Santé : le bienfait surprenant d'une activité physique pour votre cerveau

Izabela Cardoso & Fernando Teixeira

BBC Reel

il y a une heure

"D'un point de vue évolutif, nous avons développé de très gros cerveaux, dont la maintenance est particulièrement coûteuse."

"Ils sont très, très gros, très inefficaces et utilisent beaucoup d'énergie pour fonctionner, même au repos", a déclaré à la BBC le Dr Damian Bailey, directeur de l'Institut de recherche sur la santé et le bien-être de l'Université de South Wales, au Royaume-Uni. .

Bailey, qui est également le chef du laboratoire de recherche neurovasculaire de l'université, a expliqué qu'ils se concentrent sur l'étude de l'activité physique car "il n'y a pas de traitement curatif pour la neurodégénérescence, et l'activité physique est devenue une contre-mesure très, très puissante".

La grande question, souligne-t-il, est de savoir combien, quel type, à quelle fréquence.

"Une grande partie de ce que nous faisons en laboratoire consiste à examiner différents aspects de l'activité physique, en termes de type, d'intensité et de durée, en essayant de trouver le point idéal où nous pouvons voir une adaptation optimisée", déclare Bailey.

"Nous savons qu'avec l'activité physique, nous pouvons augmenter le flux sanguin vers le cerveau", ce qui est crucial car cela l'aide à reconnaître les substances chimiques utiles dont il a besoin pour se développer.

Cet apport sanguin est également important car notre hippocampe, la partie du cerveau responsable de l'apprentissage et de la mémoire, a tendance à se rétrécir à mesure que nous vieillissons, recevant ainsi moins de sang.

Grâce aux récentes avancées technologiques, les scientifiques peuvent vraiment voir comment l'activité physique profite au cerveau .

Ils peuvent mesurer le flux sanguin vers le cerveau à travers le cou, à travers le cerveau, à travers le crâne.

"Et ce que nos recherches montrent, c'est que vous n'avez pas besoin de faire des exercices de respiration ou de vous pousser à la limite dans le gymnase pour bénéficier de certaines parties du cerveau."

"Vous pouvez faire de grands mouvements qui ne donnent presque pas l'impression que vous vous entraînez et qui stimulent vraiment le cerveau."

Lequel ?

"Ce que nous avons identifié, c'est que, surtout pour les personnes qui ne sont pas très en forme ou qui ne peuvent pas faire d'exercice intense, le squat est une option très utile."

C'est vrai : s'accroupir et se lever encore et encore a été décrit comme une forme d'exercice « intelligente » car il «défie le cerveau» et donc, lui profite.

"La meilleure chose à propos des squats -explique le scientifique- est que lorsque vous vous levez, vous allez contre la gravité ; lorsque vous descendez, vous travaillez avec la gravité".

"Ce qui se passe, c'est que le flux sanguin vers le cerveau monte et descend à plusieurs reprises au fur et à mesure que vous les faites, et c'est ce changement de flux qui, selon nous, stimule l'endothélium vasculaire, la paroi interne des vaisseaux sanguins, pour fournir plus de sang au cerveau.

Mais y en aura-t-il beaucoup ?

Au minimum, Bailey recommande de les faire pendant trois minutes, trois fois par semaine.

Il dit que lorsqu'ils font des mesures qui leur indiquent à quelle vitesse le sang pénètre dans le cerveau chez des volontaires qui ont fait des squats pendant un mois, 4 à 5 fois par jour, 3 à 4 fois par semaine, ils voient des améliorations.

En fait, souligne-t-il, ils enregistrent plus d'améliorations qu'avec des exercices comme courir, marcher ou pédaler sur des appareils stationnaires pendant 30 à 40 minutes.

De plus : vous pouvez faire d'une pierre deux coups si, pendant que vous faites de l'activité physique, lisez ou faites des mots croisés , car, comme l'explique Bailey, « nous savons que nous pouvons encore améliorer le flux vers le cerveau en fournissant ce que nous appelons un facteur de stress cognitif, la charge cognitive".

Dans les extrêmes

La privation d'oxygène vécue dans certains sports extrêmes peut également être utilisée comme facteur de stress pour repousser les limites du cerveau et comprendre le fonctionnement de ses mécanismes de défense.

Parce que Bailey est un ancien athlète, il fait lui-même l'objet de sa propre enquête.

"Vous devez mettre en pratique ce que vous prêchez."

"Nous utilisons toute une gamme de sports extrêmes pour défier le cerveau afin d'avoir une vision différente de ces mécanismes. Des choses comme l'apnée - une respiration, pas d'oxygène -, le parachutisme - stress et moins d'oxygène - et l'alpinisme en haute altitude".

Nous sommes tellement sensibles à la privation d'oxygène que lorsque nous allons, par exemple, à des altitudes extrêmes avec des niveaux d'oxygène extrêmement bas, il y a une augmentation du flux sanguin, ajoute-t-il.

"Le cerveau compense tout le temps. C'est un peu comme s'il marchait sur une corde raide bioénergétique. Il doit constamment faire des ajustements pour ne pas tomber."

Le suivi des réponses cérébrales à des conditions extrêmes pourrait faire la lumière non seulement sur la façon de traiter des maladies comme la démence, mais aussi sur la façon de rendre possibles des missions spatiales à long terme.

Le cerveau est particulièrement sensible aux changements de gravité, dit Bailey.

"Avec l'absence de gravité dans l'espace et le sang qui coule à la tête... vous n'avez qu'à regarder les visages rouges gonflés et les jambes grêles des astronautes."

Et l'une des complications potentielles avec cela est que, à long terme, cela pourrait augmenter la pression à l'intérieur du cerveau, ce qui peut influencer votre vision.

"C'est l'un des plus gros problèmes auxquels nous sommes confrontés et c'est pourquoi nous faisons des expériences pour essayer de comprendre, de résoudre et de développer des contre-mesures pour un vol humain vers Mars."

A l'Université de Milan, des chercheurs italiens se sont également penchés sur la question.

"Nous avons pensé : 'Que se passe-t-il quand vous ne pouvez pas bouger ? '", a raconté le Dr. Daniele Bottai, du Département des sciences de la santé de l'université.

"Parce qu'il y a des situations, comme lorsque les gens ont passé beaucoup de temps sur leur canapé pendant la pandémie, ou lorsque vous êtes malade, ou que vous êtes en orbite dans l'espace depuis des mois."

"Nous avons tendance à nous soucier de la circulation, des os, des muscles, mais nous devons également penser aux performances cérébrales."

L'inactivité réduit le flux sanguin vers le cerveau et ne pas recevoir suffisamment d'oxygène peut avoir des conséquences désastreuses.

"Lorsque les choses tournent mal avec le cerveau, vous n'avez besoin que d'une très petite fenêtre pour induire des dommages, c'est pourquoi nous nous intéressons à l'activité physique", a réitéré Bailey.