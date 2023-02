Art : Le mystère du "faussaire espagnol" dont les œuvres se vendent encore à des milliers de dollars

Mariana Alvim

BBC News Brasil

il y a 18 minutes

Crédit photo, MUSÉE DE LA MAISON EMA KLABIN

Il s'agit de rouleaux attribués à un personnage connu sous le nom de "faussaire espagnol", qui a imité les peintures médiévales entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, et dont l'identité est inconnue à ce jour.

Qui plus est : malgré le surnom, on ne sait même pas avec certitude quelle était sa nationalité.

Avec ses peintures et ses manuscrits enluminés dispersés dans les musées et les bibliothèques du monde entier, les historiens de l'art et les conservateurs les identifient grâce à certains traits communs et inhabituels au Moyen Âge.

Les décolletés exagérés des femmes, le mélange de vêtements de différents lieux et époques, et l'application d'or à la fin de peindre le tableau -et non au début, comme à l'époque médiévale- sont quelques-uns de ces éléments pointant vers le "faussaire espagnol" comme auteur des pièces.

Au musée de la maison Ema Klabin, à Sao Paulo, deux pages d'un ancien mystère du monde de l'art sont exposées.

A lire aussi :

Des analyses pigmentaires ont également été réalisées sur certaines peintures à l'aide de microscopes et d'examens par fluorescence X, comme dans le cas de cinq œuvres sur feuilles de parchemin acquises en 2008 par le Victoria and Albert Museum de Londres, et analysées dans une étude de 2009.

L'enquête a montré que le faussaire avait repeint de véritables manuscrits médiévaux, en grattant certaines feuilles pour les repeindre et en gardant les autres intactes.

Il a également été vérifié que les pigments utilisés ne pouvaient pas être du Moyen Âge, puisqu'ils n'ont commencé à être fabriqués qu'à partir du XVIIIe siècle.

Selon l'étude, plus de 300 pièces prétendument fabriquées par le "faussaire espagnol" ont déjà été cataloguées à travers le monde.

La Morgan Library à New York est principalement responsable du catalogage.

C'est une ancienne directrice de cette bibliothèque, Belle da Costa Greene (1879-1950), qui a le premier dénoncé la contrefaçon d'une pièce attribuée au peintre espagnol du XVe siècle Jorge Inglés qui lui était venue. C'est ainsi que l'escroc a gagné son pseudonyme.

Crédit photo, The Morgan Library & Museum Légende image, Belle da Costa Greene, ancienne directrice de la Morgan Library à New York, a été la première à soupçonner que quelque chose n'allait pas avec les pièces.

Dès lors, Greene a continué pendant des années à enquêter sur les pièces de l'escroc et à avertir ses collègues de leur existence.

Son successeur, William Voelkle, reprend l'enquête, catalogue l'œuvre du "faussaire espagnol" et, en 1978, organise une exposition remarquée avec quelque 75 pièces attribuées au délinquant.

Toujours précieux

On ne sait pas exactement comment, mais deux peintures sur parchemin, intitulées "Jeu de chasse" et "L'arrivée de la mariée", sont tombées entre les mains de la femme d'affaires et collectionneuse brésilienne Ema Klabin (1907-1994).

"Nous savons que ces rouleaux ont été achetés en 1975 à un autre collectionneur ici à Sao Paulo. Nous avons un reçu, mais la signature est illisible", a déclaré Paulo de Freitas Costa, conservateur de la Casa Museu Ema Klabin.

"Il est difficile de savoir si Klabin savait qu'il s'agissait de faux. Il les a probablement achetés en pensant qu'ils étaient authentiques, mais il a dû découvrir peu de temps après qu'ils ne l'étaient pas, car l'exposition de New York a eu des répercussions", a-t-il expliqué.

Selon le conservateur, titulaire d'une maîtrise en arts de l'Université de Sao Paulo, les pièces qui se trouvent à la Casa Museu n'ont pas subi d'examens tels que des rayons X, mais plutôt une analyse de style.

Les rouleaux, qui seront exposés jusqu'au 12 février 2023, ont été réalisés sur d'authentiques recueils de chants liturgiques du XVe siècle..

Comme dans d'autres pièces du faussaire, certaines feuilles originales ont été conservées : des partitions musicales se trouvent au dos du parchemin à la Casa Museu Ema Klabin.

Crédit photo, MUSÉE DE LA MAISON EMA KLABIN Légende image, « L'arrivée de la mariée » : une des œuvres attribuées au « faussaire espagnol » a été peinte sur un parchemin médiéval qui contenait une partition musicale.

À ce jour, des pièces du "forgeron espagnol" continuent d'être vendues.

La maison de vente aux enchères Christie's a vendu, en décembre 2020, pour 4 440 $ un rouleau intitulé « Une rencontre entre un seigneur, une dame et un chevalier » et dont la paternité lui est attribuée.

La pièce la plus chère du copieur vendue par Christie's était le manuscrit enluminé " De Vita Caesarum: Divus Lulius ", une biographie de l'empereur romain Jules César écrite par Gaius Suetonius Tranquilus en 121 après JC.

L'œuvre a été vendue aux enchères en 2012 pour 25 187 $ US.

Les textes dans lesquels Christie's annonçait les pièces à mettre aux enchères indiquaient qu'il y a "de plus en plus de preuves" que le "falsificateur espagnol" supervisait un atelier à Paris, puisque des restes de journaux parisiens ont été retrouvés dans certains tableaux.

Cependant, de Freitas Costa a souligné que certains chercheurs ont indiqué que son origine aurait pu être les États-Unis, "parce que les premières pièces (de sa paternité) y sont apparues".

Crédit photo, Getty Images Légende image, En 2017, un tableau attribué à Léonard de Vinci a été vendu pour des centaines de millions de dollars, bien que les experts préviennent aujourd'hui que sa paternité n'est pas assurée à 100 %.

Dans une ancienne interview du Washington Post de 1978, Voelkle a affirmé que les contrefaçons auraient pu être l'œuvre de plusieurs personnes travaillant ensemble.

Costa a expliqué que lors de l'identification de la paternité d'œuvres d'art anciennes, il n'est pas possible d'être complètement précis.

Ainsi citait-il un exemple récent, le tableau le plus cher jamais vendu : le "Salvator Mundi" . Bien que certains experts et institutions attribuent le tableau à Léonard de Vinci, cette paternité est encore débattue et incertaine. Le tableau s'est vendu en 2017 pour 450 millions de dollars.

"Ce travail correspond à l'époque de Léonard : le bois, les pigments, mais il y a encore beaucoup de doutes.

"Beaucoup pensent qu'il a été fait par les disciples de Léonard, et non par lui. D'autres pensent qu'il a été fait par l'atelier de Léonard et qu'il a eu peu de participation", a-t-il déclaré.

"Ce sont les spécialistes d'une certaine période, d'un certain artiste, qui résolvent ce genre de choses. Mais finalement, dans le futur, d'autres informations sortent qui peuvent changer cela.

"Ce n'est jamais sûr à 100% ", a-t-il ajouté.

Fureur pour le Moyen Âge

A propos du "faussaire espagnol", une chose est sûre : il a truqué des pièces médiévales à une époque où elles étaient très populaires en Europe.

Crédit photo, MUSÉE DE LA MAISON EMA KLABIN Légende image, "Le gibier de chasse" est l'autre attribué à l'imitateur inconnu qui est exposé au musée de Sao Paulo.

"Au milieu du XIXe siècle, il y a eu un grand mouvement dans lequel, malgré tout le développement de l'art, ce qui était considéré comme le plus authentique européen était l'architecture gothique, la période médiévale.

"Cela était très apprécié dans la seconde moitié du XIXe siècle et au début du XXe (…)

"Il y avait un regain d'intérêt et les gens achetaient des manuscrits, des pages enluminées, des choses de l'époque médiévale", a expliqué Costa.

Dans ses recherches, Voelkle a découvert que de nombreuses références du faussaire aux thèmes et à la conception des images elles-mêmes provenaient des livres de Paul Lacroix (1806-1884) sur le Moyen Âge et la Renaissance, riches en illustrations.

"Il a recréé ce matériau", a déclaré de Freitas Costa.

Mais la production du "faussaire espagnol" a- t -elle valeur d'œuvre d'art ?

"Éthiquement, c'est faux, il a probablement gagné beaucoup d'argent en fabriquant ces contrefaçons. Mais ce sont des créations originales, ce ne sont pas des copies de quoi que ce soit. Il a créé cette illustration", a déclaré Costa.

Le conservateur a considéré qu'il y a de la valeur dans les œuvres et a cité les arguments du Victoria and Albert Museum pour acheter des pièces à l'imitateur.