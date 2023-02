Tremblements de terre en Turquie : Pourquoi ont-il été si meurtriers ?

il y a une heure

Plus de 2 000 personnes ont été tuées et des milliers blessées par un énorme tremblement de terre qui a frappé le sud-est de la Turquie, près de la frontière syrienne, aux premières heures de la matinée de lundi.

Pourquoi était-il si mortel ?

C'était un gros tremblement de terre. Celui qui a eu lieu près de Gaziantep a été estimé à 7,8, classé comme "majeur", sur l'échelle de magnitude officielle. Son centre était relativement peu profond, à environ 18 km, et a causé de sérieux dommages aux bâtiments en surface.

Le professeur Joanna Faure Walker, directrice de l'Institut pour la réduction des risques et des catastrophes à l'University College London, a déclaré : "Parmi les séismes les plus meurtriers d'une année donnée, seuls deux au cours des dix dernières années ont été d'une magnitude équivalente, et quatre au cours des dix années précédentes."