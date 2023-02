Exécutions secrètes en Arabie saoudite : "Nous ne savons pas s'ils ont été enterrés ou jetés dans le désert ou la mer"

Caroline Hawley

BBC News

il y a une heure

L'Arabie saoudite a exécuté la peine de mort sur des prisonniers sans prévenir leurs familles, ont déclaré à la BBC des proches de certains des condamnés à mort.

Le taux d'exécutions dans le pays a presque doublé depuis 2015, selon un nouveau rapport. Le roi Salman et son fils Mohammed bin Salman ont pris le pouvoir cette année-là.

La famille de Mustafa al-Khayyat n'a pas été prévenue qu'il allait être exécuté.

Ils n'ont toujours pas de corps à enterrer, pas de tombe à visiter. La dernière fois qu'ils ont eu de ses nouvelles, c'était lors d'un appel téléphonique qu'il leur a passé depuis la prison. L'homme a dit au revoir en ces termes à sa mère : "D'accord, je dois y aller. Je suis heureux que vous alliez bien.

Aucun des deux ne se doutait que ce serait la dernière fois qu'ils se parleraient.

Un mois plus tard, Mustafa était mort. Il faisait partie des 81 hommes exécutés le 12 mars 2022, lors de la plus grande exécution de masse de l'histoire moderne de l'Arabie saoudite.

Une liste qui ne cesse de s'allonger

Le nom de Mustafa figure sur une liste longue et croissante compilée par le groupe Reprieve qui, avec l'Organisation euro-saoudienne des droits de l'homme, a méticuleusement documenté les exécutions saoudiennes pour un rapport.

Crédit photo, Cortesía familia al-Khayyat Légende image, Bien que près d'un an se soit écoulé depuis l'exécution de Mustafa al-Khayyat, sa famille n'a pas reçu son corps pour l'inhumer.

Grâce aux données recueillies depuis 2010, l'étude a révélé que :

Le taux d'exécution en Arabie saoudite a presque doublé depuis que le roi Salman a pris les rênes du pays en 2015 et a nommé son fils Mohammed bin Salman aux postes clés du gouvernement.

La peine de mort a été régulièrement utilisée pour réduire au silence les dissidents et les manifestants, en violation du droit international des droits de l'homme, qui stipule qu'elle ne doit être utilisée que pour les crimes graves.

Au moins 11 des personnes exécutées depuis 2015 étaient des enfants lorsqu'elles ont été arrêtées, malgré les affirmations répétées de l'Arabie saoudite selon lesquelles elle limite le recours à la peine de mort contre les mineurs.

La torture est "endémique" dans les prisons saoudiennes, même pour les accusés mineurs.

Reprieve a recensé 147 exécutions en Arabie saoudite l'année dernière, mais a déclaré qu'il pourrait y en avoir davantage.

Il a également noté que le pays a appliqué la peine de mort de manière "disproportionnée" contre des ressortissants étrangers, notamment des travailleurs domestiques et des petits trafiquants de drogue.

Pas de nouvelles, pas de traces

Près d'un an plus tard, les autorités n'ont toujours pas dit à la famille de Mustafa comment lui et les autres ont été exécutés. Son frère aîné, Yasser, a déclaré que cela a été une tragédie pour les familles.

"Nous ne savons pas s'ils ont eu droit à un enterrement décent ou s'ils ont été jetés dans le désert ou dans la mer. Nous n'en avons aucune idée", a-t-il déclaré.

Yasser parle publiquement de l'affaire pour la première fois. Il vit désormais en Allemagne, où il a obtenu l'asile politique après avoir fui l'Arabie saoudite en 2016, craignant de subir le même sort que son frère.

Le frère de l'homme exécuté a affirmé qu'il était "drôle, sociable et populaire". Depuis 2011, Mustafa participait quotidiennement aux manifestations de la minorité chiite du pays contre le gouvernement saoudien, jusqu'à ce qu'il soit arrêté en 2014.

Légende image, Yasser al-Khayyat a affirmé que son jeune frère, Mustafa, avait été torturé pendant sa détention pour avoir participé à des manifestations contre le gouvernement saoudien.

Après sa mort, les autorités ont publié une déclaration indiquant que l'homme, ainsi que 30 autres personnes, avaient été exécutés pour avoir commis des crimes tels que tentative de meurtre contre des agents de sécurité, viol, vol, fabrication de bombes, agitation, ainsi que trafic d'armes et de drogue.

"Ils n'ont jamais fourni aucune preuve. Ce mensonge est profond", a expliqué Yasser, qui a précisé que son frère tentait toujours de faire appel de sa condamnation lorsque les autorités l'ont exécuté, lui et les 80 autres hommes.

"Non seulement ils ont pris leur vie, mais ils les ont intentionnellement diffamés et accusés de choses qu'ils n'avaient pas faites", a-t-il ajouté.

Répression maximale

Après son arrivée au pouvoir, le prince héritier Mohammed bin Salman, dirigeant de facto de l'Arabie saoudite, a promis de moderniser le royaume et a déclaré dans une interview de 2018 que son pays, un allié occidental clé, essayait de "minimiser" le recours à la peine de mort.

Pourtant, près de cinq ans plus tard, l'Arabie saoudite reste l'un des bourreaux les plus prolifiques du monde. Et ce, malgré une pause qui a coïncidé avec la présidence du G20 par le pays et le début de la pandémie de Covid-19.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le prince héritier saoudien a eu recours à la peine capitale pour faire taire ceux qui s'opposent aux changements depuis que son père a hérité du trône en 2015.

Le prince héritier - connu sous le nom de MBS - a "fait exactement le contraire de ce qu'il avait promis", a déclaré Maya Foa, directrice de Reprieve, depuis son bureau de l'est de Londres, au Royaume-Uni.

"Il a supervisé un grand nombre d'exécutions et une répression brutale des participants aux manifestations en faveur de la démocratie", a-t-elle ajouté.

Il a ajouté que la peine de mort est entourée d'un régime de secret et a expliqué que dans de nombreux cas étudiés par Reprieve, les prisonniers ne savaient pas qu'ils étaient dans le couloir de la mort.

"Leurs proches ne le savaient pas. Il y a donc eu des personnes qui ont été arrêtées, jugées, condamnées à mort, puis exécutées secrètement", a-t-elle déclaré.

Certaines familles n'ont appris que par les réseaux sociaux que leurs proches avaient été exécutés, a déclaré Mme Foa, décrivant le manque d'informations officielles comme l'un des aspects "les plus cruels et les plus pénibles" de chaque affaire.

En toute opacité

La décapitation est traditionnellement la principale méthode d'exécution en Arabie saoudite. Les exécutions avaient lieu en public et les noms des personnes tuées ainsi que les charges retenues contre elles étaient publiés sur les sites web du gouvernement.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le système judiciaire saoudien a été décrit comme "déplorable" par des organisations telles que Human Rights Watch.

Toutefois, les militants des droits de l'homme affirment que le recours à la peine capitale est devenu beaucoup plus opaque.

Aucune des personnes consultées ne sait exactement comment les exécutions sont maintenant effectuées, bien qu'elles aient dit que des pelotons d'exécution sont également utilisés.

La peine de mort fait partie d'un système juridique dans le pays qui "est injuste dans son essence", a déclaré Ali Adubisi, directeur de l'Organisation euro-saoudienne des droits de l'homme, basée à Berlin.

"Aucune organisation de la société civile indépendante ou aucun groupe de défense des droits de l'homme ne peut y opérer. Si nous n'attirions pas l'attention sur les exécutions, les gens mourraient en silence", a-t-il déclaré.

Human Rights Watch a déclaré que 41 des 81 hommes exécutés en mars étaient des membres de la minorité chiite et que "les abus généralisés et systémiques du système de justice pénale de l'Arabie saoudite suggèrent qu'il est hautement improbable qu'aucun de ces hommes n'ait bénéficié d'un procès équitable".

Le groupe a également déclaré avoir reçu des rapports de torture.

Les mauvais traitements sont à l'ordre du jour

Lorsque Yasser a pu rendre visite à Mustafa pour la première fois, 12 mois après son arrestation en 2014, il a été choqué par ce qu'il a vu.

Crédit photo, Zainab Abu Al-Khair Légende image, Le Jordanien Hussein Abu Al-Khair est en prison depuis 2014 pour trafic de drogue et sa famille craint qu'il ne soit un jour exécuté.

"Même si cela faisait un an que nous ne l'avions pas vu, il ne pouvait même pas se lever pour nous saluer", a-t-elle déclaré.

"Il tombait dès qu'il essayait, et quand nous lui avons demandé, il nous a dit que c'était à cause de la torture", a-t-elle dit.

"Nous avons vu des bleus sur son corps et il nous a dit qu'il avait reçu des chocs électriques", a-t-elle poursuivi.

La sœur d'un autre détenu a déclaré qu'il avait également subi de graves tortures.

"Il a dit qu'il a été pendu par les pieds et battu. Je n'ai jamais imaginé qu'une confession forcée serait acceptée dans son procès", a déclaré Zainab Abu Al-Khair, dont le frère Hussein est en prison depuis 2014.

Hussein, un chauffeur jordanien qui travaillait pour une riche famille saoudienne, a été arrêté avec de la drogue dans sa voiture à la frontière jordano-saoudienne. Zainab est sûre qu'elles ne sont pas a lui.

Crédit photo, Zainab Abu Al-Khair Légende image, Zainab Abu Al-Khair craint qu'un jour un message arrive sur son téléphone pour lui annoncer que son frère Hussein a été exécuté.

Depuis son domicile au Canada, la femme explique que la famille de son frère a du mal à joindre les deux bouts depuis son arrestation. L'homme a un fils handicapé et, après son arrestation, sa fille de 14 ans a été "vendue en mariage" en Jordanie.

En novembre, l'Arabie saoudite a mis fin à un moratoire non officiel sur la peine de mort pour les infractions liées à la drogue, une décision qualifiée de "profondément regrettable" par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme.

En quinze jours, 17 hommes ont été exécutés pour de telles infractions, selon l'ONU.

En prison, dit Zainab, des hommes ont depuis été retirés de la cellule de Hussein pour ne plus jamais y revenir.

Hussein et Zainab sont tous deux terrifiés. "Je ne peux même pas parler de lui sans que mon cœur ne batte la chamade", a-t-elle admis.

"Je pense à lui toute la journée et la nuit, je fais des cauchemars. Penser qu'ils pourraient lui couper la tête est barbare", a-t-elle déclaré.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Quatre jours après l'exécution massive de 81 hommes, Boris Johnson, alors Premier ministre britannique, a rencontré Mohammed bin Salman pour tenter de le persuader de pomper davantage de pétrole afin de remplacer les importations de carburant russe.

"Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est difficile. Parfois, je m'assois seule et je pleure, je pleure, je pleure, je pleure", a déclaré cette femme, qui a admis qu'elle était furieuse que d'autres pays permettent à l'Arabie saoudite de "s'en tirer à bon compte".

En mars de l'année dernière, quatre jours après l'exécution massive de 81 hommes, Boris Johnson, alors Premier ministre britannique, a rencontré Mohammed bin Salman pour tenter de le persuader de pomper davantage de pétrole afin de remplacer les importations de carburant russe.

Downing Street a déclaré que Johnson avait soulevé des inquiétudes quant aux problèmes de droits de l'homme dans le pays.

Un bilan troublant

Depuis son arrivée au pouvoir, bin Salman a mené des réformes sociales et économiques, notamment en autorisant les femmes à conduire des voitures, mais celles-ci se sont accompagnées d'une intensification de la répression politique.

Le dernier rapport de Human Rights Watch a qualifié de "déplorable" le bilan de l'Arabie saoudite en matière de droits de l'homme, une tache sur sa réputation qu'elle tente de "blanchir" par le sport et le divertissement.

Légende image, Le recours croissant à la peine capitale en Arabie saoudite a alarmé plusieurs organes des Nations unies.

La BBC a envoyé trois courriels à la Commission saoudienne des droits de l'homme, une organisation gouvernementale, pour demander à parler à un responsable, mais n'a reçu aucune réponse.

Dans une déclaration envoyée à la BBC par l'ambassade saoudienne à Londres, il est dit que de nombreux autres pays dans le monde appliquent la peine de mort et que chaque pays a sa propre opinion sur les peines appropriées pour certains crimes.

"Tout comme nous respectons le droit des autres pays à établir leurs propres lois, nous attendons des autres qu'ils respectent notre droit souverain à suivre nos propres choix judiciaires et législatifs", indique la déclaration.

La légation n'a toutefois pas abordé la forte augmentation des exécutions sous le règne du prince héritier ni la manière dont la peine de mort est appliquée en violation des normes internationales.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des organisations de défense des droits de l'homme se sont plaintes que de nombreuses personnes exécutées en Arabie saoudite n'ont même pas été informées de leur condamnation avant le moment de leur exécution.

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme a déclaré à la BBC qu'il était "profondément préoccupé par le recours à la peine de mort en Arabie saoudite".

"En particulier, nous sommes préoccupés par l'augmentation du nombre de condamnations à mort prononcées et maintenues, y compris à l'encontre de délinquants mineurs, et pour des crimes qui n'atteignent pas le seuil des "crimes les plus graves" en vertu du droit international, comme les infractions liées à la drogue", a déclaré l'organe.

Pour les personnes dont les proches sont en prison, c'est un moment de détresse désespéré. La sœur d'Hussein reste vigilante sur le groupe de discussion familial.

"Ce n'est pas une vie de gérer ce stress", a-t-elle déclaré. "Chaque matin, chaque soir, nous devons vérifier qu'il est toujours en vie."