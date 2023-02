Guerre en Ukraine : "Si Poutine n'a pas réussi à détruire son voisin, il a réussi à détruire la Russie"

Ilya Barabanov

BBC News Russian

il y a 36 minutes

Crédit photo, Ilya Barabanov/BBC

À l'occasion du premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le reporter russe de la BBC Ilya Barabanov revient sur un conflit qui a bouleversé de manière irrévocable la vie de millions de personnes, dont la sienne.

Le début de l'année 2022 était empreint de malaise, mais dans mon cas, celui-ci n'était pas lié aux discours sur l'imminence de la guerre. Deux mercenaires du groupe Wagner d'Evgeny Prigozhin me poursuivaient pour diffamation. Ma femme et moi nous sommes demandé si nous devions quitter la Russie. Nous étions loin de nous douter de ce que l'avenir nous réservait.

L'affaire des mercenaires avait été provoquée par une enquête que mon collègue de BBC Arabic, Nader Ibrahim, et moi-même avions réalisée ensemble, portant sur la présence de mercenaires russes en Libye en 2019-2020.

Nous avons démontré que non seulement ils avaient été présents, luttant contre le gouvernement soutenu par l'ONU et soutenant le général Khalifa Haftar, mais qu'ils avaient également commis des crimes de guerre contre des civils.

À la suite de la sortie du film et d'un article décrivant ces découvertes, les deux mercenaires que nous avions désignés ont intenté un procès à la BBC et à moi-même à Moscou.

En janvier 2022, l'affaire était toujours en cours et je craignais qu'elle ne s'éternise et que, même avec l'aide d'avocats qualifiés, je ne sois pas en mesure de protéger ma réputation - voire ma liberté.

Six mois plus tard, l'un des plaignants, qui avait affirmé n'avoir jamais fait partie du groupe Wagner, a été tué en combattant en Ukraine en tant que mercenaire de Wagner. L'autre a perdu son procès contre nous.

J'ai quand même fini par quitter la Russie, mais pour des raisons très différentes.

Début février 2022, alors que la présence militaire russe s'intensifiait aux frontières de l'Ukraine et que les discours sur la guerre s'intensifiaient, je suis arrivé à Kiev pour rendre compte de la tension croissante.

Mais au fond de moi, je ne croyais toujours pas que la guerre allait vraiment avoir lieu. Je répétais à ma femme que deux semaines plus tard, je serais de retour chez moi, à Moscou.

Le 14 février, Slava Khomenko, un autre reporter de la BBC, et moi-même nous sommes rendus dans la ville de Vovchansk, dans la région de Kharkiv, près de la frontière avec la Russie.

Dix jours plus tard, cette ville serait sous occupation russe, mais à l'époque, les habitants n'envisageaient pas cette possibilité.

Lorsque Slava et moi les avons pressés, leur demandant ce qu'ils feraient si une invasion se produisait quand même, ils ont haussé les épaules avec fatalisme et ont dit : "Nous avons survécu aux Allemands d'une manière ou d'une autre." Ils parlaient de la Seconde Guerre mondiale.

Sur le chemin du retour vers Kiev, nous nous sommes arrêtés devant un panneau indiquant la ville de Peremoha, qui signifie "victoire" en ukrainien, et nous avons pris des photos à côté.

Comme aucun de nous ne pensait que la guerre allait commencer, nous avons pensé que cela nous rappellerait ces jours d'angoisse.

Crédit photo, Ilya Barabonov/BBC Légende image, Ilya Barabanov à côté d'un panneau de signalisation de la ville de Peremoha, qui signifie 'victoire' en ukrainien.

Le 24 février, j'ai été réveillé dans ma chambre d'hôtel à Kiev lorsqu'un membre du personnel a frappé à la porte en disant : "Monsieur, il semble que nous soyons bombardés."

La guerre avait commencé.

Je suis descendu dans l'abri anti-bombes de l'hôtel et j'ai regardé les enfants d'un couple de touristes espagnols jouer, considérant ce qui se passait comme une aventure amusante.

Ils ne comprenaient pas la notion de sirènes de raid aérien et aussi pourquoi ils ne pouvaient pas sortir.

Les jours suivants, j'ai passé beaucoup de temps dans l'appartement d'un de mes amis de Kiev, où de nombreux journalistes se réunissaient pour échanger des informations et discuter.

L'appartement était animé, mais le reste de cette partie de Kiev, Podil, normalement un quartier animé et plein d'énergie, semblait mort.

L'appartement de mon ami avait un balcon orienté vers le nord - nous nous y tenions, regardant vers les villes de Bucha, Hostomel et Irpin. Nous pouvions entendre le grondement des armes et savions que l'armée russe tentait de prendre ces zones.

Six semaines plus tard, lorsque les forces russes se sont retirées de ces villes et villages - présentant ce retrait comme une "mesure de bonne volonté" - le monde a appris les atroces crimes de guerre que ces forces avaient commis sur place.

Mais les autorités russes, fidèles à leur tradition, ont affirmé qu'il s'agissait d'une fausse histoire "concoctée par les services de sécurité occidentaux".

Crédit photo, Ilya Barabonov/BBC Légende image, Les rues de certaines banlieues de Kiev étaient vides dans les jours qui ont suivi l'invasion.

Le 28 février, tard dans la soirée, je suis passé de l'Ukraine à la Moldavie en traversant le fleuve Dniester.

J'avais déjà compris que rentrer à Moscou serait désormais impossible. Après avoir rapporté des faits sur la guerre que la Russie menait contre l'Ukraine, je risquais d'être mis derrière les barreaux pendant de nombreuses années.

La Moldavie est remplie de réfugiés ukrainiens et les habitants suivent avec anxiété les nouvelles du front.

Beaucoup craignent que si les troupes de Poutine atteignent Odessa, leur petit pays ne devienne une cible facile pour l'occupation russe. À ce moment-là, on ne savait pas encore si l'Ukraine serait capable de résister à l'agression de Moscou.

J'ai pris un train de la Moldavie vers la Roumanie. Il était également rempli de réfugiés. Une petite fille de quatre ans m'a demandé : "On va bientôt rentrer à la maison, non ?" Je ne savais pas quoi répondre.

Lorsque le train s'est arrêté dans une gare, un barman du wagon-restaurant et moi avons fumé ensemble sur le quai.

"Tous ces gens, a-t-il dit pensivement, qui essaient de s'enfuir, des trains remplis à ras bord de réfugiés. Qui Poutine pensait-il essayer d'aider avec cette guerre ?"

Je ne savais pas quoi répondre à cela non plus, et un an plus tard, je ne le sais toujours pas.

Bucarest, Belgrade, Istanbul, Vienne, Prague, Riga - mon émigration a ressemblé à l'itinéraire emprunté par les personnes quittant la Russie après la révolution bolchevique de 1917. Il y a plus de cent ans, c'étaient les aristocrates et les officiers de la Garde blanche qui partaient. Aujourd'hui, ce sont des informaticiens, des médecins et des journalistes.

Depuis le début de l'invasion, la Russie a adopté des lois qui interdisent le journalisme indépendant sous toutes ses formes.

Après un an de cette guerre, il est clair que Vladimir Poutine a échoué dans son objectif principal - détruire l'Ukraine.

Ce qu'il a réussi, en revanche, c'est à détruire la Russie, sa classe moyenne, son intelligentsia et ses élites culturelles.

Nous ne pourrons jamais retrouver Moscou telle qu'elle était avant la guerre.