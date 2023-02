Nutrition : les cinq principaux bienfaits du chocolat noir pour la santé

Par Nicola Shubrook

Nutritionniste

il y a 24 minutes

Légende image, Le chocolat noir, avec sa forte teneur en cacao, présente des avantages impressionnants pour la santé.

Savourez du chocolat noir pour avoir une alimentation équilibrée. Vous pourrez en tirer quelques avantages pour la santé. Nous avons demandé au nutritionniste Nicola Shubrook de nous dire ce que le chocolat noir peut apporter à l'organisme humain.

Lire aussi :

Qu'est-ce que le chocolat noir ?

Fabriqué à partir des graines du cacaoyer, le chocolat noir a un goût amer et est composé de cacao transformé, de sucre et de beurre de cacao…

Avantages nutritionnels du chocolat noir

Les valeurs nutritionnelles exactes varient en fonction de la marque que vous choisissez, en raison de la variation des niveaux de beurre de cacao et des autres ingrédients utilisés dans le produit.

Une portion de 20 grammes de chocolat noir à 70-85% apporte généralement :

- 120 kilocalories/501 kj

- 1,6 gramme de protéines

- 8,5 grammes de lipides

- 4,9 grammes de graisses saturées

- 7,3 grammes de glucides

- 5,0 grammes de sucre

- 2,2 grammes de fibres.

D'une manière générale, plus le pourcentage de cacao est élevé, plus les bénéfices pour la santé sont importants. Toutefois, il convient de garder à l'esprit que tous les chocolats noirs ne conservent pas leurs propriétés bénéfiques.

En effet, le processus de fabrication - qui implique le nettoyage, la fermentation, la torréfaction et l'alcalinisation -, ainsi que l'ajout d'ingrédients comme le sucre et les émulsifiants peuvent priver le chocolat de ses composés végétaux bénéfiques.

Vingt grammes de chocolat noir riche en cacao et peu transformé (environ six petits morceaux ou deux grands carrés) peuvent être intégrés dans un régime alimentaire varié et équilibré. Cependant, comme le chocolat noir est riche en calories, en graisses saturées et potentiellement en sucre, votre consommation doit être modérée.

Lire aussi :

Les cinq principaux bienfaits du chocolat noir pour la santé

1. Une source utile d'oligo-éléments

Le chocolat noir, avec sa forte teneur en cacao, présente des avantages impressionnants pour la santé, notamment sa richesse en nutriments. Il contient notamment des minéraux comme le magnésium, le fer et le zinc.

2. Riche en composés végétaux protecteurs

L'un des avantages du chocolat noir est qu'il est riche en composés végétaux, qui ont des propriétés antioxydantes protectrices. Il s'agit notamment des polyphénols, des flavanols et des catéchines.

Une étude réalisée en 2011 compare le chocolat noir et la poudre de cacao à des "superfruits" - il a été démontré que le chocolat est plus riche en antioxydants protecteurs que les myrtilles et les grenades.

3. Peut réduire le risque de maladies cardiaques

Des études suggèrent que les régimes riches en flavanols protecteurs peuvent améliorer la santé vasculaire en aidant les vaisseaux sanguins à mieux fonctionner, en contribuant à faire baisser la pression artérielle et en réduisant le risque de maladie cardiovasculaire.

Le chocolat noir étant l'une des sources les plus précieuses de flavonols, il pourrait bien faire partie d'un régime alimentaire varié et équilibré favorable au cœur.

Toutefois, la British Heart Foundation recommande la prudence dans l'interprétation de certains de ces résultats, car il faut tenir compte de nombreux facteurs supplémentaires, tels que les facteurs de risque de maladie cardiaque d'une personne et son régime alimentaire dans son ensemble.

Légende image, L'organisme de certaines personnes peut être allergique au chocolat noir.

4. Peut améliorer les fonctions cérébrales

En raison de ses effets bénéfiques sur le système vasculaire, la consommation régulière de quantités modérées de chocolat noir à haute teneur en cacao peut améliorer la circulation sanguine, y compris celle du cerveau.

Des études démontrent également que les flavanols offrent certains avantages neuro-protecteurs, ce qui suggère qu'il pourrait être bénéfique pour aider à maintenir la fonction cognitive chez les personnes âgées.

5. Peut moduler le microbiote intestinal

La consommation de chocolat à haute teneur en cacao, riche en polyphénols, semble moduler la communauté de microbes qui vit dans notre intestin, également appelée microbiote intestinal.

Un tel régime favorise la croissance de bactéries bénéfiques, qui déclenchent des voies anti-inflammatoires et, en tant que tel, peut réduire les conséquences de maladies inflammatoires comme les maladies cardiaques et le diabète.

Lire aussi :

Le chocolat noir est-il sans danger pour tout le monde ?

La consommation modérée de chocolat noir riche en cacao et peu transformé, du moins pour la majorité d'entre nous, est généralement reconnue comme sûre et peut faire partie d'un régime alimentaire varié et équilibré. Étant à base de plantes, le cacao et la plupart des produits à base de chocolat noir (sans produits laitiers) conviennent aux personnes suivant un régime végétalien.

Le chocolat noir contient des stimulants tels que la caféine et la théobromine. Si vous êtes sensible à ces composés, il est préférable de réduire votre consommation.