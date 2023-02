Mr Beast : Pourquoi le célèbre youtubeur a été critiqué après avoir payé la chirurgie de 1 000 personnes

La vidéo, qui compte déjà plus de 71 millions de vues, a divisé l'opinion. MrBeast a même été accusée d'"exhibitionnisme caritatif".

Le jeune homme de 24 ans, de son vrai nom Jimmy Donaldson, a répondu sur Twitter aux suggestions selon lesquelles la vidéo avait été réalisée dans un but purement lucratif, en déclarant que "ses vidéos de MrBeast ont perdu en moyenne 1,5 million de dollars US (environ 910 millions de francs CFA), l'année dernière.".

MrBeast, devenu récemment le youtubeur le plus populaire du monde avec une chaîne comptant 131 millions d'abonnés, a déclaré qu'il ne s'attendait pas, au départ, à ce que tant de personnes regardent la vidéo.

Au fur et à mesure que le nombre de vues augmentait, des questions et des préoccupations ont été soulevées concernant le coût et le manque d'accès à la chirurgie oculaire dans certaines parties du monde.