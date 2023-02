Gestation pour autrui : Qu'est-ce que ça fait de porter le bébé d'une célébrité ?

Par Megha Mohan

Correspondante pour le genre et l'identité

il y a 45 minutes

Crédit photo, Elizabeth Nichols

De plus en plus de célébrités ont recours à des mères porteuses pour avoir des enfants, et en parlent ouvertement. Naomi Campbell, Priyanka Chopra, Elon Musk et Kim Kardashian ont maintenant été suivis par Paris Hilton. Mais qu'est-ce que cela fait d'être une mère porteuse pour une célébrité ? Shanna St.Clair l'a fait deux fois, et a vécu deux expériences très différentes.

Le téléphone de Shanna a clignoté. C'était Catherine.

Comme Shanna s'en souvient, elle a commencé sans même dire bonjour : "Écoute, je voulais te le dire avant que tu ne le voies dans les nouvelles. J'ai eu recours à une autre mère porteuse et elle vient d'accoucher."

Articles recommandés :

Shanna s'est assise pour se calmer. Elle était là, dans les premières semaines de sa grossesse, avec l'enfant de Catherine. Sauf que Catherine avait maintenant un autre enfant. Elle n'était pas la seule mère porteuse de Catherine. Qu'est ce que cela signifie ? Catherine voulait-elle toujours le bébé que Shanna portait ?

"J'aurais aimé que tu me le dises", Shanna a réussi à rassembler. "Devrions-nous parler après que j'aie fait mon check-up demain ?"

Catherine a accepté et a raccroché.

Shanna a envoyé un message à Catherine quelques heures plus tard.

"J'ai été un peu surprise par la nouvelle, mais je suis tellement heureuse pour toi. Profite de ton bébé. Parlons-en après mon check-up."

Catherine n'a pas répondu. Elle n'a pas non plus appelé le jour suivant.

Shanna a découvert le monde de la maternité de substitution dans un article de magazine. Sirotant une boisson chaude pendant que ses trois enfants jouaient à l'extérieur, dans la ferme familiale de la Pennsylvanie rurale, elle était captivée.

Elle s'est renseignée sur les "mères porteuses traditionnelles" - des femmes dont le propre ovule est inséminé artificiellement avec le sperme d'un donneur - et les "gestatrices", des femmes qui portent l'ovule fécondé d'une autre personne. Elle a découvert la différence entre la "maternité de substitution commerciale", où une femme est payée pour porter un bébé, et la "maternité de substitution altruiste".

L'article approuve la maternité de substitution. Selon l'article, même la maternité de substitution commerciale est un cadeau pour les parents célibataires, les couples infertiles et les familles LGBT qui souhaitent avoir leurs propres enfants biologiques.

Pour Shanna, il y a eu un déclic.

Elle venait d'avoir 30 ans, avec trois grossesses faciles derrière elle. Elle et son mari n'en voulaient pas d'autres.

"Je pourrais être une gestatrice", a-t-elle pensé.

Pour rejoindre une agence de mères porteuses, Shanna et son mari ont rempli des tas de questionnaires. Ils ont été évalués par des psychologues et des médecins et ont eu des "dizaines" de réunions avec des avocats, dit Shanna.

Quelques semaines plus tard, elle reçoit un appel. Un couple de célébrités, Jennifer et Mark, avait lu son profil et voulait la rencontrer à New York.

Shanna a immédiatement sympathisé avec eux.

"C'étaient des gens gentils", dit-elle. "Ils ont fait l'effort de comprendre ma vie, de connaître mes enfants".

Le paiement de Shanna couvrait les frais de déplacement jusqu'à la clinique de FIV, les hôtels, le carburant, la nourriture et tout revenu qu'elle perdait de son travail de coiffeuse pendant sa grossesse. Sur trois ans, elle a reçu 50 000 dollars.

Il lui a fallu plusieurs tentatives pour tomber enceinte. Lorsqu'elle a accouché, Jennifer et Mark lui ont tenu la main, en pleurant et en la remerciant pour leur nouvelle famille.

Aussi, lorsque Jennifer a appelé des mois plus tard pour demander si elle pouvait la présenter à Catherine, Shanna a accepté.

Catherine venait d'une famille célèbre. Elle essayait d'avoir un enfant à elle depuis des années, avec et sans mère porteuse, et après avoir entendu parler de l'expérience réussie de Jennifer, elle voulait parler à Shanna.

"Rétrospectivement, il y avait des signaux d'alarme dès la première conversation téléphonique", dit Shanna.

Catherine leur a suggéré de ne pas passer par une agence de mères porteuses afin d'économiser des frais, et de demander à leurs avocats de rédiger un contrat, se souvient Shanna.

"Puis elle a dit que, comme j'avais déjà passé une évaluation psychologique lors de mon expérience avec Jennifer, je n'avais pas besoin d'en refaire une."

Shanna a accepté trois tentatives.

Il y a d'abord eu un processus appelé "cyclisme", au cours duquel la mère porteuse et la donneuse d'ovules synchronisent leurs règles grâce à des injections quotidiennes d'hormones. Ensuite, Shanna et son mari se rendent à la clinique de FIV où l'ovule fécondé est placé dans l'utérus de Shanna pour rencontrer Catherine en personne.

Catherine les attend, glamour et magnifiquement habillée.

Shanna va l'embrasser mais Catherine se retire. Elle n'est pas du genre à faire des câlins.

Elle a dit à Shanna qu'elle resterait avec elle pour le transfert, mais qu'elle devrait partir peu après, dit Shanna. Son chauffeur les ramènera à leur hôtel.

En privé, Shanna a pensé : "Ça ne va pas être comme Jennifer et Mark."

La première tentative de grossesse n'a pas abouti. La veille de la seconde, Catherine a invité Shanna et son mari à dîner, et leur a raconté des histoires de jets privés et de meubles design. Shanna se sentait mal à l'aise alors qu'elle était assise à écouter dans le restaurant opulent, vêtue de leggings noirs et d'un sweat-shirt de grand magasin. Ils n'avaient rien en commun.

Le lendemain, à la clinique de fertilité, Catherine s'accroche à un flacon de pilules, dit Shanna. Peut-être que la première tentative n'avait pas fonctionné à cause des nerfs de Shanna, a-t-elle suggéré.

Elle a tendu à Shanna un comprimé de valium.

"Non, merci", a répondu Shanna.

Mais Catherine n'a pas abandonné.

Elle n'arrêtait pas de dire : "Quel est ton problème, Shanna ? Une pilule ne va pas te faire de mal", et j'ai senti que je ne pouvais pas discuter", dit Shanna.

Shanna a mis la pilule dans sa bouche, pour ensuite la jeter discrètement lorsque Catherine ne regardait pas.

Encore une fois, Shanna n'est pas tombée enceinte. Ils ont fait un dernier essai.

Crédit photo, Elizabeth Nichols

Cette fois, quand elles se sont rencontrées à la clinique, Catherine était surtout au téléphone avec sa mère, se disputant sur la décoration intérieure d'une de leurs maisons. Elle a à peine parlé à Shanna.

Dix jours plus tard, il y avait de bonnes nouvelles. Les niveaux de hCG de Shanna - une hormone produite par le placenta - indiquaient une grossesse positive.

"J'étais folle de joie", dit Shanna.

Catherine, en revanche, n'a montré aucune émotion.

Elle lui a dit qu'elle ne voulait pas être trop excitée car une précédente mère porteuse avait été enceinte puis avait fait une fausse couche.

Shanna a répondu : "Je suis désolée, je ne savais pas que ça arrivait."

"C'était sa faute", Shanna se souvient de la réponse de Catherine.

La mère porteuse avait attendu 12 heures à l'aéroport pour prendre un vol afin de rendre visite à son père, qui était souffrant, dit Catherine.

Shanna dit qu'elle a été abasourdie par le commentaire suivant de Catherine : "Je lui ai dit de ne pas voyager mais elle l'a fait, et regardez ce qui s'est passé !... Un bébé mort."

Quelques jours plus tard, le taux d'hCG de Shanna avait légèrement baissé, mais un médecin lui a dit de ne pas perdre espoir.

Elle a appelé Catherine, qui, selon elle, lui a répondu froidement : "OK, on va voir comment ça se passe."

Les mères porteuses dans le monde

L'Ukraine, la Colombie, le Mexique et la Russie autorisent la maternité de substitution commerciale, mais la maternité de substitution pour les non-résidents a été interdite au Cambodge, en Inde, au Mexique, au Népal et en Thaïlande.

Au Royaume-Uni, la maternité de substitution commerciale est illégale, de sorte qu'un tiers ne peut pas tirer profit de la mise en relation de personnes, mais il n'est pas illégal qu'une mère porteuse soit rémunérée - le nombre de naissances par substitution au Royaume-Uni a été multiplié par près de quatre entre 2011 et 2020.

Aux États-Unis, les règles varient d'un État à l'autre - la Pennsylvanie, où vit Shanna St. Clair, autorise les accords de maternité de substitution avec ou sans compensation, et est considérée comme favorable à la maternité de substitution.

Des féministes de renom, telles que Gloria Steinem et Julie Bindel, affirment que la maternité de substitution transforme le corps de la femme en marchandise et expose les mères porteuses, souvent issues de milieux défavorisés, à l'exploitation.

Peu après, Catherine appelle Shanna pour lui annoncer la nouvelle choquante qu'une autre mère porteuse vient de mettre au monde un bébé - puis elle se tait.

Shanna continue ses contrôles réguliers, faisant plus d'une heure de route pour se rendre dans une clinique, sans savoir si Catherine veut toujours le bébé.

Puis, quatre semaines plus tard, on lui annonce que son taux d'hCG est descendu trop bas. Elle avait fait une fausse couche.

Shanna a appelé Catherine, qui ne répondait pas, alors elle lui a envoyé un message pour lui annoncer la triste nouvelle.

Quelques heures plus tard, Catherine a répondu, "Je t'appelle bientôt".

Plusieurs jours plus tard, elle ne l'avait pas fait. Alors Shanna lui a envoyé un autre message.

"Salut, j'espère que toi et le bébé allez bien. Est-ce que je dois te faire parvenir le reste des factures ?"

Un texto a sonné avec la réponse de Catherine.

"Shanna, notre relation est terminée", dit-elle, alors que Shanna se souvient de la conversation. "Je suis consternée par ta froideur à la naissance de mon enfant. Fais suivre tes factures."

Shanna et Catherine ne se sont plus reparlées.

"Les célébrités sont peut-être plus ouvertes à propos de la maternité de substitution aujourd'hui, mais cela existe depuis des années", déclare Aria Simuel, qui dirige Modernly, une agence de maternité de substitution VIP en Californie.

Elle et son partenaire commercial ont tous deux été des mères porteuses et comprennent donc les difficultés.

"Lorsqu'une personne très en vue vient avec des directeurs commerciaux, des assistants, un chef de la sécurité, cela peut être très intimidant pour une mère porteuse", dit-elle.

Les bonnes agences gèrent la relation, dit Aria, en vérifiant que la mère porteuse est à l'aise et en la défendant si nécessaire, ainsi qu'en vérifiant ses antécédents et en procédant à des évaluations psychologiques.

Il est arrivé que la mère porteuse dépasse les bornes, ajoute-t-elle, en proposant des émissions de télé-réalité aux parents biologiques ou en demandant si elle peut présenter un cousin qui souhaite obtenir un financement pour son scénario de film.

Les contrats devraient indiquer clairement que cela "n'est pas sur la table", dit Aria.

Quatre ans après son expérience avec Catherine, l'ancienne agence de maternité de substitution de Shanna lui a demandé si elle accepterait d'être présentée à un autre couple. Après les avoir rencontrés, et les avoir aimés, elle a accepté de passer par là une dernière fois.

Cette fois, elle a donné naissance à des jumeaux.

"Je pense que j'avais besoin de quelque chose de bon pour laver l'expérience mortifiante avec Catherine", dit Shanna.

"J'ai eu deux belles expériences de maternité de substitution, et une qui était terrible et transactionnelle".

Aujourd'hui, Shanna dirige un salon de coiffure local en ville. Au fil d'un sèche-cheveux, ses clients lui parlent des potins locaux et des célébrités, et la conversation tombe souvent sur la fertilité et la famille.

"Chaque semaine, je parle à des gens qui essaient d'avoir des bébés, qui viennent d'avoir des bébés, qui ont perdu des bébés, qui ne peuvent pas avoir de bébés, qui disent ne jamais vouloir de bébés, qui veulent essayer n'importe quel moyen d'avoir des bébés", dit Shanna.

"La maternité de substitution n'est pas pour tout le monde. Mais pour quelque chose d'aussi personnel, si toutes les personnes impliquées se sentent heureuses et responsabilisées, nous ne devrions pas juger les choix des autres."