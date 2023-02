Guerre Ukraine - Russie : les migrants en Russie contraints de se battre

Par Abdujalil Abdurasulov

BBC News

il y a une heure

Ces hommes ont été appelés sous les drapeaux dans le cadre de la mobilisation partielle de la Russie l'année dernière, mais le pays est toujours à la recherche de troupes supplémentaires pour sa guerre.

Le groupe mercenaire russe Wagner aurait recruté des dizaines de milliers de prisonniers pour combattre en Ukraine. Mais le nombre croissant de victimes et d'exécutions extrajudiciaires fait qu'il est beaucoup plus difficile de trouver des volontaires, même dans les prisons.

De nombreux détenus craignent désormais d'être tout simplement forcés à partir à la guerre - et les travailleurs migrants des pays d'Asie centrale se trouvent particulièrement vulnérables.

Anuar est venu en Russie à la recherche d'un travail en 2018. Il a ensuite été emprisonné pour trafic de drogue et envoyé pour purger sa peine à la colonie pénitentiaire numéro six dans la région de Vladimir. La BBC ne divulgue pas son vrai nom et sa nationalité pour des raisons de sécurité.

L'Ukraine se défend contre les attaques féroces de la Russie dans l'est - et a mis en garde contre une offensive russe imminente.

Fin janvier, il a dit à son père qu'un groupe de ressortissants d'Asie centrale avait été envoyé pour combattre en Ukraine sans leur consentement. "Il y a beaucoup d'Ouzbeks, de Tadjiks, de Kirghizes dans cette prison. Maintenant, ils prévoient d'envoyer un autre groupe et mon fils a peur qu'ils le forcent à y aller aussi", a déclaré le père d'Anuar à la BBC.

La BBC a vu des documents judiciaires et les lettres d'Anuar qui confirment qu'il purge effectivement sa peine dans cette prison. Et son histoire concernant le groupe qui a été forcé de se rendre en Ukraine en janvier est également corroborée par Olga Romanova, directrice de l'organisation de défense des droits civiques Russia Behind Bars. Les parents de ces prisonniers lui ont demandé de l'aide.

"On ne leur a pas laissé le choix. On leur a dit de signer le contrat et ils ont été envoyés en première ligne comme un sac de pommes de terre", a déclaré Mme Romanova.

Des parents de prisonniers ont demandé de l'aide à Olga Romanova.

Au départ, les parents étaient prêts à saisir la justice pour que leurs enfants ne se retrouvent pas en Ukraine, dit-elle. Mais ensuite, ils ont refusé, par crainte de la punition que leurs enfants pourraient subir s'ils restaient en prison.

La colonie pénitentiaire numéro six est connue pour les mauvais traitements qu'elle inflige aux condamnés et les coups qu'elle leur inflige fréquemment. Olga Romanova l'a décrite comme "une prison de torture". C'est là qu'est détenu Alexei Navalny, l'opposant russe bien connu.

L'administration de la colonie n'a pas répondu à la demande de la BBC de réagir aux allégations selon lesquelles elle aurait forcé les prisonniers à signer des contrats militaires.

Le recrutement dans les prisons semble avoir été très fructueux, mais les choses changent car le groupe Wagner subit de lourdes pertes sur le champ de bataille.

Crédit photo, Getty Images

BBC Uzbek a parlé à Farukh (nom fictif), un citoyen ouzbek emprisonné dans la région de Rostov, en Russie. Plusieurs de ses codétenus ont rejoint Wagner. Au début, c'était volontaire, dit Farukh, mais maintenant il s'inquiète que les prisonniers puissent être forcés de partir à la guerre.

"Au début, j'ai aussi envisagé d'y aller parce que tout le monde pensait que la Russie était plus puissante, que la Russie allait gagner - peut-être dans un mois, trois mois ou dans un an. Mais maintenant, nous voyons combien de personnes meurent là-bas et s'ils manquent de soldats, ce n'est pas bon. S'ils me disent de partir et que je refuse, alors ils pourront déclarer que je suis contre la Russie."

Les citoyens d'Asie centrale sont recrutés pour combattre pour la Russie d'autres manières également, et pas seulement dans les prisons. Au total, quelque 10,5 millions de migrants originaires d'Ouzbékistan, du Tadjikistan et du Kirghizstan travaillent en Russie, selon les dernières statistiques du ministère russe de l'Intérieur. C'est une ressource considérable que les chasseurs de têtes militaires peuvent exploiter.

Wagner aurait recruté des dizaines de milliers de prisonniers pour combattre en Ukraine.

Les autorités russes inscrivent ouvertement des personnes pour rejoindre les forces armées au centre de migration de Moscou. Il existe même des publicités en langues ouzbèke, kirghize et tadjike offrant aux citoyens de ces pays une voie rapide pour obtenir un passeport russe s'ils s'engagent dans les forces armées.

Mais les militants disent que ce n'est pas toujours volontaire.

Valentina Chupik, défenseur des droits des migrants, a déclaré à la BBC que des policiers arrêtaient parfois des migrants d'Asie centrale dans la rue et les intimidaient pour qu'ils signent un contrat militaire. On leur disait qu'autrement ils seraient expulsés, a dit Mme Chupik.

De nombreux travailleurs migrants n'ont pas de permis de travail en bonne et due forme, vivent dans un lieu autre que celui où ils sont enregistrés, ou violent d'autres règles de migration. C'est pourquoi ils peuvent être une cible facile pour les recruteurs.

Aziz, nom d'emprunt, qui possède la double nationalité russe et tadjike, a raconté à la BBC qu'il avait été arrêté lors d'une descente de police sur le chantier où il travaille. On lui a dit qu'il serait emmené dans un poste de police pour vérifier son identité, mais au lieu de cela, il s'est retrouvé dans un bureau d'enrôlement militaire. Lorsqu'il s'est mis à crier sur les policiers pour leur demander pourquoi ils lui avaient menti, ils lui ont tordu les bras et l'ont renvoyé dans le bus.

Ils ont fini par le relâcher.