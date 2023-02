Guerre Ukraine - Russie en graphiques : Qu'est-ce qui a changé un an plus tard ?

Par Lorna Hankin et Rafael Chacon

BBC World Service et Visual Journalism

il y a 20 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le conflit a provoqué "le mouvement forcé de population le plus rapide depuis la Seconde Guerre mondiale", selon les Nations unies.

Une année entière s'est écoulée depuis le début de l'invasion russe en Ukraine.

Pour beaucoup, le 24 février 2022 est un jour qui restera à jamais gravé dans leur mémoire.

Dans un discours télévisé, le président russe Vladimir Poutine a annoncé une "opération militaire spéciale" dans la région ukrainienne de Donbas - au même moment, le Conseil de sécurité des Nations unies l'implorait d'arrêter.

Les sirènes d'attaque aérienne ont retenti dans la capitale ukrainienne, Kiev, et le président du pays, Volodymyr Zelensky, a lancé un avertissement : "Si quelqu'un tente de nous enlever notre terre, notre liberté, nos vies... nous nous défendrons".

Un an plus tard, alors que la fin des combats n'est pas en vue, nous examinons l'impact de la guerre en Ukraine à travers des graphiques - allant de l'avancée russe, au nombre de personnes déplacées et au changement d'armement utilisé.

La carte de l'Ukraine avant l'invasion russe

Avant l'invasion il y a un an, les séparatistes soutenus par la Russie détenaient d'importantes portions de territoire dans le Donbas, dans l'est de l'Ukraine.

Le 21 février 2022, le président Poutine a annoncé que la Russie reconnaissait l'indépendance de deux régions séparatistes, la République populaire autoproclamée de Donetsk et la République populaire de Louhansk.

Cette décision, condamnée par l'Ukraine, l'OTAN et les pays occidentaux, a ensuite permis à Poutine d'envoyer des troupes sur place.

La Russie avait déjà annexé la Crimée en 2014, bien que la plupart des pays reconnaissent toujours la péninsule comme faisant partie de l'Ukraine.

Un an après l'invasion, la Russie est loin de détenir autant de territoires qu'au début de la guerre, lorsque ses forces se sont précipitées vers Kiev, mais elle occupe toujours des zones importantes à l'est et au sud.

Après l'échec de la poussée vers la capitale ukrainienne, les forces russes se sont attachées à relier les territoires qu'elles détenaient à l'est, autour de Louhansk et de Donetsk, aux zones proches de la Crimée.

En mai, elles y sont parvenues lorsque l'Ukraine a évacué ses dernières troupes de l'aciérie Azovstal à Marioupol après un siège long et sanglant. La Russie disposait ainsi d'un pont terrestre clé reliant les zones qu'elle contrôlait au sud et à l'est, ainsi que du contrôle du littoral sud-est de l'Ukraine et de la mer d'Azov.

Mais depuis lors, la plupart des victoires clés de la guerre appartiennent à l'Ukraine.

Lors d'une contre-attaque qui a débuté en septembre, les forces ukrainiennes ont repris une grande partie du nord-est de la région de Kharkiv, puis la ville de Lyman et d'autres zones dans les oblasts de Donetsk et de Luhansk.

En novembre, l'avancée de Kiev dans le sud a contraint les troupes russes à se retirer de la ville de Kherson sur la rive orientale du fleuve Dnipro, bien que Moscou contrôle toujours le territoire sur la rive occidentale.

Augmentation des attaques contre les centrales électriques ukrainiennes

La Russie a cependant réagi en lançant des vagues de missiles de croisière et de drones contre les villes et les centrales électriques ukrainiennes, en réponse à une attaque audacieuse menée en octobre par les forces ukrainiennes contre un pont clé qui relie la Crimée à la Russie.

Dans l'est de l'Ukraine, les forces russes ont participé à une bataille sanglante et brutale pour tenter de s'emparer de la ville de Bakhmut, à environ 60 km au nord de Donetsk.

L'offensive a toutefois laissé entrevoir une possible dissension au sein des forces de Moscou. En effet, l'armée russe et le groupe Wagner, une organisation mercenaire privée, se sont publiquement contredits sur la question de savoir à qui revenait le mérite de la prise de la ville voisine de Soledar par la Russie.

L'Europe est confrontée à sa plus grande crise de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale"

La guerre a fait des milliers de morts, mais les deux parties sont réticentes à publier les chiffres militaires officiels. Au 13 février 2023, 7 199 décès de civils ont été enregistrés en Ukraine, ainsi que 11 756 blessés, selon le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH).

Toutefois, l'organisation a déclaré qu'elle "pense que les chiffres réels sont considérablement plus élevés, car la réception des informations en provenance de certains endroits où des hostilités intenses se sont déroulées a été retardée et de nombreux rapports sont encore en attente de corroboration".

Depuis l'invasion russe, l'agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a enregistré le déplacement d'environ 7,7 millions de réfugiés d'Ukraine vers divers pays d'Europe, y compris la Russie, sur une population d'environ 44 millions d'habitants, avec près de sept millions d'Ukrainiens déplacés à l'intérieur du pays.

Après la Russie, la majorité des réfugiés ont fui vers la Pologne, l'Allemagne et la République tchèque.

Les Nations unies ont décrit la situation comme "le mouvement forcé de population le plus rapide depuis la Seconde Guerre mondiale".

Si de nombreuses personnes sont retournées dans des villes comme Kiev après la contre-offensive ukrainienne, le gouvernement du pays a depuis exhorté les réfugiés à ne pas rentrer chez eux avant le printemps. Ils espèrent que le temps plus chaud exercera moins de pression sur le réseau électrique, qui a été durement touché par les frappes de drones et de missiles.

De nombreux réfugiés ukrainiens, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été chaleureusement accueillis dans les pays d'Europe, mais, alors que la guerre se poursuit et que la crise mondiale du coût de la vie se fait sentir, des responsables en Allemagne et dans d'autres pays se demandent combien de temps ils peuvent être accueillis.

Martina Schweinsburg, conseillère municipale du district de Thuringe, en Allemagne, a déclaré que sa région avait d'abord compté sur les propriétaires privés pour loger les Ukrainiens, mais qu'ils étaient désormais réticents à le faire.

Le fait de céder les gymnases des écoles à des fins d'hébergement d'urgence est devenu de plus en plus impopulaire au sein de l'opinion publique.

"Nos capacités sont épuisées", dit-elle. "Nous sommes dos au mur".

Une fois sortis d'une zone de guerre, essayant de se refaire une vie dans un autre pays, tout en étant hantés par le traumatisme du conflit et en regrettant les personnes laissées derrière eux, de nombreux réfugiés sont en difficulté.

"Les réfugiés d'Ukraine sont désireux de travailler dans leur pays d'accueil, mais ils ont besoin d'un soutien supplémentaire pour y parvenir et pour assurer leur inclusion dans les communautés où ils séjournent", a averti le HCR en septembre.

En octobre, les experts des droits de l'homme des Nations unies ont exprimé de sérieuses inquiétudes en déclarant que "les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées avaient été placés dans des situations extrêmement vulnérables".

Avance rapide jusqu'à aujourd'hui et et Martin Griffiths, le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l'ONU et un coordinateur des secours d'urgence, a déclaré dans un communiqué : "Près d'un an après, la guerre continue de faire des morts, des destructions et des déplacements chaque jour, et à une échelle stupéfiante."

Et le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a appelé les dirigeants de l'UE en février 2023 à "réaffirmer la solidarité et le soutien à tous les réfugiés".

L'évolution des armes utilisées et des pays qui les fournissent

L'un des changements les plus importants depuis le début de la guerre concerne l'armement utilisé et son fournisseur.

La Russie est le deuxième plus grand exportateur d'armes au monde et, au début de la guerre, son armée semblait, sur le papier, bien plus puissante que celle de l'Ukraine. Mais un an plus tard, plus de 30 pays ont fourni des équipements militaires à Kiev.

"Vladimir Poutine s'attendait à ce que l'Ukraine accepte passivement les actions de son voisin plus puissant, sans implication significative des autres pays. Cette grave erreur de calcul a conduit à un conflit prolongé, dont la fin ne semble pas en vue", a déclaré à la BBC Barbara Zanchetta, du département des études sur la guerre du King's College de Londres.

Des milliers d'armes d'épaule Nlaw, conçues pour détruire les chars d'un seul coup, ont été fournies à l'Ukraine alors que les tensions avec la Russie s'intensifiaient. Elles ont été considérées comme essentielles pour arrêter l'avancée russe sur Kiev au début de l'invasion.

Depuis lors, la plupart des combats se sont déroulés dans l'est du pays, où l'Ukraine a gagné du terrain grâce à l'utilisation d'armes à longue portée.

Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie ont fourni des obusiers M777 et de puissants systèmes de roquettes tels que les M142 Himars.

Selon des rapports de responsables américains (démentis par Moscou et Pyongyang), la Russie a été contrainte de s'approvisionner dans des pays comme la Corée du Nord, achetant des millions de roquettes et d'obus d'artillerie pour les utiliser dans la guerre, alors que les sanctions des pays occidentaux commençaient à faire sentir leurs effets.

Le meilleur accès de l'Ukraine à des armes précises à longue portée a été considéré comme la clé de ses avancées réussies dans l'est et le sud. Les systèmes occidentaux avancés ont également joué un rôle central dans le renforcement des défenses de l'Ukraine contre les attaques aériennes russes.

Depuis le début du conflit, l'Ukraine utilise des batteries de missiles sol-air de l'ère soviétique, comme les S-300. Mais ces batteries ont été complétées par une série d'armes occidentales, notamment le Nasams (National Advanced Surface-to-Air Missile System) des États-Unis et les SLM IRIS-T d'Allemagne, ainsi que des systèmes plus petits lancés à l'épaule comme le Starstreak du Royaume-Uni.

En décembre, Washington a annoncé l'envoi du système de missiles avancé Patriot, suivi par l'Allemagne et les Pays-Bas. Selon le type de missile utilisé, il a une portée pouvant atteindre 100 km.

Mais il y a d'autres domaines où l'Ukraine a été frustrée par la vitesse à laquelle elle a reçu des armes.

Alors qu'elle a reçu des véhicules de combat d'infanterie comme les Stryker et les Bradley au début de la guerre, ses alliés et ses partisans ont été beaucoup plus lents à accepter de lui fournir des chars. Ce n'est qu'en janvier qu'une coalition de pays a accepté d'envoyer des blindés lourds, la Grande-Bretagne ayant été la première à donner des Challenger 2, puis les États-Unis des M1 Abrams et l'Allemagne des Leopard 2. La décision de Berlin pourrait être déterminante, car elle permet à de nombreux autres utilisateurs des Léopard de fabrication allemande, comme la Pologne, de fournir également leurs chars.

Ben Barry, chercheur principal à l'Institut international d'études stratégiques (ISS), a déclaré à la BBC que les chars occidentaux feront la différence, mais l'ancien brigadier de l'armée britannique a averti que les promesses faites jusqu'à présent ne seront probablement pas décisives, ajoutant que l'histoire montre que les chars seuls ne gagnent pas les batailles.

Dans le même temps, évoquant la nouvelle, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a prévenu que de nouvelles livraisons d'armes occidentales "conduiraient à une escalade significative" et que d'autres pays "s'impliqueraient directement dans le conflit". C'est cette crainte d'une aggravation des tensions qui a empêché les alliés et les partisans de l'Ukraine de lui fournir des avions de combat, malgré les demandes de plus en plus pressantes de Kiev.

Les drones ont également joué un rôle important dans le conflit, nombre d'entre eux ayant été utilisés dès le début de la guerre pour la surveillance et le ciblage. Depuis le début du conflit, l'entreprise turque de défense Baykar a vendu - et même fait don - de certains de ses TB2 très appréciés pour remplacer ceux que l'Ukraine a perdus dans les combats.