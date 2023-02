Industrie musicale : Les artistes peuvent-ils réussir sans le soutien d'une maison de disques ?

Will Smale

Business reporter, BBC News

il y a 37 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Alan Walker, qui a toujours porté un masque lorsqu'il se produit, dit qu'il veut rendre la pareille à ses fans.

Vous n'avez peut-être pas entendu parler d'un artiste de musique électronique appelé Alan Walker, mais il dispose d'une importante base de fans.

Sur YouTube, la vidéo de l'une de ses chansons, Faded, a été visionnée 3,5 milliards de fois, et il compte 42,9 millions d'abonnés sur la plateforme.

La situation est similaire sur Spotify, où le producteur de musique et DJ anglo-norvégien possède de nombreuses chansons qui ont été écoutées des centaines de millions de fois.

A lire aussi :

Alors que les groupes et autres artistes musicaux affirment depuis longtemps que les services de streaming ne les rémunèrent pas assez, Walker, qui gagne également de l'argent grâce à ses concerts, a amassé une valeur nette estimée à 20 millions de dollars.

Pour l'industrie musicale, les fans ne sont normalement que des consommateurs - ils paient pour écouter les chansons et les albums, assister aux concerts et acheter les produits dérivés. Mais l'année dernière, Walker a décidé de permettre à ses fans de participer à son succès financier.

Pour ce faire, il a donné à quelque 8 000 fans la possibilité d'investir dans quatre de ses singles, en partageant avec eux les revenus du streaming. Pour faciliter cette opération, Walker a utilisé un nouveau site web et une nouvelle application suédoise appelés Corite, qui gèrent tous les détails financiers, y compris la collecte et les échanges de fonds.

"Je voulais impliquer mes fans au-delà de la simple connexion avec eux sur la scène et à travers ma musique", explique Walker à la BBC. "Nous avons récolté un peu plus de 100 000 dollars [auprès des fans] dans nos projets jusqu'à présent, mais ce chiffre n'est pas ce qui me fait tiquer.

"Ce sont les milliers de backers qui ont participé à mes projets qui vont maintenant partager le succès avec moi."

Basée à Stockholm, Corite est l'idée d'un vétéran de l'industrie musicale, Mattias Tengblad, qui était auparavant directeur commercial du géant Universal Music Group.

L'idée de Corite est de permettre aux artistes prometteurs de ne pas avoir à signer avec des maisons de disques - qui gagnent généralement plus d'argent avec un artiste à succès qu'il n'en gagne lui-même.

Le modèle de Corite permet aux artistes d'obtenir un soutien financier de la part de leur base de fans qui, espérons-le, ne cesse de croître.

En retour, les fans peuvent espérer gagner plus d'argent que la somme qu'ils ont investie. Bien qu'il soit important de souligner qu'ils peuvent perdre de l'argent.

Le principe est le suivant : un artiste annonce une "campagne" via Corite, généralement la sortie prochaine d'un single. Il indique ensuite le montant qu'il cherche à collecter, de 500 dollars à des dizaines de milliers de dollars, et le bénéfice qu'il donnera à chaque investisseur si la chanson est diffusée un certain nombre de fois au cours de la première année de sa sortie.

En général, les taux de rendement se situent entre 1,4 et 1,7 fois le montant qu'une personne investit. Ainsi, si vous investissez 10 dollars à un taux de 1,7, et que la chanson atteint son objectif d'écoute en un an, vous récupérez au minimum 17 dollars.

Et si la chanson dépasse largement son objectif d'écoute, les investisseurs obtiendront encore plus de gains. Toutefois, il s'agit d'un pari, car si la chanson fait un flop et n'atteint pas son objectif, les investisseurs ne récupéreront pas autant d'argent qu'ils en ont investi. Au lieu de cela, ils pourraient ne récupérer que quelques livres ou même quelques centimes.

Pour aider les gens à décider si une chanson vaut la peine d'être investie, ils peuvent écouter un extrait de 30 secondes sur le site de Corite.

Lorsque la chanson est prête à être diffusée dans son intégralité, Corite la télécharge sur tous les services de streaming, puis collecte et distribue les revenus aux artistes et aux fans investisseurs.

Crédit photo, Corite Légende image, Les fans et autres investisseurs potentiels peuvent utiliser l'application Corite pour écouter des extraits de chansons en quête de financement.

"Nous remettons en question le statu quo dans l'industrie musicale", déclare M. Tengblad.

"Corite permet aux mélomanes d'investir dans la musique qu'ils aiment, et dans les artistes qu'ils aiment, et d'obtenir une part du succès lorsque les chansons sont diffusées en continu sur des sites comme Spotify et Apple.

"Pour les artistes, il s'agit d'un moyen plus économique de financer leur carrière que de signer un contrat coûteux avec une maison de disques, qui prélèvera une part beaucoup plus importante de leurs revenus. Et même si une maison de disques a toutes les meilleures intentions du monde, de nos jours, le monde des réseaux sociaux a rendu la promotion beaucoup plus compliquée.

"Les maisons de disques ne savent plus comment faire bouger les choses, et les artistes peuvent utiliser Corite pour libérer le pouvoir de leurs fans, qui, avec l'argent investi, deviendront des supporters encore plus bruyants. Pourtant, au bout du compte, il faut toujours de bonnes chansons pour avoir du succès."

Mais les artistes peuvent-ils vraiment réussir sans le soutien d'une maison de disques ?

Jeremy Lascelles est cadre dans l'industrie musicale depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui, il est le cofondateur et le directeur général de Blue Raincoat Music, qui combine un label de disques, la gestion d'artistes et une branche d'édition musicale. Selon lui, les maisons de disques ont encore un rôle très important à jouer.

"L'ère du numérique a certainement détourné le pouvoir des maisons de disques, mais elles restent une proposition très intéressante pour les artistes. Elles ont toujours accès à des capitaux et à des financements considérables, elles disposent d'une force de frappe en matière de marketing et elles ont accès aux médias, à la radio, à la télévision, etc.

"Ainsi, lorsqu'un artiste sort un single ou un album, la maison de disques dispose d'une armée de personnes pour l'aider à réussir. Faire tout cela tout seul est beaucoup plus difficile".

L'un des fans d'Alan Walker qui a investi dans l'un de ses 2022 singles est l'étudiante Effie Sampson, qui prépare un diplôme en conception de jeux à l'Université de Central Lancashire à Preston.

Crédit photo, Effie Sampson Légende image, Effie Sampson dit qu'investir dans une chanson lui a permis de se sentir plus impliquée dans la musique.

Elle a investi 35 dollars et a récupéré jusqu'à présent 19,13 dollars. Cependant, Mme Sampson dit que ce n'est pas une question d'argent. "Je l'ai fait pour soutenir un artiste que j'aime", dit-elle. "Et on se sent plus impliqué dans la chanson quand on l'écoute".

C'est ce sentiment d'implication plus étroite que le psychologue des affaires Stuart Duff, associé du cabinet britannique Pearn Kandola, pense pouvoir être la clé du succès futur de Corite.

"Si la transaction financière peut être importante, la manière dont l'investissement va renforcer la relation entre l'artiste et les fans a une valeur bien plus grande", dit-il. "Sans même s'en rendre compte, l'artiste crée un lien psychologique plus fort avec les fans."