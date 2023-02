Le film "The Last of Us" : une pandémie fongique pourrait-elle nous transformer en zombies ?

Par James Gallagher

Présentateur Inside Health, BBC Radio 4

il y a 25 minutes

Crédit photo, HBO/Warner Media/Liane Hentscher Légende image, Une scène de la série télévisée post-apocalyptique de HBO, The Last of Us, montrant un corps consommé par le champignon Cordyceps.

Laissez-moi vous présenter quelque chose de vraiment horrible : le champignon qui transforme ses victimes en zombies.

Ses spores pénètrent dans le corps. Le champignon se développe alors et commence à s'emparer de l'esprit de son hôte jusqu'à ce qu'il perde le contrôle et soit contraint de monter en altitude.

Le champignon parasite dévore sa victime de l'intérieur, en extrayant le moindre nutriment, alors qu'il se prépare pour son grand final.

Puis, dans une scène plus troublante que le plus effrayant des films d'horreur, une vrille de mort jaillit de la tête. Cette fructification du champignon répand des spores sur tout ce qui l'entoure et condamne les autres à subir le même sort de zombie.

Cela ressemble à une œuvre de fiction. Mais le royaume des champignons - distinct des plantes et des animaux - va des champignons comestibles aux parasites combustibles de cauchemar.

Les espèces de champignons parasites Cordyceps et Ophiocordyceps sont bien réelles. Dans la série Planet Earth de la BBC, Sir David Attenborough voit l'un d'eux prendre le contrôle d'une fourmi.

Ce clip de fourmis zombies a inspiré "The Last of Us" - probablement le meilleur jeu vidéo auquel j'ai jamais joué, et maintenant une série télévisée à succès qui suit la même intrigue.

Dans le jeu et à la télévision, Cordyceps passe de la prédation sur ses victimes habituelles, les insectes, à l'infection des humains. La pandémie qui en résulte conduit à l'effondrement de la société.

Mais dans le monde réel, une pandémie de Cordyceps - ou d'un autre champignon - est-elle susceptible de se produire un jour ?

"Je pense que nous sous-estimons les infections fongiques à nos risques et périls", me dit le Dr Neil Stone, grand spécialiste des champignons à l'hôpital des maladies tropicales de Londres.

"Nous l'avons déjà fait pendant trop longtemps et nous ne sommes absolument pas préparés à faire face à une pandémie fongique".

Fin octobre de l'année dernière, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié sa première liste de champignons potentiellement mortels.

On y trouve de vilaines bestioles, mais vous serez soulagé d'apprendre que les Cordyceps zombifiants n'y figurent pas.

Pourquoi ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une chenille consommée par un champignon parasite - avec ses vrilles libérant des spores.

Le Dr Charissa de Bekker, microbiologiste à l'université d'Utrecht, a étudié la façon dont le Cordyceps crée des fourmis zombifiées et affirme qu'elle ne voit pas comment cela pourrait se produire chez l'homme.

"La température de notre corps est tout simplement trop élevée pour que la plupart des champignons s'installent et se développent convenablement - et il en va de même pour ce Cordyceps.

"Leur système nerveux est plus simple que le nôtre, il serait donc certainement plus facile de détourner le cerveau d'un insecte que le nôtre, et leur système immunitaire est également très différent du nôtre."

La plupart des espèces de Cordyceps parasites ont évolué pendant des millions d'années pour se spécialiser dans l'infection d'une seule espèce d'insecte. La plupart ne sautent pas d'un insecte à l'autre.

"Pour que ce champignon soit capable de passer d'un insecte à nous et de provoquer une infection, c'est un grand pas en avant", déclare le Dr de Bekker.

Les menaces posées par les champignons ont longtemps été écartées. "Les gens pensent que c'est quelque chose d'insignifiant, de superficiel ou de sans importance", explique le Dr Stone.

Seule une poignée des millions d'espèces de champignons provoquent des maladies, mais certaines d'entre elles peuvent être bien pires qu'un épisode irritant de pied d'athlète ou un ongle d'orteil infecté.

Les champignons tuent environ 1,7 million de personnes par an, soit environ trois fois plus que le paludisme.

Des menaces mortelles plus importantes que le Cordyceps

L'OMS a identifié 19 champignons différents qui, selon elle, sont très préoccupants.

Il s'agit notamment de l'émergence soudaine d'une superbactérie mortelle, Candida auris, et d'un champignon, Mucormycetes, qui dévore notre chair si rapidement qu'il entraîne de graves blessures au visage.

Le Dr Neil Stone m'invite au Health Services Laboratory (HSL) de Londres, où des échantillons de patients britanniques sont analysés pour déterminer si leurs infections sont causées par un champignon et quels traitements peuvent être efficaces. Nous discutons de certains des plus grands dangers liés aux champignons.

Crédit photo, James Gallagher Légende image, Le Dr Neil Stone dit que nous ignorons le champignon Candida auris "à nos risques et périls".

Candida auris est le premier que nous examinons.

Il s'agit d'un champignon de type levure et vous ressentez cette forte odeur de brasserie ou de pâte à pain lorsque vous vous en approchez.

Mais s'il pénètre dans le corps, il peut envahir le sang, le système nerveux et les organes internes. L'OMS estime que jusqu'à la moitié des personnes meurent si elles ont une infection invasive à Candida auris.

"C'est comme un monstre qui est apparu au cours des 15 dernières années environ, mais on le trouve maintenant partout dans le monde", déclare le Dr Stone.

Le premier cas documenté a été observé dans l'oreille d'un patient de l'hôpital gériatrique métropolitain de Tokyo en 2009.

Le Candida auris se débarrasse naturellement des médicaments antifongiques et certaines souches sont résistantes à tous les médicaments dont nous disposons. C'est pourquoi il est considéré comme une superbactérie.

La transmission se fait principalement par les surfaces contaminées dans les hôpitaux. Elle s'accroche aux lignes intraveineuses et aux brassards de tensiomètre. C'est très difficile à nettoyer. La solution consiste souvent à fermer des services entiers. Cela s'est produit même au Royaume-Uni.

Le Dr Stone affirme qu'il s'agit du champignon "le plus inquiétant" et que nous "l'ignorons à nos risques et périls" car, s'il se propage, "il pourrait entraîner la fermeture de systèmes de santé entiers".

Un autre champignon meurtrier - le Cryptococcus neoformans - est capable de pénétrer dans le système nerveux des gens et de provoquer une méningite dévastatrice.

Sid et Ellie n'en étaient qu'aux premiers jours de leur lune de miel au Costa Rica quand Ellie a commencé à se sentir mal.

Crédit photo, Sid and Ellie Légende image, Sid et Ellie célébrant leur mariage avant qu'Ellie n'attrape une infection fongique.

Ses premiers symptômes - maux de tête et nausées - ont été attribués à un excès de soleil, mais elle a ensuite commencé à avoir des soubresauts et des crises d'épilepsie. Elle a dû être emmitouflée dans un hamac et emmenée en bateau pour obtenir une aide médicale.

"Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi horrible et surtout je ne me suis jamais sentie aussi impuissante", me dit Sid.

Les scanners ont montré un gonflement de son cerveau et les tests ont identifié un Cryptococcus. Heureusement, Ellie a réagi au traitement. Elle est sortie du coma après 12 jours sous respirateur.

"Je me souviens juste avoir crié", dit-elle. Elle avait des hallucinations, notamment celle d'avoir des triplés et celle que son mari avait perdu leur argent au jeu. "La première chose que je lui ai dite, c'est que c'était fini", dit-elle.

Aujourd'hui, Ellie se remet bien. Elle dit qu'elle n'a "jamais" pensé qu'un champignon pouvait faire une telle chose à une personne. "Vous ne pensez pas que vous allez partir en lune de miel et que vous allez presque mourir".

Le mucormycète, également connu sous le nom de champignon noir, provoque la maladie mangeuse de chair qu'est la mucormycose. Il a un surnom qui révèle sa nature insidieuse - le lève-couvercle.

Crédit photo, James Gallagher Légende image, Les champignons Mucormycetes peuvent se développer incroyablement rapidement.

Elle décolle si rapidement. Cette image montre que, après seulement 24 heures de croissance dans une boîte de Pétri, il peut soulever le couvercle.

"Lorsque vous avez un fruit et que le lendemain il est devenu de la bouillie, c'est parce qu'il a été infecté par un champignon mucor [Mucormycetes]", explique le Dr Rebecca Gorton, chercheuse clinique au HSL. Elle précise que cette maladie est rare chez l'homme, mais qu'elle peut constituer une "infection très grave".

Le champignon noir est un opportuniste qui s'installe chez les personnes dont le système immunitaire est faible. Il s'attaque au visage, aux yeux et au cerveau et peut être fatal ou laisser les personnes gravement défigurées. Une mauvaise infection "se développe aussi rapidement" dans le corps que dans les fruits ou en laboratoire, prévient le Dr Gorton.

Pendant la pandémie de Covid, il y a eu une explosion de cas de champignons noirs en Inde. Plus de 4 000 personnes en sont mortes. On pense que les stéroïdes pris pour le Covid, qui ont affaibli le système immunitaire, et les niveaux élevés de diabète ont favorisé la prolifération du champignon.

Devrions-nous prendre les champignons plus au sérieux ?

Les champignons sont des types d'infection très différents des bactéries ou des virus. Lorsqu'un champignon nous rend malade, il est presque toujours attrapé dans l'environnement plutôt que transmis par la toux et les éternuements.

Nous sommes tous régulièrement exposés aux champignons, mais ils ont souvent besoin d'un système immunitaire affaibli pour se développer. Comme la médecine permet à un plus grand nombre d'entre nous de rester en vie - par exemple en survivant à certains traitements contre le cancer - nous sommes de plus en plus nombreux à avoir un système immunitaire affaibli.

Selon le Dr Stone, une pandémie fongique prendrait probablement "une forme différente" de celle du Covid, tant dans son mode de propagation que dans le type de personnes qu'elle infecte.

Il pense que la menace existe en raison du "volume pur de champignons dans l'environnement... du changement climatique, des voyages internationaux, du nombre croissant de cas et de la négligence profonde des traitements dont nous disposons".