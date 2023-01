Nutrition : Les raisins secs sont-ils bons pour la santé ?

il y a une heure

Qu'est-ce que les raisins secs ?

Les avantages nutritionnels des raisins secs

Bien qu'il s'agisse d'un fruit sec, ils sont riches en sucre et en calories et doivent donc être consommés avec modération. Il est également recommandé aux enfants de ne manger les fruits secs, y compris les raisins secs, qu'avec d'autres aliments, car ils sont assez collants et peuvent s'insérer dans leurs dents, ce qui peut provoquer des caries.

Quels sont les 5 principaux avantages des raisins secs pour la santé ?

1. Ils peuvent contribuer à réduire le risque de maladies cardiaques

Malgré leur teneur en sucre, les raisins secs sont également riches en fibres, en potassium et en antioxydants, ce qui, selon les recherches, pourrait contribuer à réduire le risque de maladie cardiaque et à faire baisser la pression artérielle.

2. Ils peuvent aider à contrôler le diabète

3. Ils contribuent au bon fonctionnement du système digestif

4. Ils peuvent contribuer à la santé bucco-dentaire des adultes

5. Les raisins secs peuvent favoriser la satiété

Nicola Shubrook est une thérapeute nutritionnelle. Elle travaille avec des clients privés et des entreprises. Elle est membre accréditée de la British Association for Nutrition and Lifestyle Medicine (BANT) et du Complementary & Natural Healthcare Council (CNHC).