Marty Tankleff : condamné à tort pour le meurtre de ses parents, il a passé 17 ans en prison

Rafael Abuchaibe (@RafaelAbuchaibe)

BBC News Mundo

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Marty Tankleff lors de son procès.

Un matin, le jour de la rentrée des classes, Marty Tankleff, un adolescent américain de 17 ans, découvre à son réveil que sa mère est morte et que son père se vide de son sang dans son bureau.

Le jeune homme a fait ce que toute personne sensée aurait fait dans cette situation : il a appelé les services d'urgence au 911.

"J'étais dans une panique totale, en état de choc. Il n'y a aucun moyen de décrire ce moment, car ce qui m'est arrivé est quelque chose que personne ne devrait avoir à vivre", a déclaré Tankleff à l'émission Outlook de la BBC.

Il n'aurait jamais imaginé qu'après cet appel téléphonique, il deviendrait le principal suspect du meurtre de ses parents et qu'il passerait dix-sept ans en prison pour un crime qu'il n'a pas commis.

Incarcéré en 1990 et libéré en 2007 - lorsqu'un tribunal a réexaminé son dossier et rejeté les accusations -, Marty Tankleff raconte son histoire, des années après avoir retrouvé sa liberté et reconstitué une partie de sa vie.

Une enfance heureuse

Arlene et Seymour Tankleff ont adopté Marty et l'ont élevé dans la banlieue de Long Island, dans l'État de New York.

"Mon père n'a jamais rien eu quand j'ai grandi. Mais quand j'ai grandi, ils étaient dans une situation financière plus stable, donc certaines des choses que mon père ou ma mère auraient voulu avoir quand j'étais enfant m'ont été données", dit-il.

De plus, comme Arlene et Seymour étaient plus matures et financièrement stables, ils ont pu passer plus de temps avec Marty. Ils ont partagé des voyages, des activités scolaires et communautaires.

C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles Marty ne peut expliquer pourquoi, en ce matin fatidique de septembre où ses parents se sont réveillés avec d'horribles blessures, au lieu de l'emmener à l'hôpital ou de le garder à la maison, la police l'a emmené pour un interrogatoire brutal, dont il n'existe aucune trace.

"Comme je l'ai remarqué à l'époque, ils (les policiers) voulaient me traiter comme une victime. Nous avons découvert par la suite qu'ils me considéraient comme un suspect dès le début", dit-il.

L'interrogatoire

Marty se souvient que l'interrogatoire a commencé comme on pouvait s'y attendre, les agents essayant d'obtenir des détails sur la relation du jeune homme avec ses parents, ou de savoir qui pourrait être un suspect potentiel.

Marty a désigné Jerry Steuerman - un associé de la boulangerie de son père - comme la personne qu'il pense être derrière le crime. Dans un procès intenté en décembre 1988, les représentants de Seymour Tankleff ont affirmé que Steuerman devait au père de Marty près de 900 000 dollars US (environ 543 millions de francs CFA).

Steuerman s'était rendu à la maison pour jouer au poker avec ses parents et d'autres invités jusqu'aux petites heures du matin.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il s'est avéré des années plus tard que Marty était considéré comme un suspect depuis le début.

Mais il y a eu un moment décisif, dit-il, au cours duquel les questions sont devenues accusatrices.

L'enquêteur principal dans l'affaire Tankleff était le détective James McCready, décédé en 2015, qui a discuté à plusieurs reprises de l'affaire avec la presse.

Dans une interview accordée à la radio américaine CBS, McCready a décrit l'une des tactiques qu'il avait utilisées lors des interrogatoires.

"Je me suis dirigé vers un bureau, j'ai décroché le téléphone et composé le poste le plus proche de la salle d'interrogatoire, je me suis levé et je suis allé répondre à mon propre appel. J'ai prétendu que je parlais à un autre inspecteur", a dit l'inspecteur.

Le procès

McCready a confié à CBS qu'après avoir raccroché l'appel simulé, il est entré dans la salle d'interrogatoire et a menti à Marty, lui disant que son père avait été réveillé par l'adrénaline et qu'il avait accusé son fils d'être l'agresseur.

"Aux États-Unis, les interrogateurs ont le droit de mentir aux suspects, et c'est ce qu'ils ont fait", raconte Marty en évoquant les mensonges qu'on lui a racontés.

"Ils ont dit qu'ils avaient trouvé mes cheveux dans les mains de ma mère, ce n'était pas vrai. Ils ont dit qu'ils avaient injecté de l'adrénaline à mon père et qu'il m'avait identifié comme la personne qui l'avait attaqué, ce n'était pas vrai."

La police a écarté Steuerman de la liste des suspects lorsqu'il s'est présenté en Californie une semaine plus tard, affirmant qu'il avait fui de peur d'être accusé d'être impliqué dans le meurtre.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un jury a déclaré Marty Tankleff coupable du meurtre de ses parents.

Comme l'explique Marty, la stratégie des enquêteurs dans son cas consistait à "briser son plancher" juste assez pour lui faire dire ce qu'ils voulaient qu'il dise.

La démonstration en a été faite lors du procès, qui a débuté deux ans plus tard, sous le regard attentif des caméras.

L'un des principaux éléments de preuve présentés par l'accusation au cours du procès était un document rédigé par le détective McCready mais sans la signature de Marty, auquel on a donné la valeur d'un aveu.

Marty dit ne pas se souvenir de ce qu'il a pu dire pendant l'interrogatoire, mais il affirme qu'il aurait pu dire n'importe quoi : "Si vous prenez un jeune suspect, qui vient de vivre quelque chose de traumatisant - vous l'isolez, vous le réprimandez, vous l'agressez verbalement - vous l'amenez à penser qu'il n'y a qu'une seule façon de sortir de cette pièce, et que cela nécessite de dire ce qu'ils veulent qu'il dise."

Steuerman a également témoigné au procès, disant qu'il s'était enfui en cherchant à toucher une assurance-vie qu'il pourrait léguer à sa famille, craignant de se retrouver en prison parce que Marty l'avait mentionné comme suspect.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Tankleff a consacré son temps en prison à prouver son innocence.

"Je n'ai pas fait ça", a dit Steuerman pendant le procès.

Marty a été condamné à deux peines consécutives de prison à vie, chacune avec possibilité de libération conditionnelle après vingt-cinq ans.

"Ce dont je me souviens de ce jour-là, dit Marty, c'est qu'on m'a emmené à la prison du comté et que le greffier de la salle des biens m'a demandé : 'Que faites-vous ici ? Il est impossible que vous ayez été reconnu coupable'".

Pendant son séjour en prison, Marty s'est formé pour devenir avocat, afin de pouvoir contribuer à sa propre défense. En outre, il a écrit à d'innombrables procureurs à la retraite pour que son cas soit examiné.

C'est ainsi que sont passées quatorze années.

Liberté

En 2004, après des années de collecte d'informations, les dépositions de près de 20 témoins et de nouvelles preuves, la défense a demandé un nouveau procès.

Les avocats ont obtenu au moins 20 nouveaux témoignages - en plus des preuves matérielles - qui ont remis les projecteurs sur le partenaire de Seymour Tankleff.

L'un d'entre eux est le témoignage de Glenn Harris, qui affirme avoir conduit la voiture dans laquelle deux tueurs à gages, Joe Creedon et Peter Kent, se sont rendus au domicile de Tankleff.

Malgré cela, la requête a été rejetée.

Crédit photo, Getty Images Légende image, En 2014, Marty Tankleff a obtenu son diplôme d'avocat.

La défense s'est donc concentrée sur la tentative de porter l'affaire concernant Marty devant une autre juridiction, puisque - comme l'a dit l'avocat de la défense Barry Pollack - "le résultat final est qu'il n'y a pas de justice pour lui dans le comté de Suffolk".

Il faudra encore trois ans pour que la cour d'appel de Brooklyn réexamine l'affaire et annule la condamnation de Marty au motif que "les preuves sont insuffisantes" pour prouver sa culpabilité.

Marty raconte qu'à cette occasion, il lui a fallu plus de vingt-quatre heures pour comprendre ce qui lui arrivait.

"Ce n'est que le lendemain, quand un garde m'a apporté le journal et que j'ai vu mon visage en première page, que j'ai vraiment compris ce qui s'était passé. C'est quelque chose pour lequel j'ai travaillé pendant si longtemps que je ne pouvais le comprendre que lorsque je le voyais imprimé."

Lorsque Marty a été libéré, il avait passé la moitié de sa vie en liberté et l'autre moitié derrière les barreaux. C'est pourquoi il dit que les premiers pas qu'il a faits après avoir recouvré sa liberté ont été choquants.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Marty s'est marié en 2014.

"Lorsque nous avons quitté la prison, j'ai dit aux personnes qui m'accompagnaient de marcher plus lentement. Lorsqu'elles m'ont demandé pourquoi, je leur ai répondu que c'étaient mes premiers pas vers la liberté, et que je voulais les faire lentement."

Le monde a changé entre 1990 et 2007 - et la vie des gens qui l'entourent aussi. Marty a dû entamer une carrière juridique après l'âge de 35 ans et s'adapter à un monde dominé par la technologie.

"C'est difficile d'accepter [ce qui s'est passé], et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis devenu avocat. J'ai de l'amertume à l'idée que le système m'a laissé tomber et de l'amertume à l'idée que des personnes se sont comportées, intentionnellement, d'une manière qui a conduit à ma condamnation."