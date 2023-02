Joseph Goldberger : Le médecin qui a mangé les excréments de ses patients et a trouvé la cause d'une épidémie

Michael Mosley*

BBC

il y a 44 minutes

Légende image, Le médecin et épidémiologiste Joseph Goldberger (1874-1929) a lutté pour la reconnaissance scientifique et sociale de la relation entre la pauvreté et la maladie.

La nutrition, qui a le vent en poupe de nos jours, a longtemps été un domaine négligé de la médecine.

Curieusement, la recherche sur la relation entre l'alimentation et la santé a été remarquablement lente, et une grande partie des connaissances ont été acquises grâce à des médecins qui ont fait des expériences sur eux-mêmes, mettant leur propre vie en danger.

Des médecins comme Joseph Goldberger, un juif de New York qui, en 1914, est arrivé dans l'extrême sud des États-Unis.

C'est là qu'il a fait un saut intellectuel qui l'a amené à élucider un mystère, à sauver des dizaines de milliers de vies et à obliger les gouvernements, pour la première fois, à intervenir dans l'alimentation de la population.

Il avait été envoyé par le chirurgien général américain (le principal porte-parole du gouvernement en matière de santé publique) pour enquêter sur une épidémie qui faisait rage dans les États du sud du pays.

Articles recommandés :

La pellagre était une maladie horrible. Cela a commencé par ce qui ressemblait à un léger coup de soleil sur le dos des mains, et s'est transformé en une éruption de type miteux sur le visage.

Puis sont venus la dépression, la confusion et la démence. Dans 40 % des cas, elle s'est terminée par le décès des patients.

Crédit photo, Wellcome Collection Légende image, Une jeune fille souffrant de pellagre chronique, dans une maison de repos de Londres, en 1925

Cette maladie tuait des milliers d'Américains chaque année... La mission de Goldberger était d'en identifier la cause.

La maladie était apparue de nulle part, et dans les foyers où il y avait une personne "contaminée", il y avait 80 % de chances que les autres résidents contractent la maladie.

Il n'est pas surprenant que cette maladie ait été considérée comme hautement infectieuse. Ceux qui en souffraient étaient considérés comme des lépreux.

Goldberger avait le soutien du chirurgien général, mais en tant que fils d'immigrants, il s'est toujours considéré comme un outsider, un non-conformiste.

"Tout au long de sa vie, Joseph Goldberger a été fasciné par l'Ouest américain et le Far West. Et une grande partie de son travail de détective médical et sa lutte contre l'épidémie étaient une extension de ce désir d'être un aventurier à la conquête de quelque chose de précieux", explique à la BBC Alan Kraut, auteur du livre "Goldberger's War".

"Il se voyait en partie comme un cow-boy solitaire nageant à contre-courant, tirant des balles scientifiques", confirme le médecin Don Sharp, petit-fils de Goldberger.

Goldberger a parcouru le sud des États-Unis, localisant la maladie dans les prisons, les orphelinats et les asiles.

Et il a remarqué quelque chose de surprenant. La pellagre touchait les détenus, mais pas le personnel.

Il a alors compris qu'il ne pouvait s'agir d'une maladie infectieuse, comme l'affirmaient la plupart de ses collègues médecins. Ça devait être quelque chose d'autre.

Il a rapidement acquis la conviction que la pellagre était liée au régime alimentaire des personnes malades. Mais Goldberger savait que critiquer la nourriture du Sud en tant que personne du Nord ne le rendrait pas populaire.

"Pour amener les scientifiques à soutenir sa conviction que la pellagre était une carence alimentaire plutôt qu'une maladie germinale, il avait besoin de preuves", explique M. Kraut.

C'est alors qu'il a conçu une expérience controversée.

Il a décidé de sélectionner 12 hommes en parfaite santé et de leur faire contracter la pellagre.

Les "volontaires" viendraient d'une prison du Mississippi.

"C'était fantastique"

À cette époque, beaucoup de gens, surtout les pauvres, mangeaient ce qui était considéré comme un mets typique du Sud, et rien d'autre.

Ils mangeaient du lard - une couche de graisse sous la peau du dos du porc - croustillant, de la farine de maïs et de la mélasse.

"Tout ce que les détenus devaient faire, c'était de manger la nourriture normale, sans viande fraîche, sans œufs ni légumes. Au départ, ils ont pensé que c'était fantastique", explique le petit-fils de Goldberger.

Mais après six mois, tous les prisonniers ont développé la pellagre - et Goldberger a suspendu l'expérience.

Il était désormais totalement convaincu que la cause de la pellagre était une carence alimentaire.

Mais la communauté scientifique n'était pas d'accord avec lui.

"Ils ont critiqué la méthodologie et les résultats et ont insisté sur le fait que, indépendamment de ce que Goldberger avait démontré, il s'agissait d'une maladie à germe, et qu'il n'avait pas trouvé le germe", dit M. Kraut.

Crédit photo, Wellcome Collection Légende image, Rien de ce qu'il tirait de ses recherches n'a convaincu ses pairs.

Goldberger était furieux contre "ces gens stupides, égoïstes, envieux et pleins de préjugés…"

À ce stade, il était si désespéré qu'il était prêt à faire n'importe quoi.

Pour faire taire les critiques et prouver sans l'ombre d'un doute que la pellagre n'était pas une maladie infectieuse, il a décidé de faire quelque chose d'encore plus controversé : la tester sur lui-même.

"Je n'ai imposé aucune restriction d'aucune sorte... Aucune tentative n'a été faite pour empêcher l'"infection naturelle"", a-t-il écrit.

La première chose qu'il fit fut de se rendre à l'hôpital local qui traitait les personnes atteintes de pellagre et, à l'aide d'un coton-tige, de recueillir le mucus du nez des patients et de l'introduire dans sa propre narine.

"Le temps écoulé entre la collecte et l'inoculation a été de moins de deux heures. Incidemment, il faut peut-être tenir compte du fait qu'une partie des sécrétions appliquées sur le nasopharynx a dû être avalée", a-t-il détaillé.

Il a ensuite prélevé des échantillons d'urine, de peau et de selles.

"Le patient qui a fourni les matières fécales souffrait d'un cas grave et avait quatre selles molles par jour."

Il a mélangé ces ingrédients avec de la farine de blé pour faire une pilule... et l'a avalée.

Légende image, Il n'était pas le seul à prendre les pilules

"Fête de la saleté"

"Il y a certainement un côté dégoûtant à l'idée d'ingérer les excréments et les croûtes de peau d'autres personnes", souligne M. Kraut, faisant probablement écho à ce que vous pensez.

"Dans la famille, nous avons toujours trouvé incroyable qu'il se mette ainsi en danger. Souvent, lorsque nous en parlons entre membres de la famille ou entre groupes d'amis, nous frémissons", explique le médecin Don Sharp.

Goldberger a même convaincu ses collègues de participer à ces expériences, qu'il a qualifiées de "fête de la saleté".

Comme si les excréments et l'urine ne suffisaient pas, Goldberger avait une dernière surprise pour eux : du sang.

Il a prélevé du sang sur un patient pour l'injecter à chacun des volontaires, dont sa femme, Mary.

"Je pense que ma grand-mère voulait faire tout ce qu'elle pouvait pour aider à faire taire les critiques", explique M. Sharp.

"Les hommes n'ont pas consenti à ce que j'avale les pilules, mais ils m'ont fait une injection dans l'abdomen avec le sang d'une femme qui mourait de la pellagre", écrit Mary.

Toute sorte de maladie aurait pu être transférée dans cette aiguille. "C'était un acte de foi. Je n'avais pas besoin de courage", a dit Mary.

Légende image, Mary Humphreys Farrar, épouse de Goldberger depuis 1906 et mère de leurs quatre enfants.

La foi de Marie a été récompensée. Aucun des volontaires n'est tombé malade.

"Mon grand-père était très excité et très heureux qu'aucune des personnes qui ont assisté à la fête de la saleté n'ait souffert de quoi que ce soit de sérieux, à part un peu de diarrhée. Et certainement aucun d'entre eux n'avait la pellagre."

Goldberger pensait avoir enfin obtenu les preuves dont il avait besoin pour démontrer que la pellagre n'était pas contagieuse.

L'affection devait être causée par une carence nutritionnelle dans le régime alimentaire du Sud.

Sa conclusion était absolument irréfutable. Il était temps de le rendre public et de recevoir les honneurs.

Mais il a reçu un torrent de critiques violentes et amères de la part de la population du Sud.

Légende image, Goldbenger apparaît dans une publicité qui parle de la cause de la pellagre : "Ça commence par une mauvaise alimentation".

"Nous ne saurons jamais si le fait qu'il soit juif, new-yorkais et fédéraliste a joué un rôle dans la façon dont il a été traité et réprimandé ou si c'était simplement à cause de ce qu'il disait", note M. Sharp.

Goldberger s'est rendu compte qu'il ne convaincrait jamais les médecins que la pellagre était causée par une carence alimentaire, à moins de trouver un remède simple et bon marché.

Quelques années plus tard, en 1923, il trouve enfin ce qu'il cherchait - et la découverte s'est faite d'une manière curieuse.

Il avait fait des expériences sur des chiens en essayant de leur faire contracter la pellagre et en les faisant manger le régime sudiste.

Les chiens ne voulaient pas manger cette nourriture. Il a donc ajouté ce qu'il a décrit comme un stimulant de l'appétit.

Les mois ont passé, et les chiens étaient toujours en bonne santé.

Goldberger a finalement compris que le stimulant était ce qui protégeait les animaux - c'était la réponse qu'il avait cherchée pendant toutes ces années.

Et voilà.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une cuillerée de levure naturelle

Ce n'est pas un animal, ce n'est pas un végétal, ce n'est pas un minéral. C'est la levure, le champignon utilisé dans la fermentation du pain et de la bière.

En 1927, l'heure de Goldberger a finalement sonné.

Les inondations avaient provoqué une nouvelle épidémie de pellagre. Et Goldberger apportait de la levure aux malades.

C'était incroyable. Quelques cuillères à café par jour suffisaient pour les guérir.

Goldberger a finalement été proclamé héros.

Quelques années plus tard, un chimiste a finalement isolé le facteur de prévention de la pellagre dans la levure. C'est une vitamine appelée niacine.

Le gouvernement américain a ordonné aux usines d'enrichir la farine en niacine. D'autres pays ont suivi l'exemple, et la pellagre est rapidement devenue une maladie rare.

Nous savons maintenant que la niacine est essentielle à la santé de la peau et au bon fonctionnement des systèmes digestif et nerveux.

Mais ce que Goldberger a vraiment montré, c'est le lien étroit entre l'alimentation et la santé. Il existe un lien direct entre ce que nous mangeons et notre mode de vie et ce qui nous rendra malade, et c'est exactement ce que Joseph Goldberger voulait faire comprendre au monde.