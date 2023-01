Racisme en Amérique latine : comment les élites l'ont remplacé l'esclavage

Le chercheur José Antonio Figueroa, auteur de "Black Republicans : Wars for Equality, Racism and Cultural Relativism".

Le racisme a-t-il été un élément crucial dans la construction des républiques d'Amérique latine après les processus d'indépendance nationale ?

Il existe de multiples réponses à cette question mais ce qui est certain, c'est que personne sur le continent américain n'en avait une conception aussi claire - de ce que devait être l'égalité ou la liberté - que celle des personnes à qui ce droit avait été refusé : les esclaves.

Pour l'anthropologue colombien José Antonio Figueroa, non seulement il y a eu un blocus total pour empêcher les afrodescendants de participer à la construction de ces nouvelles nations, avec leurs idées sur ce que devrait être une république, mais il y a eu aussi des cas où leurs mouvements politiques ont été écrasés et condamnés à disparaître.

Pour démontrer cette thèse, Figueroa s'est penché sur deux événements fondamentaux : la guerre de Concha en Équateur, qui s'est soldée par la répression violente des mouvements afro-descendants, et le cas du Parti indépendant de la couleur et du journal Previsión à Cuba, qui ont subi le même sort.

Et avec toutes les idées qui ont émergé des deux mouvements, l'anthropologue a dressé un portrait complexe mais passionné, qui constitue l'épine dorsale de son livre "Black Republicans : Wars for Equality, Racism and Cultural Relativism".

BBC Mundo s'est entretenu avec M. Figueroa à ce sujet, à la suite de sa participation au festival Hay Cartagena 2023.

Parlons d'abord de l'idée d'indépendance telle qu'elle s'est forgée sur le continent. Pourquoi lorsque Haïti a obtenu son indépendance en 1803, les autres pays d'Amérique latine ont dû attendre vingt ans pour faire de même ?

La question d'Haïti est fondamentale dans l'histoire politique et culturelle de l'Amérique latine, mais elle est en même temps largement méconnue et maltraitée.

La vérité, c'est que la lutte pour l'indépendance d'Haïti s'est accompagnée d'une lutte contre l'esclavage, et c'est là que réside la différence, car elle est articulée à une lutte militaire, qui a permis à Haïti de vaincre l'armée française.

Qu'est-ce qui a provoqué ça dans le reste de l'Amérique ? On a commencé à promouvoir l'image de la peur noire.

Ce qui s'est passé dans les États naissants a été une criminalisation précoce de la formidable action militaire menée par les Haïtiens. Haïti a subi l'un des processus d'isolement et de blocus les plus brutaux de ces années-là.

Des esclaves à Cuba, qui a obtenu l'indépendance en 1898.

Et ce que Haïti nous a enseigné, c'est-à-dire l'idée d'égalité, de fraternité et de liberté fondée sur la rupture avec l'esclavage comme pointe d'un projet de souveraineté nationale et qui aurait pu être un grand héritage, est plutôt devenu un motif de radicalisation et d'expansion de la peur des Noirs.

Ce qui aurait pu être une réalisation véritablement reconnue et appréciée a au contraire été totalement rejeté, notamment en raison des intérêts des esclavagistes, qui ont été terrifiés par cette expérience.

Et n'oublions pas toute l'aide qu'Alexandre Pétion, le père de la patrie en Haïti, a apportée à Simón Bolívar dans sa campagne de libération, avec l'idée de mettre fin à l'esclavage, mais ce dernier a en fait préféré finir par soutenir la position des esclavagistes, qui demandaient à ne pas perdre leurs intérêts économiques.

Nous constatons donc que la construction de ces républiques après l'indépendance s'est faite avec le racisme comme l'une de leurs "valeurs" ?

Dans le livre, j'aborde les cas cubain et équatorien. Avec eux, nous pouvons faire une lecture large de ce qui s'est passé en Amérique latine.

Le cas de la formation de la République de Cuba est exceptionnel pour les chercheurs, car il se situe à la fin du XIXe siècle, il y a donc une prolifération de sources qui nous permettent de conclure ce que vous soulignez : que le racisme prenait déjà un caractère profondément systématique, le racisme était même devenu une sorte de credo scientifique, avec des idées comme celles avancées par Joseph Arthur de Gobineau en France, dans son ouvrage "Essai sur l'inégalité des races humaine". Des idées qui avaient filtré jusqu'aux élites chargées de la construction de la République de Cuba à l'époque.

Et il n'y avait pas que Gobineau, il y avait aussi le racisme scientifique, qui se répandait aux États-Unis. En d'autres termes, il y avait toute une série d'influences qui se glissaient dans la pensée républicaine de l'époque.

Ces idées ont installé une idéologie dans les nouveaux pays, qui nous permet de conclure aujourd'hui que le racisme est en réalité un substitut de l'esclavage.

Et ce que je fais dans mon livre, c'est de donner une idée de la manière dont ce racisme installé dans la construction des républiques, dans le cas de Cuba et de l'Équateur, a été largement rejeté et discuté par des groupes intellectuels et militaires qui recherchaient une égalité et une liberté complètes, et non une demi-égalité comme dans de nombreux pays de la région.

Au milieu de votre livre se trouvent les républicains noirs de l'époque. Qu'est-ce que le républicanisme noir ?

Commençons par les bases : la construction de la république est le modèle qui va à l'encontre de la construction du modèle impérial…

Et cette idée est scindée en deux : une république fondée sur les valeurs aristocratiques des élites, un républicanisme d'exclusion. C'en est une.

Mais il en existe aussi une autre, présentée depuis l'Antiquité, que nous pouvons qualifier de populaire, dans laquelle la république peut exister si et seulement si les droits d'égalité pour tous sont reconnus.

Crédit photo, Getty Images

Lorsque ces processus d'indépendance ont pris forme, ce deuxième concept de républicanisme radical était très attrayant pour les groupes d'origine africaine, pour la population noire, précisément en raison des prémisses d'égalité pour tous.

Ces groupes ne se sont donc pas seulement appropriés ce concept, mais l'ont radicalisé. Cela est évident dans le soulèvement de la province d'Esmeraldas en Équateur et, bien sûr, dans les mouvements à Cuba, où une bataille directe a été menée contre les concepts de racisme et d'inégalité.

Le républicanisme noir est donc fondé sur ce concept d'égalité, mais il est également très ancré dans une critique radicale du racisme et des héritages de l'esclavage, qui existaient dans ces deux régions.

En Amérique latine, il n'y avait peut-être pas une idée aussi profonde, sur des concepts comme la liberté et l'égalité, que celle qu'avaient les représentants de ce républicanisme noir.

Eh bien, tout d'abord, nous devons souligner qu'il n'y a pas beaucoup de données, pour des raisons évidentes, sur le développement intellectuel de ces mouvements, mais nous revenons encore une fois au point d'Haïti, lorsqu'il a promulgué sa constitution et déclaré que "nous sommes tous noirs".

De là est né un flot d'écrivains, de penseurs, de militants noirs comme le Cubain José Antonio Aponte, qui a imaginé un modèle de république égalitaire, qui lui a finalement coûté la vie.

Mais je pense qu'il convient de mentionner ici le projet du journal Previsión, fondé à Cuba vers le début du XXe siècle, qui, avec le Parti républicain de couleur, a été la réponse de ces intellectuels noirs, tous vétérans de la guerre d'indépendance, lorsqu'ils ont vu que les promesses d'égalité promulguées pendant l'indépendance cubaine avaient été enterrées une fois la construction de la république commencée.

Et ce que vous faites là, de différentes manières, c'est exprimer ces concepts dont nous avons parlé, mais vous ne vous appropriez pas les mots républicains, vous les rendez réels : vous parlez de leur réalité, bien au-delà du simple slogan, et c'est pourquoi la profondeur de vos concepts de liberté et d'égalité.

Vous parlez dans votre livre de la façon dont des intellectuels importants tels que Rubén Darío et Alejo Carpentier ont aidé à installer l'idée du racisme dans la construction des nouvelles républiques.

Ces intellectuels et les élites en général, dans les pays d'Amérique latine de ces années-là, étaient encore convaincus qu'il n'y avait pas d'égalité entre les Noirs et les Blancs, ou entre les Blancs et les métis...

Autrement dit, quiconque était noir était différent, et il y avait même une condition de "non-humanité".

Avec le temps, cette notion se transforme : on passe de la différence biologique à l'inégalité culturelle, et c'est là qu'interviennent des écrivains comme Rubén Darío ou Carpentier.

"Le racisme était le moyen de remplacer l'esclavage en Amérique latine".

Par exemple, Rubén Darío se lance dans une grande diatribe contre les idées promulguées par William Du Bois, qui était farouchement opposé aux politiques racistes du sud des États-Unis. Du Bois était cité et consulté par les journalistes du quotidien Previsión.

Le cas de Carpentier est différent et est mis en évidence par son roman ¡Écue-Yamba-Ó !

Soyons clairs : Carpentier s'inscrivait parfaitement dans ce type de critique de l'occidentalisme.

Il suit cette théorie de la décadence de l'Occident et commence à essayer d'imaginer d'autres mondes différents de ceux qui ont été dessinés en Occident, mais dans le premier exercice démographique qu'il fait, et qui se reflète dans son premier roman, il parle des Noirs et du républicanisme noir, mais il utilise exactement les mêmes critères de criminalisation, qui étaient la base de l'anthropologie biologique étaient soutenus, par exemple, par des gens dont il était très proche, comme l'anthropologue cubain Fernando Ortiz.

Ce que fait Carpentier - influencé par les textes d'Ortiz sur le soulèvement noir à Cuba et le Parti indépendant de la couleur, où il parle de sorcières noires et d'esclaves noirs - c'est de justifier par une prémisse semi-culturelle les notions de différences de nature biologique.

Mais surtout, et c'est ce que je soutiens dans le livre, ces affirmations, où le relativisme culturel prévaut, n'ont jamais rien fait pour combattre les théories qui soutenaient les différences biologiques à la base de tout le racisme de l'époque.

En fait, elle a fait le contraire : elle l'a naturalisé par la culture.

Puisqu'il y a tant de cas qui illustrent non seulement la question du républicanisme noir mais aussi sa lutte, pourquoi avez-vous choisi les deux que vous abordez dans votre livre : la guerre de Concha en Équateur et l'histoire du Parti indépendant cubain de la couleur ?

Après l'attaque de l'armée colombienne contre le chef des FARC, Raúl Reyes, en 2008, j'ai découvert l'histoire d'Esmeraldas et, à partir de là, j'ai commencé à faire des recherches sur ce qui s'était passé pendant la guerre de Concha, avec le soulèvement populaire qui s'y était produit et le massacre qui a marqué cette région pendant des décennies.

Et c'est au cours de ces recherches que quelqu'un m'a passé un livre qui parlait du Parti indépendant de la couleur à Cuba et du massacre qui a suivi, et j'ai remarqué que nous parlions de la même chose. La même idée de républicanisme noir, vécue à Esmeraldas et à Cuba à cette époque, où les principales valeurs étaient la lutte pour l'égalité et la liberté avec une matrice totalement antiraciste.

Pourquoi n'avons-nous jamais voulu de Noirs dans la construction de nos républiques ?

Eh bien, à proprement parler, le racisme, et les héritages du racisme, existent dans la mesure où ils profitent à un secteur et contribuent à construire le privilège blanc. En d'autres termes, il permet à un secteur de la population d'accéder à la terre et à l'éducation. Le racisme aide à consolider les différences économiques et politiques au sein d'une nation.

On sait que de nombreux républicains cubains, favorables aux processus d'émancipation du pays, réfléchissaient également aux stratégies à mettre en œuvre pour empêcher la population afro-cubaine de continuer à exister.

En d'autres termes, ils pensaient à la déportation, au génocide. Ils pensaient au métissage comme un moyen d'éliminer progressivement les afro-descendants.

Tout cela en partant du principe que l'autre serait marginalisé, que l'autre serait exclu, afin d'attirer ou de maintenir les avantages économiques d'une partie de la population.

L'action du racisme provoque effectivement des bénéfices pour d'autres secteurs et entreprises. C'est peut-être la raison pour laquelle elle a été mise en œuvre dans la construction de la nation.

Cuba a été l'un des derniers pays d'Amérique latine à obtenir son indépendance de l'Espagne.

Pensez-vous que ce déni a eu un impact sur la vie actuelle de la région ?

Je ne pense pas que la question soit de savoir quel a été l'impact, mais comment ces structures perdurent encore aujourd'hui.

Et les données sur cette question révèlent une situation inquiétante : les niveaux de criminalisation et la détérioration des droits sont étroitement liés aux formes de discrimination raciale.

En d'autres termes, les secteurs radicalisés sont les secteurs qui continuent à subir les conséquences les plus désastreuses de l'inégalité aujourd'hui.

Mais je vois des intentions venant de ces communautés avec lesquelles on peut s'engager à l'avenir. Par exemple, ce que la vice-présidente de la Colombie, Francia Márquez, fait avec le ministère de l'Égalité est louable.

Et c'est précisément les actions politiques actuelles qui doivent viser à corriger ces héritages énormes et néfastes qui proviennent d'une longue tradition coloniale, fondée sur l'exclusion et la négation de l'autre.