Tremblement de terre en Turquie et en Syrie : Pourquoi il est difficile d'apporter de l'aide à la Syrie

il y a 26 minutes

Une crise à l'intérieur d'une crise à l'intérieur d'une crise - tel est le paysage sinistré de la Syrie, qui vacille aujourd'hui à la suite d'un tremblement de terre dévastateur et d'une décennie et plus de guerre débilitante.

M. Griffiths a souligné que cette annonce signifiait uniquement que l'aide pourrait être acheminée à travers les lignes de front internes de la Syrie, et non à travers la frontière des pays voisins. "Nous cherchons également à obtenir d'urgence l'approbation de points de passage supplémentaires pour répondre aux besoins vitaux de la population."

Les Nations unies, entre autres, n'ont cessé d'exhorter la Syrie et ses alliés à autoriser l'acheminement de l'aide vers le nord de la Syrie par une autre voie, via Bab al-Salameh, à la frontière turque, ainsi que par un passage depuis l'Irak vers les zones majoritairement kurdes du nord-est de la Syrie.

Cette semaine, les groupes d'opposition syriens ont annoncé qu'ils avaient obtenu l'accord d'Ankara, pour la première fois depuis des années, pour utiliser les corridors de Bab al-Salameh et d'al-Rai. Contrairement à l'ONU, les autres agences d'aide non gouvernementales n'ont pas besoin de l'approbation du Conseil de sécurité de l'ONU.

"La région de Syrie la plus touchée par le tremblement de terre se trouve dans le nord-ouest", souligne Jan Egeland, secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés. "Nous avons besoin d'un accès total et libre à travers les lignes de front, et d'une distribution totale et libre".