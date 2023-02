Langage : Quatre facteurs qui peuvent déterminer la façon dont vous parlez

Dans certains cas, les différences peuvent être plus subtiles. Mais une oreille habituée peut reconnaître en une seule phrase, par exemple, de quel pays ou région est originaire la personne qui parle.

D'où viennent les accents ? Et comment changent-ils ? Examinons quatre facteurs intéressants qui influencent notre façon de parler.

1. L'accent peut se former avant la naissance

Nous comprenons les accents bien plus tôt que vous ne le pensez. Des spécialistes du comportement de l'université d'Helsinki, en Finlande, ont découvert que les bébés peuvent reconnaître des sons extérieurs alors qu'ils sont encore dans le ventre de leur mère.

Et les bébés peuvent aussi pleurer différemment selon leur langue maternelle.

Dans une autre étude, datant de 2009, les chercheurs ont suivi les pleurs de 60 nouveau-nés, 30 français et 30 allemands. Ils ont conclu que les bébés français pleuraient avec un ton ascendant, tandis que les bébés allemands pleuraient avec une mélodie descendante, correspondant aux modèles de rythme de leur langue maternelle.

2. La mobilité sociale affecte la façon dont les groupes de personnes parlent

À l'aide de l'application English Dialects, des chercheurs de l'université de Cambridge, au Royaume-Uni, ont recueilli des données sur les accents auprès de plus de 30 000 utilisateurs dans 4 000 endroits du pays. Les résultats ont ensuite été comparés à une enquête menée dans les années 1950.

Un doctorant de Cambridge qui a travaillé sur cette analyse estime que le "nivellement" des accents anglais pourrait être dû à une plus grande mobilité sociale.

3. La contamination environnementale peut influencer l'accent

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) affirme que l'exposition à court et à long terme à la contamination de l'air peut affecter notre santé de plusieurs façons.

Le médecin et spécialiste de la voix humaine Robert Sataloff estime que des facteurs environnementaux tels que la contamination de l'air peuvent contribuer à l'enrouement, à des changements dans la qualité et le contrôle de la voix, et même à la fatigue de la voix.