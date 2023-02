Martin Luther : le moine catholique qui a ouvert les portes à l'émergence des églises évangéliques

Edison Veiga

Bled, BBC News

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une statue de Martin Luther à Eisleben, en Allemagne.

Pour beaucoup, ce n'est qu'un nom figurant dans les manuels d'histoire, surtout lorsqu'on étudie les mouvements socioculturels de l'Europe au XVIe siècle. Pour ceux qui professent la foi chrétienne en dehors de l'Église catholique, c'est une figure fondamentale.

Nous parlons de Martin Luther (1483-1546), un moine augustin germanique qui a fini par promouvoir ce que l'on a appelé la réforme protestante, un mouvement qui a ouvert les portes de la religion en brisant le monopole de l'Église catholique et permettant l'existence de plusieurs autres églises chrétiennes dans le monde occidental.

Il n'a jamais semblé vouloir rompre avec l'Église catholique. Mais, intellectuel respecté qu'il était, il a proposé une série de changements dans l'organisation du catholicisme de l'époque. Et ce qui était censé être un mouvement à l'intérieur des murs de la foi catholique a fini par signifier la naissance de nouveaux courants du christianisme.

"Il a ouvert une porte, mais il a fini par en vivre lui-même la conséquence. Il voulait, en fait, faire une réforme qui, dans son esprit, serait une amélioration [de l'Église catholique]. Luther ne voulait pas créer une nouvelle Église, ses 95 thèses étaient motivées par le grand amour qu'il portait à l'Église catholique", commente l'historien Jaquelini de Souza, professeur à l'université régionale de Cariri.

À l'époque, Luther était déjà un ecclésiastique renommé, avec une carrière universitaire respectable. Théologien et docteur en Bible, il enseigne depuis 1508 à l'université de Wittenberg (Allemagne) et, spécialiste du grec et de l'hébreu, il travaille à une traduction des Écritures.

En tant que prêtre, il semblait mal à l'aise avec le monopole de la foi détenu par l'Église catholique, pour avoir notamment remarqué qu'il y avait une mercantilisation marquée de la question des indulgences, le pardon total des péchés qui, à ce moment historique, était négocié par les religieux en échange de paiements monétaires.

Le 31 octobre 1517, Luther a affiché 95 thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg. En gros, il remettait en cause ce commerce des grâces, le pouvoir absolu de l'Église dans la foi populaire et affirmait que la Bible était le texte primordial à considérer, au-dessus de toute autorité papale.

Dès lors, il est soumis à un long processus jusqu'à ce que, en 1520, le Vatican détermine son excommunication. Si quitter l'Église catholique n'était pas dans les plans du désormais ex-moine augustin, le fait est que ce mouvement a fini par provoquer l'émergence d'autres dénominations chrétiennes. En ce sens, on peut dire que le luthéranisme a été un pionnier, car avant le luthéranisme, dans le monde occidental, le christianisme n'était pratiqué que par les catholiques.

Crédit photo, Reprodução Légende image, Luther, refusant d'abjurer, dans une œuvre d'Anton Von Werner.

"Luther a promu la fin du monopole catholique en ce qui concerne les biens du salut", souligne l'historien, théologien et philosophe Gerson Leite de Moraes, professeur à l'université presbytérienne Mackenzie. La raison en est que, tout au long du Moyen Âge en Europe, l'idée dominante était que pour être sauvé, il fallait être baptisé et suivre les enseignements de l'Église catholique. "Ne pas être dans l'Église catholique, c'était être en enfer, c'était être quelqu'un dépourvu de la grâce de Dieu. C'est comme ça que ça a marché", ajoute Moraes.

La devise latine était "extra ecclesiam nulla salus", c'est-à-dire qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église. "Luther ne voulait pas rompre avec l'Église, mais il a rompu avec cela, avec cette idée. Et tout ce processus aboutit à son départ [du catholicisme]", explique le théologien.

Après tout, après la publication des thèses et le procès religieux, Luther a été excommunié. En d'autres termes, il est devenu exactement cela : quelqu'un en dehors de l'Église, quelqu'un à sauver, donc.

Mais ce que personne n'imaginait, c'est qu'il trouverait le soutien d'une élite germanique. En peu de temps, environ trois ou quatre ans plus tard, ses idées avaient déjà trouvé un terreau fertile dans tant d'esprits et de cœurs qu'une nouvelle religiosité a fini par apparaître. "Un mouvement qui, finalement, a mis fin au monopole catholique", dit Moraes.

"Le protestantisme est né comme ça, comme un mouvement pluriel et sans pape. Et c'est l'héritage de Luther, un mouvement de non-obéissance à l'évêque de Rome, une religiosité chrétienne qui ne tombait pas sous le parapluie catholique. Il n'était plus nécessaire d'être catholique pour être sauvé, puisque, dans la nouvelle conception, le seul médiateur entre Dieu et les hommes est Jésus, et non plus le pape", souligne le théologien.

"En ce sens, ajoute Moraes, Luther est peut-être le père de toutes les églises qui en sont issues. Mais est-il vraiment le père de toutes ces personnes ? C'est difficile à dire. Ce qu'il est, sans aucun doute, c'est le père d'un mouvement qui rompt avec l'Église catholique."

Le fondement du luthéranisme n'était plus une figure théocratique absolutiste, en l'occurrence le pape. Mais plutôt la Bible, c'est-à-dire les textes considérés comme sacrés. "Dans les fondements de Luther, il y a la centralité de la Bible", commente Moraes. Et, bien sûr, pour contrecarrer le commerce des indulgences, l'idée que le salut vient de la grâce divine, de la foi.

"Luther a fini par être la grande pierre angulaire de l'émergence des autres traditions chrétiennes, car, pour lui, entre la tradition biblique et l'autorité papale, la primauté était celle de la bible", affirme Souza. "Évidemment, en tant que professeur de la Bible, professeur d'université, médecin, il interprétait la Bible en se basant sur l'exégèse et l'herméneutique, il avait les règles en tête et ne négligeait jamais le texte des pères de l'Église, les écrits des grands docteurs."

Crédit photo, Reprodução Légende image, Luther, dans un portrait de Lucas Cranach

L'historien rappelle que, d'autre part, cette idée d'encourager la libre interprétation de la Bible a également rendu possible des lectures erronées et des interprétations superficielles qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. "Luther avait dans sa tête des règles herméneutiques d'interprétation des écritures saintes et l'importance de marcher aux côtés des docteurs de l'Église, mais cela a ouvert la voie à d'autres personnes, a ouvert la boîte de Pandore et est devenu ingérable", dit Souza.

"Ce n'était même pas son intention de créer une nouvelle église, mais il a ouvert la boîte de Pandore."

Mais les chercheurs soulignent que Luther lui-même n'a jamais eu l'intention de quitter le catholicisme, et encore moins de créer sa propre église. "Il y a une tradition qui dit que lorsqu'il était proche de la mort et que l'église de ceux qui suivaient ses idées avait déjà été appelée luthérienne, il n'a pas aimé ça. Il a dit que l'église était celle du Christ et non la sienne", précise Souza.

Alors, quelle serait l'église de Luther ? "Je ne pense pas qu'elle existe. Je ne peux pas dire que telle église est la vraie luthérienne et que toutes les autres sont des démembrements, cela n'existe pas en raison de la spécificité de l'histoire de chaque lieu et de la manière dont le luthéranisme s'est développé", explique l'historien.

Selon Jaquelini de Souza, certaines nuances seraient caractéristiques des luthériens, par rapport aux catholiques ou aux chrétiens d'autres confessions. "Je dirais que la liberté de conscience, la liberté de vivre la foi. Ceci est fort dans le luthéranisme. Le luthérien n'accepte pas le légalisme, mais vit ce qu'il crée dans la liberté, par amour", commente l'historien.

"L'héritier naturel du luthéranisme est l'Église luthérienne, mais nous pouvons dire que le mouvement initial de Luther a fini par être approprié et re-signifié par toutes les Églises dites protestantes parce qu'elles ont fini, d'une certaine manière, par suivre également cette voie ouverte par lui", ajoute Moraes.

"Luther a laissé un trésor qui permet de nouvelles interprétations et de nouvelles significations, car nous avons affaire à cette chose vivante appelée religion", ajoute le théologien.

Trois points fondamentaux

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une statue de Luther à Dresde, en Allemagne.

Souza souligne qu'il y avait trois points fondamentaux défendus par Luther, qui résonnent encore fortement dans la plupart des églises protestantes contemporaines.

La première était la défense du salut par la foi, par la grâce divine, en raison de la compréhension que Jésus-Christ s'est sacrifié pour le salut des hommes. Une autre question est celle du fondement biblique, qui devrait être le nord de la religiosité et dont la compréhension peut être faite individuellement, par chacun, dans ce qu'on appelle habituellement le "libre examen" des écritures sacrées.

Ce n'est pas un hasard si ce mouvement a fait en sorte que la Bible, auparavant communément limitée au latin, la langue officielle du catholicisme, est traduite dans les langues de chaque pays. Luther, responsable de la traduction des Écritures en allemand, dans une publication de 1534, est également reconnu comme étant de la plus haute importance pour la consolidation de la langue qui y est pratiquée.

"Il est le père de la langue allemande, le père de la patrie", affirme l'historien.

"Le troisième point important est la compréhension du sacerdoce universel, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y avait pas de différence entre le clergé et les fidèles. Ce sont les trois fondements, je dirais, du protestantisme… Et ils sont présents dans les églises pentecôtistes historiques, même si elles ne reconnaissent pas la paternité de Luther", explique Souza.