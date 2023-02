David Guetta : L'avenir de la musique est dans l'IA, selon le DJ et producteur

il y a 38 minutes

Le DJ a utilisé deux sites d'intelligence artificielle pour créer des paroles et un rap dans le style de la star américaine pour un spectacle en direct.

S'adressant au journaliste de la BBC Mark Savage, spécialiste de la musique, lors des Brit Awards, Guetta a déclaré : "Je suis sûr que l'avenir de la musique est dans l'IA. C'est certain. Il n'y a aucun doute. Mais en tant qu'outil."

"Rien ne va remplacer le goût, a-t-il déclaré. Ce qui définit un artiste, c'est que vous avez un certain goût, vous avez un certain type d'émotion que vous voulez exprimer, et vous allez utiliser tous les instruments modernes pour le faire."