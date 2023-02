Tremblements de terre en Turquie et en Syrie : Que faire en cas de séisme ?

il y a 35 minutes

Crédit photo, Reuters Légende image, Diyarbakir est l'une des villes les plus touchées de Turquie.

Le tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie lundi risque d'être l'un des plus meurtriers de la décennie, avec plus de 5 000 morts signalés dans les deux pays.

La Turquie est un pays sujet à des tremblements de terre dévastateurs. Entre 1939 et 1999, elle a connu cinq tremblements de terre majeurs. Depuis 1900, plus de 90 000 personnes ont perdu la vie dans pas moins de 76 tremblements de terre. La moitié de ces décès ont eu lieu en 1939 et 1999.

D'autres grands tremblements de terre meurtriers au cours des deux dernières décennies ont eu lieu en Haïti en 2021 - causant plus de 2 200 morts - et en Indonésie en 2018, faisant plus de 4 300 morts. En Iran, en 2017, plus de 400 personnes sont mortes dans un séisme.

Crédit photo, Reuters Légende image, Un bâtiment effondré à Kahramanmaras, en Turquie.

Prévision des tremblements de terre

Selon les scientifiques, même s'il est possible de savoir où les tremblements de terre sont susceptibles de se produire, nous sommes encore loin d'estimer quand ils auront lieu. Peut-on donc les prédire ?

"Malheureusement non", déclare le Dr Stephen Hicks, sismologue à l'Imperial College de Londres.

"Mais ce que nous pouvons faire, c'est prévoir les tremblements de terre. Nous pouvons donner une probabilité. Dans des endroits comme la Californie, aux États-Unis, et le Japon, les prévisions sismiques sont de plus en plus opérationnelles."

Que pouvez-vous faire pour rester en sécurité et que ne devez-vous pas faire ?

Crédit photo, Reuters Légende image, Un secouriste porte un enfant syrien, Raghad Ismail, loin des décombres d'un bâtiment après un tremblement de terre à Azaz, en Syrie, une ville tenue par les rebelles.

Soyez préparés

Bien qu'il ne soit pas facile de prédire quand un tremblement de terre se produira, selon les experts, vous devez toujours être prêt, ce qui signifie que vous devez avoir un plan antisismique en place.

"Si vous vivez dans une région [où les tremblements de terre sont fréquents], il est bon d'avoir une trousse d'urgence à la maison", explique le Dr Hicks. Ce kit doit contenir de l'eau de réserve, une lampe de poche, une trousse de premiers secours et de la nourriture.

Selon la Croix-Rouge, le kit doit également contenir de l'argent liquide et des copies de documents personnels importants, tels que la liste des médicaments.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les sauveteurs recherchent des survivants à Malatya, en Turquie.

Restez où vous êtes, si le bâtiment dans lequel vous vous trouvez est sûr

Selon l'United States Geological Survey, une agence scientifique du gouvernement des États-Unis, vous avez moins de chances d'être blessé si vous restez où vous êtes. Ne tentez donc pas de courir à l'extérieur ou dans d'autres pièces pendant un tremblement de terre, conseille l'agence.

"Se baisser, se couvrir et s'accrocher" est la devise pour rester en sécurité, disent les experts. Se mettre à quatre pattes vous protégera des objets qui tombent et vous permettra de vous déplacer légèrement, si nécessaire.

Si vous vous abritez sous une table ou un bureau et qu'il n'y a pas d'autre abri à proximité, le conseil est de tenir bon jusqu'à ce que les secousses cessent.

L'une des premières réactions de protection consiste à se tenir dans l'embrasure d'une porte. Mais les experts disent que vous seriez plus en sécurité sous une table si vous vivez dans une maison relativement ancienne.

Les fenêtres et les façades sont souvent les premières parties du bâtiment à s'effondrer. Le conseil est donc de rester à l'écart de ces zones dangereuses.

Crédit photo, Reuters Légende image, Les experts disent qu'il vaut mieux rester où l'on est pour minimiser les dégâts.

Sortez quand c'est le plus sûr

Lorsque les secousses cessent, il est généralement plus sûr de sortir à l'air libre au cas où le bâtiment dans lequel vous vous trouvez s'effondrerait.

Tout ceci est valable lorsque vous êtes pris à l'intérieur. Mais que faire si un tremblement de terre survient alors que vous êtes à l'extérieur ?

"Restez où vous êtes", disent les experts. S'éloigner des bâtiments, des câbles électriques, des gouffres, des conduites de carburant et de gaz réduirait le risque de blessure.

De même, il est préférable de se rendre dans une zone ouverte, loin des arbres, des poteaux téléphoniques et des bâtiments.

Crédit photo, Reuters Légende image, Un homme regarde des bâtiments endommagés à Kahramanmaras, en Turquie.

Restez à l'écart du danger

Selon l'Earthquake Country Alliance, la plupart des blessures et des décès sont causés par la chute ou la projection d'objets tels que des téléviseurs, des lampes, des vitres et des bibliothèques. Une façon d'éviter les blessures est de fixer les meubles lourds aux murs avec des sangles souples.

Un autre danger potentiel est l'infiltration de gaz par des tuyaux fracturés après un tremblement de terre.

Le Dr Hicks donne l'exemple du tremblement de terre de San Francisco de 1906, qui a fait plus de 3 000 victimes.

"La plupart des décès ont été causés par l'explosion de gazoducs, plutôt que par les secousses [ou] l'effondrement de bâtiments", explique-t-il, conseillant de rester à l'écart de tout produit inflammable dans la zone.

Crédit photo, Reuters Légende image, Des sauveteurs fouillent les décombres de bâtiments effondrés dans la ville de Sarmada, tenue par les rebelles, en Syrie.

Répétition

Le Dr Hicks souligne également l'importance des exercices de tremblement de terre.

"Dans certains pays, ils ont des exercices de tremblement de terre où tout le monde doit aller à cette pratique de ce qu'il faut faire. Mais cela ne s'est probablement pas produit dans cette partie de la Turquie, car il n'y a pas eu de tremblement de terre depuis si longtemps."