Guerre Ukraine - Russie : "J'ai été témoin de mauvais traitements infligés à des prisonniers ukrainiens"

Par Steve Rosenberg

Rédacteur en chef pour la Russie

il y a 58 minutes

Crédit photo, Konstantin Yefremov Légende image, Konstantin Yefremov a montré à la BBC ses papiers d'identité militaires russes.

Des allégations d'interrogatoires brutaux, au cours desquels des hommes ukrainiens ont été abattus ou menacés de viol, ont été faites par un ancien officier militaire russe.

Konstantin Yefremov a déclaré dans une interview exclusive avec la BBC que la Russie le considère désormais comme un traître et un transfuge...

"Tous les jours, la nuit, parfois deux fois par jour", a-t-il dit en parlant de la fréquence des interrogatoires menés par l'armée russe, sous le signe de la torture, sur des citoyens russes.

Yefremov a tenté de démissionner de l'armée à de nombreuses reprises - mais il a fini par être licencié pour avoir refusé de retourner en Ukraine. Il a maintenant fui la Russie.

Grâce aux photographies et aux documents militaires fournis par Yefremov, la BBC a vérifié qu'il se trouvait en Ukraine au début de la guerre - dans la région de Zaporizhzhia…

Cet article contient des descriptions graphiques de torture.

Le visage de Konstantin Yefremov apparaît sur l'écran de mon ordinateur et nous commençons à parler. C'est un homme qui a une histoire à raconter. Jusqu'à une date récente, il était un officier de l'armée russe.

Déployé en Ukraine l'année dernière, cet ancien lieutenant supérieur a accepté de me parler des crimes dont il dit avoir été témoin là-bas, notamment la torture et les mauvais traitements infligés aux prisonniers ukrainiens. Il parlera de ses camarades qui pillaient les zones occupées de l'Ukraine et décrira des séances d'interrogatoire brutales, dirigées par un colonel russe, au cours desquelles des hommes étaient abattus et menacés de viol.

Le 10 février 2022, Yefremov dit être arrivé en Crimée, la péninsule ukrainienne annexée par la Russie il y a neuf ans. Il était à la tête d'une unité de déminage de la 42e division de fusiliers motorisés - et était habituellement basé en Tchétchénie, dans le Caucase du Nord russe. Lui et ses hommes ont été envoyés pour prendre part à des "exercices militaires", dit-il.

"À l'époque, personne ne croyait qu'il y aurait une guerre. Tout le monde pensait que ce n'était qu'un exercice. Je suis sûr que même les officiers supérieurs ne le savaient pas."

"J'avais peur d'abandonner"

Yefremov se souvient avoir vu les troupes russes coller des marques d'identification sur leurs uniformes et peindre la lettre "Z" sur les équipements et véhicules militaires. En quelques jours, le "Z" était devenu le symbole de ce que le Kremlin appelait son "opération militaire spéciale".

Yefremov affirme qu'il ne voulait rien avoir à faire avec cela.

"J'ai décidé de démissionner. Je suis allé voir mon commandant et lui ai expliqué ma position. Il m'a conduit à un officier supérieur qui m'a traité de traître et de lâche. J'ai déposé mon arme, je suis monté dans un taxi et je suis parti. Je voulais retourner à ma base en Tchétchénie et démissionner officiellement. Puis mes camarades m'ont téléphoné pour m'avertir", témoigne-t-il.

"Un colonel avait promis de me mettre en prison pendant dix ans pour désertion et il avait alerté la police."

Crédit photo, Konstantin Yefremov Légende image, Konstantin Yefremov dans un uniforme russe en mars 2022

Yefremov dit avoir appelé un avocat militaire, qui lui a conseillé de faire demi-tour.

"Je réalise maintenant que j'aurais dû ignorer cela et continuer à rouler. Mais j'avais peur d'être mis en prison."

Il est retourné rejoindre ses hommes.

Il insiste sur le fait qu'il est "anti-guerre" et assure à la BBC qu'il n'a pas participé à l'annexion de la Crimée par la Russie, ni combattu dans l'est de l'Ukraine lorsque la guerre a éclaté pour la première fois dans le Donbas il y a neuf ans.

En 2014, la Russie a non seulement été accusée d'y orchestrer un soulèvement séparatiste, mais aussi d'y envoyer ses propres troupes. Konstantin Yefremov dit également qu'il n'a pas pris part à l'opération militaire russe en Syrie.

"Durant ces trois dernières années, j'étais impliqué dans le déminage en Tchétchénie, un endroit qui avait connu deux guerres. Je pense que le travail que j'ai fait là-bas a profité aux gens."

Pillage de bicyclettes et de tondeuses à gazon

Yefremov a été placé temporairement à la tête d'une section de fusiliers. Le 27 février, trois jours après l'invasion russe, il dit que lui et ses hommes ont reçu l'ordre de se déplacer vers le nord de la Crimée occupée. Ils se sont dirigés vers la ville de Melitopol.

Ils ont passé les dix jours suivants dans un aérodrome qui avait déjà été capturé par les troupes russes. Le soldat russe décrit les pillages dont il a été témoin.

"Les soldats et les officiers ont attrapé tout ce qu'ils pouvaient attraper. Ils ont grimpé sur les avions et ont fouillé tous les bâtiments. Un soldat a emporté une tondeuse à gazon. Il a dit fièrement : 'Je vais ramener ça à la maison et tondre l'herbe à côté de nos baraquements'. Des seaux, des haches, des bicyclettes… Ils ont tout entassé dans leurs camions. Il y avait tellement de choses qu'ils devaient s'accroupir pour les faire entrer dans les véhicules."

Yefremov a envoyé à la BBC des photos qu'il dit avoir prises à la base aérienne de Melitopol. Elles montrent des avions de transport et un bâtiment en feu.

Elles font partie d'un certain nombre de photos et de documents qu'il a partagés - nous les avons vérifiés, à la BBC - pour confirmer l'identité de Yefremov, son rang et ses déplacements en Ukraine au printemps 2022.

Des outils de cartographie en ligne ont confirmé les images de la base aérienne de Melitopol.

Pendant un mois et demi, lui et huit soldats sous son commandement y ont gardé une unité d'artillerie russe.

"Tout le temps, nous dormions dehors, se souvient-il. Nous avions tellement faim que nous avons commencé à chasser des lapins et des faisans. Un jour, nous sommes tombés sur un manoir. Il y avait un chasseur russe à l'intérieur. Nous sommes de la 100e brigade et nous vivons ici maintenant."

"Il y avait tellement de nourriture. Les frigos étaient pleins à craquer. Il y avait assez de nourriture pour survivre à une guerre nucléaire. Mais les soldats qui vivaient là attrapaient les carpes japonaises dans l'étang à l'extérieur et les mangeaient."

"J'ai été témoin d'interrogatoires et de cas de torture"

Le groupe de Konstantin Yefremov a déménagé pour garder ce qu'il décrit comme un "quartier général logistique" en avril - dans la ville de Bilmak, au nord-est de Melitopol. Là, il dit avoir été témoin d'interrogatoires et de mauvais traitements infligés à des prisonniers ukrainiens.

Il se souvient d'un jour où trois prisonniers ont été amenés.

"L'un d'entre eux a admis être un tireur d'élite. En entendant cela, le colonel russe a perdu la tête. Il l'a frappé, a baissé le pantalon de l'Ukrainien et lui a demandé s'il était marié. 'Oui', a répondu le prisonnier. Alors que quelqu'un m'apporte une serpillière, dit le colonel. On va te transformer en fille et on enverra la vidéo à ta femme."

Une autre fois, raconte Yefremov, le colonel a demandé au prisonnier de nommer tous les nationalistes ukrainiens de son unité.

"L'Ukrainien n'a pas compris la question. Il a répondu que les soldats étaient de l'infanterie de marine des forces armées ukrainiennes. Pour cette réponse, ils lui ont cassé quelques dents."

Le Kremlin veut faire croire aux Russes qu'en Ukraine, la Russie combat les fascistes, les néo-nazis et les ultra-nationalistes. Ce faux récit sert à déshumaniser les Ukrainiens aux yeux du public et des militaires russes.

Yefremov affirme que le prisonnier ukrainien avait un bandeau sur les yeux.

"Le colonel a mis un pistolet sur le front du prisonnier et a dit 'Je vais compter jusqu'à trois et ensuite vous tirer dans la tête'. Il a compté et a ensuite tiré juste à côté de sa tête, des deux côtés. Le colonel s'est mis à crier après lui. J'ai dit : 'Camarade colonel ! Il ne peut pas t'entendre, tu l'as rendu sourd!'"

Crédit photo, Konstantin Yefremov Légende image, Une autre photo partagée par Konstantin Yefremov, le montrant devant des bâtiments à Bilmak, où, selon lui, des prisonniers ont été torturés.

Yefremov décrit comment le colonel a ordonné de ne pas donner de nourriture normale aux Ukrainiens - seulement de l'eau et des biscuits. Mais il dit : "Nous avons essayé de leur donner du thé chaud et des cigarettes."

Yefremov se souvient également que, pour que les prisonniers ne dorment pas sur un sol nu, ses hommes leur jetaient du foin - "la nuit, pour que personne ne nous voie".

Au cours d'un autre interrogatoire, Yefremov raconte que le colonel a tiré sur le bras et dans la jambe droite d'un prisonnier, sous le genou aussi… Il dit que ses hommes ont pansé le prisonnier et sont allés voir les commandants russes - "pas le colonel, il était fou" - et ont dit que le prisonnier devait aller à l'hôpital, sinon il mourrait de la perte de sang.

"Nous l'avons habillé d'un uniforme russe et l'avons emmené à l'hôpital. Nous lui avons dit : 'Ne dis pas que tu es un prisonnier de guerre ukrainien, parce que soit les médecins refuseront de te soigner, soit les soldats russes blessés l'entendront et te tireront dessus et nous ne pourrons pas les arrêter.'"

Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU a documenté des cas de mauvais traitements de prisonniers dans la guerre en Ukraine. Il a interrogé plus de 400 prisonniers de guerre, tant ukrainiens que russes.

Crédit photo, Konstantin Yefremov Légende image, Konstantin Yefremov en Ukraine, en mars 2022

"Malheureusement, nous avons constaté que la torture et les mauvais traitements des prisonniers de guerre se produisent des deux côtés", déclare Matilda Bogner, cheffe de l'équipe de surveillance de l'ONU basée en Ukraine.

"Si nous comparons les violations, la torture ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ukrainiens ont tendance à se produire à presque tous les stades de l'enfermement. Et, pour la plupart, les conditions d'internement sont pires dans de nombreuses régions de la Russie ou de l'Ukraine occupée."

Les pires formes de torture ou de mauvais traitements pour les prisonniers de guerre ukrainiens se produisent généralement pendant les interrogatoires, indique Bogner. Ils peuvent être soumis à l'électrocution et à toute une série de méthodes de torture, dit-elle. Y compris la pendaison et le passage à tabac.

"Lorsqu'ils arrivent dans les lieux d'internement, ils sont souvent battus… Ils sont également souvent confrontés à une alimentation et une eau insuffisantes", ajoute-t-elle.

Dénoncé comme un traître et un transfuge

Des prisonniers de guerre russes ont également déclaré avoir été battus et avoir subi des électrocutions.

"Toute forme de torture ou de mauvais traitement est interdite par le droit international", déclare Bogner, jugeant "inacceptable que l'une ou l'autre des parties agisse de la sorte".

La BBC n'a pas été en mesure de confirmer de manière indépendante les allégations spécifiques de torture de Konstantin Yefremov, mais elles sont cohérentes avec d'autres allégations d'abus de prisonniers ukrainiens.

Le ministère russe de la Défense n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Yefremov a fini par retourner dans son unité de déminage, mais pas pour longtemps.

"Sept d'entre nous avaient pris la décision [de quitter l'armée]", me dit-il.

À la fin du mois de mai, de retour en Tchétchénie, il a écrit sa lettre de démission. Certains officiers supérieurs n'étaient pas contents.

"Ils ont commencé à me menacer. Des officiers qui n'avaient pas passé un seul jour en Ukraine me disaient que j'étais un lâche et un traître. Ils n'ont pas voulu que je démissionne. J'ai été licencié."

Crédit photo, Konstantin Yefremov Légende image, Une des dernières photos de Konstantin Yefremov dans son uniforme militaire, en Tchétchénie, en juin 2022.

Yefremov nous montre des lettres de l'armée.

Dans le premier document, il est accusé d'avoir "manqué à ses devoirs" et d'avoir ignoré l'ordre de retourner en Ukraine. Cela est décrit comme "une grave violation de la discipline".

La deuxième lettre fait référence au "licenciement anticipé du service militaire de Yefremov... pour avoir rompu son contrat".

"Après dix ans de service, j'ai été dénoncé comme un traître, un transfuge, simplement parce que je ne voulais pas tuer des gens. Mais j'étais heureux d'être désormais une personne libre, de ne pas avoir à tuer ou à être tué."

Efremov a quitté l'armée. Mais pas hors du danger d'être renvoyé à la guerre.

En septembre 2022, le président Poutine a déclaré ce qu'il a appelé la "mobilisation partielle". Des centaines de milliers de citoyens russes ont été enrôlés dans l'armée et envoyés en Ukraine.

Yefremov dit qu'il savait - parce qu'il avait déjà servi dans l'armée en Ukraine - qu'il ne serait pas laissé seul. Il a mis au point un plan d'évasion.

"Dans la maison où je vivais, j'ai fait une trappe dans le plafond du grenier... au cas où la police et les officiers d'enrôlement feraient irruption pour délivrer les documents d'appel. Les officiers d'enrôlement venaient chez moi et m'attendaient dans leurs voitures. J'ai donc loué un appartement et je m'y suis caché."

"Je me cachais aussi des voisins, car j'avais entendu parler de cas où des voisins avaient parlé à la police de jeunes hommes qui avaient été appelés et se cachaient. Je trouvais cette situation humiliante et inacceptable."

Crédit photo, Konstantin Yefremov Légende image, Konstantin Yefremov dit qu'il n'y avait pas assez de nourriture et que son unité était obligée d'attraper des lapins pour se nourrir.

Yefremov a contacté le groupe russe de défense des droits de l'homme Gulagu.net, qui l'a aidé à quitter la Russie.

Que pense Efremov de ces Russes - et ils sont nombreux - qui expriment leur soutien à la décision de Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine ?

"Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, dit-il. Comment peuvent-ils se laisser berner ? Quand ils vont au marché, ils savent qu'ils pourraient être lésés. Ils ne font pas confiance à leurs femmes, à leurs maris."

"Mais il suffit que l'homme qui les a trompés pendant vingt ans donne l'ordre pour que ces gens aillent tuer et se faire tuer. Je ne peux pas comprendre cela."

Alors que nous terminons notre conversation, Yefremov présente ses excuses au peuple ukrainien.