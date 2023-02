Produits capillaires : "Je suis restée des jours sans voir, à cause d'une pommade pour cheveux"

Giulia Granchi

BBC News

il y a 7 minutes

Crédit photo, Arquivo pessoal Légende image, Elizabeth Bielle, 29 ans, affirme s'être blessée aux yeux après avoir utilisé des produits de coiffure.

Elizabeth Bielle dit qu'elle a eu mal aux yeux après avoir utilisé un produit pour refaire ses cheveux. Elle est restée plusieurs jours sans voir. Anvisa, l'agence brésilienne de surveillance de la santé, a interdit plus de 10 produits de différentes marques.

L'influenceuse Elizabeth Bielle, 29 ans, raconte qu'elle utilisait des pommades pour refaire ses cheveux. Elle s'est gravement blessée aux yeux après avoir testé un produit.

"J'ai des cheveux bouclés de type 4C (une catégorie du tableau des boucles), et ces pommades aident à fixer et à coiffer les cheveux en mettant en valeur leur beauté naturelle. Je n'avais jamais entendu parler de cas de cécité temporaire due à ces produits jusqu'à ce que cela m'arrive. J'ai découvert, de la pire des façons, qu'ils pouvaient être dangereux", raconte-t-elle.

Elizabeth Bielle utilisait des pommades pour faire des coiffures, des tresses par exemple, pour modeler des "baby hair" (mèches plus courtes et plus fines qui poussent sur la ligne des cheveux, autour du visage).

Lorsque ce mal lui est arrivé, début janvier, Bielle portait une coiffure à tresses Nago, qui divise les mèches du cuir chevelu en plusieurs tresses, qu'elle avait réalisée pour assister à un événement auquel elle était invitée en tant qu'influenceuse.

Elle dit qu'en filmant certaines parties de l'événement, elle a transpiré. Il y a eu une fine pluie, qui a fait couler la pommade de coiffage sur son visage.

"À un moment donné, avec mes yeux déjà brûlants, je me suis assise dans un endroit couvert, avec un ami. Je me suis rendu compte que je ne voyais plus rien. Je lui ai demandé d'aller aux toilettes avec moi et quand j'y suis entrée, avec la lumière plus forte que l'environnement sombre de l'événement auquel j'ai assisté, tout était flou. J'ai rincé avec beaucoup d'eau, mais cela n'a fait que raviver la douleur."

Accompagnée de son amie, elle a demandé de l'aide à un centre de soins ambulatoires. Les professionnels de la santé lui ont recommandé de se rendre immédiatement aux urgences.

"Jusqu'à ce que j'arrive à l'hôpital, je n'avais pas pensé que ça pouvait être à cause de la pommade. Le médecin qui m'a soignée a dit qu'elle avait vu plus de 100 photos de blessures causées par des produits. Au fil des heures, je ne pouvais plus ouvrir les yeux tant la douleur était forte, c'était désespérant."

Crédit photo, Arquivo pessoal Légende image, Bielle attend de recevoir des soins à l'hôpital, elle ne voyait pas bien, lorsque cette photo était prise.

Mme Bielle dit avoir dépensé environ 400 dollars US (environ 242 498 francs CFA) en pommades et gouttes pour les yeux. Et il dit avoir récupéré sa vision petit à petit - après deux semaines, elle était capable de voir parfaitement.

"C'était une période très difficile, je dépends de ma vue pour tout (…) Même si je suis reconnaissante envers les amis qui m'aident, le sentiment d'être totalement dépendante est mauvais."

"Maintenant, je n'ai plus l'intention d'utiliser de pommade du tout, et je lance un appel aux personnes qui aiment se coiffer pour qu'elles choisissent bien les produits qu'elles utilisent."

Bien qu'il ne soit pas courant pour les consommateurs de prêter attention à la réglementation des produits, le docteur Violeta Tortelly, de la coordination du département des cheveux et des ongles de la Société brésilienne de dermatologie (SBD), estime qu'il est nécessaire de faire preuve de cette prudence lorsqu'on essaie de nouvelles marques.

"Le nombre de produits cosmétiques utilisés pour les cheveux ne cesse d'augmenter. La vente par Internet a permis à de nombreuses petites entreprises ou entreprises artisanales de produire et de vendre leurs propres produits. Si d'un point de vue économique il est intéressant de donner une chance aux petits producteurs, il y a un grand danger lié au manque de garantie de sécurité des produits. Le registre Anvisa (l'Agence nationale de surveillance de la santé) est important, car il nous signale que tel produit cosmétique ne contient pas de substance présentant un risque potentiel d'irritation ou même de cancer."

Des composants toxiques dans les crèmes pour coiffure

"Certains produits capillaires peuvent contenir, à différentes concentrations, du propylène glycol, qui est un alcool au pouvoir abrasif et à la capacité d'endommager la surface de l'œil, la cornée, de manière réversible ou même en provoquant une cécité permanente. Et il peut aussi y avoir d'autres substances qui potentialisent ces effets. Nous insistons sur le fait qu'il ne faut pas utiliser de collyre ou d'autres substances, même pour les yeux, dans ces cas-là, avant de consulter un médecin", avertit M. Tortelly.

En regardant l'étiquette de ces pommades, certaines indiquent même, en petites lettres, qu'il ne faut pas avoir de contact avec les yeux et qu'il ne faut pas les utiliser en mer ou en piscine. "Les petites lettres dissimulent parfois des recommandations ou des composants d'une manière difficile à lire, même pour nous, dermatologues ou professionnels de la santé d'autres domaines", constate Katleen da Cruz Conceição, responsable de la clinique ambulatoire de dermatologie pour les peaux noires à la Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro.

Crédit photo, Arquivo pessoal Légende image, Le produit que Bielle dit avoir utilisé a été retiré du marché par la marque elle-même, jusqu'à ce que de nouveaux tests soient effectués.

Les produits d'hygiène personnelle, les produits cosmétiques et les parfums sont soumis à deux types de procédure de régularisation par l'agence : par enregistrement ou par notification.

Les produits tels que les lotions solaires, les lisseurs de cheveux, les teintures capillaires, les écrans solaires et les répulsifs doivent être enregistrés auprès d'Anvisa en raison de leur niveau de risque plus élevé. Dans ces cas, l'agence procède à une analyse préalable de toute la documentation qui accompagne la fabrication du produit.

Les produits tels que les pommades pour tresser et modeler les cheveux, considérés comme "plus simples", sont régularisés par la procédure de notification.

"Dans ce modèle, qui considère les produits présentant un degré de risque moindre, l'analyse préalable à la fabrication, à l'importation ou à l'exposition à l'utilisation est supprimée. Toutefois, de la même manière, l'entreprise propriétaire doit s'assurer que le produit est conforme à toutes les exigences technico-réglementaires prévues par les normes applicables", a expliqué l'agence à la BBC, par l'intermédiaire de son bureau de presse.

Anvisa complète en disant qu'elle procède à la vérification continue des produits notifiés, à travers l'échantillonnage, en considérant, aussi, les dénonciations et les programmes d'inspection spécifiques.

La BBC s'est rapprochée de la marque pour obtenir la liste des composants utilisés dans la production de la pommade…

La pommade contient du propylène glycol, dont le taux n'est pas indiqué. Parmi les autres composants, lus par la dermatologue Katleen da Cruz Conceição à la demande du rapport, aucune autre substance nocive n'a été identifiée.

"Réaffirmant notre engagement envers la sécurité et la santé de nos clients, nous avons préventivement retiré le produit de la vente jusqu'à ce que les résultats des tests en cours (…) soient présentés. Toutes les mesures internes sont renforcées pour accroître la sécurité, ce qui est une tradition de l'entreprise qui a plus de trente-cinq ans sur le marché", affirme le fabricant de la pommade.

Il ajoute qu'il n'a pas pris contact avec l'influenceuse et déclare qu'il n'a pas eu accès aux dossiers médicaux.

Le fabricant considère que le jugement concernant le produit est hâtif.

Produits interdits par Anvisa

Anvisa déclare qu'elle reste vigilante et qu'elle contrôle les produits de cette catégorie en prenant les mesures nécessaires lorsque des irrégularités sont constatées.

"Les plaintes qui ont été reçues par l'agence font l'objet d'une enquête. Dans chaque cas, les mesures à prendre dépendent du risque associé et peuvent aller de l'interdiction à la suspension de la fabrication, de la commercialisation et de l'utilisation à la saisie ou au rappel du produit. La portée des actions d'inspection adoptées par Anvisa peut être mieux comprise ici", a ajouté l'agence.

Crédit photo, Renata Angerami/Getty Images Légende image, Il est important d'éviter le contact des pommades avec les yeux pour éviter les irritations.

Lorsque vous ressentez une sensation de brûlure dans les yeux après l'utilisation d'un produit capillaire, la première étape consiste à laver soigneusement la zone concernée en évitant qu'une plus grande quantité de pommade ne pénètre dans les yeux, et avec beaucoup d'eau, pour essayer d'en retirer le plus possible, selon les experts.

Alors, dit la dermatologue Katleen Cruz da Conceição, rendez-vous immédiatement aux urgences.

Si la brûlure se situe sur le cuir chevelu, Conceição recommande de se laver la tête en la basculant en arrière, avec beaucoup de précautions pour que le produit ne tombe pas dans les yeux.

"Malheureusement, Bielle a eu un cas grave de cécité temporaire, mais cet épisode, qu'elle a rendu public, est extrêmement important pour que les gens soient conscients des risques et que les dermatologues soient attentifs à ce type de réaction", déclare Conceição.

Anvisa indique également des recommandations d'utilisation. Parmi elles :

Utilisez le produit uniquement pendant la date de validité indiquée sur l'emballage/l'étiquette par le fabricant/importateur.

N'utilisez pas de produits qui présentent des changements, par exemple, de couleur, d'odeur et de consistance/texture.

Les consommateurs qui utilisent des produits de tressage/stylage des cheveux doivent éviter les bains de piscine et de mer. Lors du lavage des cheveux, protégez soigneusement les yeux pour éviter tout contact du produit avec cette partie du corps.

Respectez toujours les instructions du fabricant/importateur concernant les conditions d'utilisation des produits, en prêtant attention, en particulier, aux avertissements d'utilisation contenus sur l'emballage et/ou l'étiquette.

Il est important de rappeler que, bien qu'il soit contre-indiqué que le produit entre en contact avec les yeux (comme dans le cas des shampooings, qui peuvent provoquer des brûlures), la cécité temporaire n'est pas un effet indésirable prévu pour les produits.