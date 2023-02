Contraception masculine : Les raisons étranges pour lesquelles il n'existe toujours pas de pilule pour les hommes

Par Zaria Gorvett

BBC Future

il y a 34 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pour une partie des hommes, la pilule dite "des draps propres" était considérée comme émasculante.

En 1968, un jeune homme a rendu visite à son psychiatre en lui faisant une remarque embarrassante. Il prenait un médicament, la thioridazine, pour traiter la schizophrénie, lorsqu'il a remarqué quelque chose d'inhabituel : ses orgasmes étaient devenus "secs".

Près de trois décennies plus tard, cette histoire a inspiré une nouvelle idée sensationnelle : un médicament similaire pourrait-il servir de base à une pilule contraceptive masculine ? Les chercheurs ont fini par découvrir un autre médicament ayant le même effet de suppression de l'éjaculation, la phénoxybenzamine, un médicament contre la tension artérielle. Aucun de ces deux médicaments ne serait assez sûr pour être administré seul à des hommes en bonne santé, mais l'idée était de découvrir comment ils fonctionnaient, puis de recréer ce mécanisme en utilisant autre chose.

De nombreuses années de recherche et de développement ont suivi, jusqu'à ce que la thérapie rencontre un problème majeur.

Bien qu'une pilule masculine sûre et efficace aurait le potentiel de décharger enfin les femmes de la responsabilité de la contraception et d'éviter des millions de grossesses non désirées chaque année, certains hommes ont trouvé l'idée d'un orgasme invisible nettement peu attrayante. Pour une partie des hommes, la pilule dite "des draps propres" était considérée comme émasculante. La méthode a fini par perdre les financements qui lui étaient destinés et les chercheurs sont retournés à la planche à dessin.

Aujourd'hui, la pilule contraceptive masculine n'a toujours pas vu le jour. Cette semaine, des recherches menées sur des souris ont permis d'identifier une nouvelle cible prometteuse : un commutateur moléculaire capable de paralyser les spermatozoïdes pendant deux heures, rendant son utilisateur temporairement infertile. Mais bien que la protéine ait été saluée comme un changement de jeu, il reste encore un long chemin à parcourir avant que son utilisation chez l'homme ne soit approuvée.

En fait, trouver des médicaments efficaces n'a jamais été un problème.

Au cours des cinquante dernières années, de nombreuses méthodes de contrôle des naissances chez l'homme ont été proposées. Certaines d'entre elles ont fait l'objet d'essais cliniques chez l'homme. Cependant, chacune d'entre elles s'est finalement heurtée à un mur - même celles qui étaient sûres et efficaces ont été écartées en raison d'effets secondaires indésirables. Plusieurs pilules masculines ont été rejetées au motif qu'elles entraînaient des symptômes extrêmement fréquents chez les femmes prenant des versions féminines.

Pourquoi est-il si difficile de faire approuver les pilules contraceptives masculines ? Et les difficultés sont-elles plus culturelles que scientifiques ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, La pilule contraceptive féminine a été approuvée à une époque où les seuils de sécurité des produits pharmaceutiques étaient moins élevés.

Une question d'éthique

Pour savoir pourquoi les effets secondaires sont tellement moins acceptables dans les pilules contraceptives masculines, il faut remonter à l'époque où la pilule combinée féminine a été mise au point, à la fin des années 1950. À l'époque, il n'existait pas de normes officielles largement adoptées pour les essais cliniques, et le médicament (une combinaison d'œstrogène et de progestérone à dose relativement élevée) a été testé dans le cadre d'une série d'expériences controversées dans plusieurs pays comme Porto Rico. Seules 1 500 femmes ont été impliquées et, bien que la moitié des participantes aient abandonné et que trois soient décédées, le médicament a été approuvé par la Food and Drug Administration américaine en 1960.

Puis, en juin 1964, tout a changé. L'Association médicale mondiale, constituées de plusieurs associations médicales, a reconnu la nécessité d'un nouveau code d'éthique médicale, notamment après les procès de Nuremberg, au cours desquels certains médecins ont été accusés d'avoir commis des crimes médicaux dans l'Allemagne nazie.

La déclaration d'Helsinki était un code d'éthique médicale destiné à protéger les participants à la recherche médicale. Elle stipulait notamment que les scientifiques devaient accorder la priorité aux participants aux essais et se demander si les avantages potentiels pour ces personnes étaient supérieurs aux risques de préjudice.

"Donc [après cela], il y a des changements sociétaux en termes de risque et de recherche sur les médicaments", explique Susan Walker, professeure associée de contraception et de santé génésique à l'université Anglia Ruskin, au Royaume-Uni. La pilule contraceptive combinée est passée à travers les mailles du filet avant que les règles ne soient établies - mais elle serait soumise à un processus de test beaucoup plus strict si elle était développée aujourd'hui.

Les versions modernes de la pilule contraceptive combinée sont considérées comme sûres pour la plupart des femmes, bien qu'elles puissent entraîner une hypertension artérielle et des caillots sanguins dans de rares cas. Cependant, elles peuvent également provoquer un certain nombre d'effets secondaires moins graves, notamment des sautes d'humeur, des nausées, des maux de tête et une sensibilité des seins. Il existe même des preuves qu'elle peut modifier la forme de votre corps.

Ce qui nous amène à la raison suivante pour laquelle les pilules contraceptives masculines sont soumises à des normes plus strictes - à la fois en termes d'effets secondaires acceptables et de sécurité plus généralement : pour énoncer une évidence médicale, les hommes (à l'exception des transsexuels) ne peuvent pas tomber enceintes.

"Je pense qu'il faut réfléchir à la manière dont les comités d'éthique évaluent les risques et les avantages dans le cadre d'un essai, car même si un couple est impliqué, c'est la femme qui supporte les risques physiques d'une éventuelle grossesse", explique Walker.

"Si l'on considère ces risques, les effets secondaires gênants sont plus acceptables", ajoute-t-elle.

Aux États-Unis, environ 700 femmes meurent chaque année de complications liées à la grossesse et à l'accouchement, tandis qu'environ 50 000 développent une "morbidité maternelle sévère", c'est-à-dire des effets importants sur la santé à court ou à long terme. Au niveau mondial, environ 295 000 femmes meurent pendant et après l'accouchement.

Crédit photo, Alamy Légende image, L'homme moyen libère environ 100 millions de spermatozoïdes au cours d'une seule éjaculation.

Naturellement, les hommes ne sont pas exposés à ces risques s'ils choisissent d'avoir des rapports sexuels non protégés. Les normes de sécurité des contraceptifs qu'ils peuvent prendre sont donc plus strictes.

Prenons, par exemple, les pilules contraceptives hormonales masculines. De nombreuses versions ont été développées depuis les années 1970, lorsque des chercheurs ont injecté de la testostérone à des volontaires chaque semaine, pendant plusieurs mois, puis ont vérifié si cela avait affecté la production de sperme. L'un des premiers essais a révélé que cette méthode était extraordinairement efficace - avec seulement cinq grossesses après l'équivalent d'une personne utilisant la méthode pendant cent quatre-vingts ans. Des études ultérieures ont cherché à savoir si cette efficacité pouvait être encore améliorée par l'ajout d'une deuxième hormone, telle que la progestérone, une version synthétique de l'hormone reproductrice féminine, la progestérone.

Mais il y avait un problème : les thérapies hormonales s'accompagnent d'une panoplie bien établie d'effets secondaires, dont beaucoup sont connus des femmes qui prennent la pilule contraceptive. La testostérone seule peut entraîner, entre autres, de l'acné, une peau grasse et une prise de poids, ce qui a conduit à l'arrêt précoce de certains essais.

"Il y a eu des essais très réussis d'injections contraceptives hormonales masculines", dit Walker, qui donne l'exemple de l'injection contraceptive. Cette dernière s'est avérée efficace à près de 100 % pour supprimer les concentrations de spermatozoïdes. "Cela a extrêmement bien fonctionné, dit Walker. Mais elle a été arrêtée en raison des inquiétudes liées aux effets secondaires, comme les changements d'humeur et les modifications de la peau - ce qui n'a pas vraiment surpris ceux d'entre nous qui travaillent sur la contraception féminine."

Un chemin vers l'acceptation

Cependant, un certain nombre d'options contraceptives non hormonales pour les hommes ont également été proposées, notamment un vaccin qui cible une protéine impliquée dans la maturation des spermatozoïdes et une sorte de vasectomie temporaire, l'inhibition réversible des spermatozoïdes sous guidage (RISUG).

La RISUG consiste à injecter un polymère synthétique dans le tube qui transporte les spermatozoïdes hors des testicules - le canal déférent - afin de bloquer la sortie des spermatozoïdes. Développé à l'origine pour stériliser les conduites d'eau, ce polymère a ensuite été adapté pour être sûr à l'intérieur du corps humain. Il fait actuellement l'objet d'essais cliniques de phase III - la dernière étape des tests avant l'approbation d'un traitement - en Inde.

Toutefois, comme pour la pilule contraceptive à feuilles propres, même la contraception non hormonale peut être peu attrayante pour certains hommes.

"Je pense qu'il est vrai que, d'après mon expérience des discussions avec les hommes à ce sujet, les hommes s'inquiètent de leur fertilité future et des effets secondaires inconnus qui peuvent n'être connus que des années après l'utilisation d'un produit", déclare Walker.

"Ils s'inquiètent de l'effet sur leurs performances, de ce qu'ils ressentent par rapport au sexe", signale-t-elle.