ChatGPT et DALL-E : qui est Sam Altman, l'entrepreneur qui cherche à transformer le monde de l'intelligence artificielle ?

Rédaction

BBC News Mundo

il y a 38 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Sam Altman a une grande capacité à attirer des investisseurs pour promouvoir des projets qui façonnent le monde.

La première chose que nous avons faite pour découvrir la vie de Sam Altman a été de demander à ChatGPT, le système d'intelligence artificielle révolutionnaire qu'il a lui-même conçu à travers la société qu'il a fondée en 2015, OpenAI.

"Sam Altman est un entrepreneur et technologue américain, connu pour être le président d'OpenAI et ancien PDG de Loopt", nous renseigne le robot virtuel dont on parle et beaucoup depuis son lancement le 30 novembre.

Toujours dans sa réponse, il a fait référence au fait qu'il est considéré comme un leader influent dans la communauté technologique et qu'il offre des conférences sur des sujets liés à l'intelligence artificielle.

Une lettre d'accompagnement crédible basée sur des faits ou des généralisations mais qui, comme le reconnaît le système lui-même, "ne fait pas de déclarations subjectives sur la personnalité ou le caractère d'un individu".

A lire aussi :

Nous avons donc décidé de consulter des sources un peu plus traditionnelles pour en savoir plus sur l'homme qui commence à façonner notre présent avec une série d'innovations technologiques telles que le ChatGPT susmentionné et le générateur d'images DALL-E.

D'abord le non-artificiel

Samuel H. Altman a appris à programmer et à désassembler l'un des premiers ordinateurs d'Apple, le Macintosh, à l'âge de 8 ans, selon une interview accordée au New Yorker.

Altman a déclaré dans cette même interview que le fait d'avoir un ordinateur l'avait aidé dans sa sexualité, grâce aux conversations et aux groupes auxquels il avait pu participer pendant son adolescence.

À 16 ans, il a dit à ses parents qu'il était gay et l'a dit plus tard ouvertement à l'école où il a étudié.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il y a des inquiétudes dans des secteurs tels que la portée académique et créative que des systèmes tels que DALL-E et ChatGPT peuvent avoir.

Il est entré à l'université de Stanford (en Californie, aux États-Unis) pour étudier l'informatique, mais n'a pas terminé ses études.

Avec quelques amis, ils ont décidé de se consacrer entièrement au développement de leur première idée, Loopt, une application pour partager l'emplacement avec d'autres personnes.

Nous parlons de l'année 2005, bien avant que WhatsApp n'existe et presque en même temps que l'apparition de Facebook.

Loopt n'avait pas beaucoup d'importance, mais il a servi de tremplin pour lancer la carrière d'Altman en tant qu'entrepreneur et lui a ouvert les portes du monde des gros investissements technologiques.

Y Combinator (YC) est l'une des entreprises qui a soutenu Loopt à ses débuts. Cet accélérateur de start-up parmi les plus prestigieux et les plus performants a investi dans des innovations telles que Airbnb et DropBox.

Altman a vendu son premier projet pour plus de 40 millions de dollars, ce qui lui a permis d'élargir ses domaines d'intérêt et d'investir dans plusieurs des idées sous l'égide du YC, qu'il a présidé entre 2014 et 2019.

C'est durant cette période qu'il crée avec Elon Musk OpenAI, une entreprise qui lui permet de s'immerger dans un monde qui le fascine et qu'il redoute à la fois : celui de l'intelligence artificielle.

Côté humain

OpenAI est une société de recherche dont la mission, selon son site Web, est de s'assurer que "l'intelligence artificielle profite à toute l'humanité" et ne la tue pas.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Bien qu'Elon Musk se soit séparé de la société qu'il a fondée avec Altman, OpenAI, il continue d'investir dans des initiatives d'intelligence artificielle.

Une idée en partie motivée par la crainte exprimée par Altman que l'intelligence artificielle ne devienne une arme mortelle contre les humains.

Dans le rapport détaillé que Tad Friend a écrit pour The New Yorker en 2016, Altman parle de la nécessité d'une fusion comme du meilleur scénario possible pour l'avenir.

"Soit nous asservissons l'intelligence artificielle, soit elle nous asservit", a-t-il déclaré.

Une idée partagée par Musk, qui, bien qu'il se soit désolidarisé d'OpenAI en 2018 en raison de ce qu'il a appelé des conflits d'intérêts avec sa principale société Tesla, il continue d'y investir et finance d'autres projets qui vont dans le même sens pour parvenir à contrôler l'intelligence artificielle.

L'un d'eux est NeuraLink pour essayer de connecter notre cerveau aux ordinateurs.

Le propriétaire de Twitter estime que ce n'est qu'ainsi que les humains pourront suivre le rythme de l'intelligence artificielle et ne pas être déplacés par elle lorsque ces systèmes réagiront.

"Notre façon de parler semblera très lente aux ordinateurs", a-t-il dit, "une sorte de son de baleine" faisant clairement allusion à la capacité des ordinateurs à traiter l'information en téraoctets.

Dans le présent

Cette vision fataliste de l'avenir qui a poussé Musk et Altman à s'impliquer dans l'intelligence artificielle a également été ce qui détermine la stratégie d'OpenAI en ce qui concerne ChatGPT et DALL-E.

"L'une des choses que nous croyons vraiment est que la manière la plus responsable d'introduire ces systèmes dans la société est progressivement", a déclaré Altman il y a quelques semaines lors d'une conversation avec StrictlyVC, une entreprise qui montre ce qui se passe dans la Silicon Valley et le monde technologique.

Crédit photo, Getty Images Légende image, ChatGPT a déjà lancé un nouveau service d'abonnement mensuel, sa version plus.

Une stratégie qui, selon la chaîne Dot CSV sur YouTube, spécialisée dans l'information et l'explication de l'intelligence artificielle, marque un tournant avec ce qui a été la tendance des grandes entreprises technologiques au cours des 20 dernières années.

"Il y a une tendance pour les entreprises qui ouvrent la voie à l'intelligence artificielle d'agir sous la devise de la Silicon Valley d'agir vite et de casser les choses", commentent-ils, analysant les mots d'Altman.

"Cette philosophie d'être agile et de sortir des produits sans penser à leurs implications."

Ils soulignent que "dans le cas de Sam, il ne s'agit pas d'aller vite mais de sortir des produits encore imparfaits pour que petit à petit la société s'y adapte ".

D'une certaine manière, c'est ce qui se passe avec ChatGPT et DALL-E, qui reçoivent déjà de nombreuses critiques de la part de nombreux milieux, y compris du milieu universitaire et de la créativité.

"ChatGPT est incroyablement limité", a reconnu Altman dans un fil qu'il a publié sur Twitter en décembre.

"Mais assez bon pour certaines choses pour créer une fausse impression de grandeur. C'est une erreur de lui faire confiance pour quelque chose d'important en ce moment ."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des secteurs tels que les universitaires et la créativité s'inquiètent du potentiel que peuvent avoir les systèmes d'intelligence artificielle.

Altman a terminé en disant que ce n'est qu'un aperçu de ce que seront les progrès et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire quant à sa solidité et sa véracité.

Dans le futur

Altman aura 38 ans en avril et a récemment relancé un message d'il y a trois ans dans lequel il prédisait les "développements technologiques majeurs à réaliser d'ici 2025".

Faire fonctionner la fusion nucléaire à l'échelle d'un prototype de manière durable, rendre l'intelligence artificielle généralement à la portée de nombreuses personnes dans l'industrie et faire de l'édition de gènes un remède pour au moins l'une des maladies les plus importantes qui nous affectent.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Altman estime que la croissance dépend des investissements réalisés dans la recherche et le développement technologiques et scientifiques.

Dans ce tweet, il mentionne la fusion nucléaire, son autre grande préoccupation.

Altman a passé des années à investir massivement pour stimuler les efforts de recherche et développement de la société Helion Energy, qui cherche à produire de l'électricité propre et à faible coût en utilisant un carburant dérivé exclusivement de l'eau.

Il reste encore deux ans avant de voir si une ou plusieurs des prédictions d'Altman s'avèrent être une réalité.

Mais parmi celles-ci, l'intelligence artificielle dont nous assistons aux premiers pas grâce à OpenAI.

Combien vaut-il ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, On sait peu de choses et de nombreux chiffres contradictoires ont fait surface quant à la succession exacte de Sam Altman.

On ne sait pas exactement combien il vaut, mais récemment, il y a eu plusieurs annonces projetant sa croissance vers le groupe sélect de milliardaires.

OpenAI, qui est né comme un projet à but non lucratif, est devenu une société hybride aux bénéfices limités.

Il y a quelques semaines, le Wall Street Journal mentionnait dans un article qu'OpenAI était en passe de devenir l'une des startups les plus florissantes des États- Unis avec une valeur de 29 000 millions de dollars malgré les quelques bénéfices qu'elle génère.

Peu de temps après, l'accord pluriannuel de plusieurs milliards de dollars que la société a conclu avec Microsoft s'est fait connaître avec la promesse d'avoir un fort impact dans un avenir pas trop lointain "dans l'informatique personnelle, Internet, les appareils intelligents et dans le cloud".

Et cette semaine, nous avons découvert la version plus de ChatGPT, un service d'abonnement en cours de test aux États-Unis pour lequel on paye 20 USD par mois.