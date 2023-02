Psychologie : La formule mathématique qui révèle à quel point l'argent nous rend heureux

Rédaction

BBC News Mundo

il y a 8 minutes

Crédit photo, Getty Images

Il semble évident que plus d'argent signifie plus de bonheur. Cependant, une fois les besoins de base satisfaits, les choses peuvent prendre une tournure surprenante.

Notre relation émotionnelle avec le revenu, la dette et la perte est complexe et nuancée.

Bien sûr, il ne fait aucun doute que l'argent a un grand pouvoir et peut influencer les décisions et les actions des gens, et qu'il est un moyen efficace de résoudre les problèmes, surtout en temps de crise.

C'est "un outil permettant aux gens de vivre une vie décente", a résumé Jan-Emmanuel De Neve, professeur d'économie et de sciences du comportement à l'université d'Oxford.

Mais, selon les recherches, cela fait moins de différence en termes de bonheur quand vous devenez plus riche.

La relation entre un revenu plus élevé et plus de bonheur est "logarithmique", a expliqué De Neve.

Ce n'est pas que nous ne le croyions pas, mais nous ne le comprenions pas complètement, alors nous lui avons demandé de s'expliquer un peu plus.

Il s'avère que si votre revenu annuel double, disons, de 20 000 $ à 40 000 $, vous serez heureux.

Jusqu'à présent, il n'y a pas de place pour la surprise.

Mais si vous vouliez connaître à nouveau le même niveau d'augmentation de votre bonheur et de votre bien-être, une autre augmentation de 20 000 $ ne suffirait pas.

Pour ressentir à nouveau la même récompense émotionnelle, vous auriez besoin de doubler à nouveau votre revenu, donc si 40 000 $ vous rendaient heureux, pour ressentir à nouveau le même degré de bonheur, vous devriez doubler votre revenu à 80 000 $, puis à nouveau à 80 000 $ 160 000 $, et ainsi de suite.

À l'infini ?

Malgré la relation logarithmique entre l'argent et le bonheur, il y a une mise en garde.

Des recherches ont montré que vous pourriez perdre du temps à essayer constamment de doubler votre salaire, au moins au-dessus d'une limite qui - pour vous donner une idée - pour le Royaume-Uni a tendance à être de 120 000 £ (environ 150 000 $).

Peu de personnes atteignent ce niveau de revenu, mais ceux qui atteignent ce que le professeur De Neve appelle "un plateau" au-dessus duquel "ils ne détecteront plus de relation statistiquement significative entre plus d'argent et plus de satisfaction dans la vie".

Et c'est que le bonheur n'est pas si facile à acheter.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Ce n'est pas une formule infaillible, selon les experts.

S'il est indéniable que les gens ont besoin de subvenir à leurs besoins de base (nourriture, logement, santé, etc.), il existe, après ce point, plusieurs facteurs qui contribuent de manière significative au bien-être au-delà du revenu.

Mark Williamson, directeur de l'association caritative Action for Happiness, en a identifié quelques-unes :

Cultiver de bonnes relations dans la communauté (famille, amis, collègues)

Faire partie de quelque chose de "plus grand que nous"

Résilience aux éventualités difficiles ou ingérables

Autonomie (contrôle sur les choix de vie)

Dans certains pays, ces types de facteurs sont utilisés pour calculer le niveau de bien-être de la population, une mesure plus immédiate que d'essayer de le dériver du PIB (Produit Intérieur Brut).

Au niveau des pays, a souligné De Neve -l'un des auteurs du rapport de l'ONU sur le bonheur dans le monde-, une société plus égalitaire est un facteur clé pour maintenir élevé le bien-être moyen ou la satisfaction de vivre des habitants.

Dans le rapport, les pays nordiques figurent systématiquement en tête du classement et le professeur a indiqué que cela est dû, entre autres, au fait que les États-providence offrent "une sorte de sécurité psychologique" et qu'il y a une confiance dans les plans budgétaires du gouvernement.

Une dernière curiosité

Une autre bizarrerie psychologique intéressante à propos de l'argent est que nous détestons perdre de l'argent plus que nous n'aimons en gagner .

Alors que la formule des rendements émotionnels décroissants est vraie lorsque nous gagnons plus d'argent, l'inverse est vrai lorsque nous perdons de l'argent.

L'aversion aux pertes, comme on l'appelle en économie comportementale, a été mesurée dans plusieurs études.

Selon la recherche, De Neve a déclaré que "le bien-être est deux fois plus sensible à la perte de revenus ou de pouvoir d'achat par rapport à un gain équivalent".

* Cet article est basé sur l'épisode "Happiness and Money" de la série Money Box de la BBC.