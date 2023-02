Tremblement de terre en Turquie et Syrie : Un nouveau-né retrouvé vivant après l'effondrement d'un immeuble

il y a 45 minutes

Le bébé est maintenant dans un état stable après être arrivé à l'hôpital lundi avec des contusions, des lacérations et une hypothermie.

Sa mère a commencé le travail peu après la catastrophe et a accouché avant de mourir, a déclaré un proche. Son père, ses quatre frères et sœurs et une tante ont également été tués.