Zepto : Aadit Palicha, fondateur à 20 ans d'une entreprise qui vaut aujourd'hui près de 1 milliard de dollars

Aadit Palicha a lancé son entreprise pendant la pandémie.

Il a réussi grâce à une formule classique dans le monde des affaires : trouver une solution à un problème.

Mais dans le cas d'Aadit Palicha, le plus surprenant, c'est sa jeunesse - il n'a que 20 ans - et la rapidité avec laquelle il a pu créer de toutes pièces une entreprise actuellement évaluée à 900 millions de dollars US.

Palicha est cofondateur de Zepto, une entreprise de livraison à domicile qui promet de livrer des produits d'épicerie en moins de dix minutes et est actuellement considérée comme l'une des start-up à la croissance la plus rapide en Inde.

"Cela a été un parcours assez fou. Nous avons lancé Zepto en juillet 2021 et depuis lors, en seize ou dix-sept mois, nous sommes passés de ventes annuelles nulles à environ 200 millions de dollars US de ventes annuelles. Nous nous attendons à ce que cette trajectoire de croissance nous amène à 1 milliard de dollars US de ventes annuelles d'ici au troisième ou le quatrième trimestre de 2023", a commenté Palicha lors d'une interview avec le programme Business Daily de la BBC.

Des livraisons en dix minutes

Tout a commencé pendant la pandémie de coronavirus. Palicha et sa cofondatrice, Kaivalya Vohra, vivaient à Mumbai et cherchaient une idée d'entreprise.

"Pendant le premier confinement, se nourrir était un véritable cauchemar. La plupart des options hors ligne étaient fermées et les options en ligne prenaient six à sept jours au mieux, étant donné le chaos", dit-elle.

"C'était un effort énorme pour nous deux de régler cela et lorsque nous avons parlé à nos voisins - dont la plupart étaient beaucoup plus âgés que nous - nous avons vu que c'était un énorme problème pour eux. Nous avons donc eu l'idée suivante : pourquoi ne pas distribuer de la nourriture pour eux ? Et c'est ainsi qu'est né Zepto : un moyen plus rapide, plus pratique, plus fiable et plus frais de se procurer de la nourriture", ajoute Aadit Palicha.

Un élément qui distingue Zepto de la concurrence est sa promesse de livrer les commandes en dix minutes.

Zepto promet une livraison dans les 10 minutes.

Quel est leur secret ? Les magasins (ou supermarchés) dits fantômes

"Nous livrons les achats en dix minutes, essentiellement grâce à un réseau de micro-magasins ou de magasins fantômes avec lesquels nous avons noué des partenariats dans tout le pays", explique Palicha.

Il explique que lorsqu'un utilisateur ouvre l'application Zepto, il trouve une liste de plus de 5 000 produits bien organisés, mais derrière cela, le système connecte l'acheteur avec le micro-magasin fantôme le plus proche de l'endroit où la commande doit être livrée.

Ces magasins sont dédiés uniquement à cette fonction et sont organisés de manière à optimiser l'ensemble du processus de localisation et d'emballage des produits commandés, de sorte que cela peut être fait en moins de quatre-vingt-dix secondes.

La commande est ensuite confiée à un livreur qui, grâce à l'emplacement des magasins, doit effectuer des trajets d'une moyenne de 1,7 kilomètre. "Cela ne les oblige pas à aller très vite. En fait, nous sommes en mesure de livrer rapidement en raison des courtes distances", explique Palicha.

La décision de fixer le délai de livraison à dix minutes n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de tests qu'ils ont effectués avec différentes possibilités. Cela montre qu'ils pouvaient avoir plus de revenus avec cette option.

"Nous avons constaté que la fréquence [de consommation] des clients était beaucoup plus élevée si vous livriez en dix minutes. Il y a de nombreux cas où il est très bien de faire une livraison en trente ou quarante minutes, mais il y a des cas très urgents où ces délais ne suffisent pas - quand quelqu'un a besoin, par exemple, de riz ou de mousse à raser. Dans ce cas, vous recevez plusieurs commandes du même client avec une livraison en dix minutes", explique Palicha.

Des succès qui se concrétisent

Aujourd'hui, Zepto est présent dans toutes les grandes villes indiennes et emploie plus de 1 000 personnes dans ses bureaux et des dizaines de milliers de chauffeurs-livreurs.

Toutefois, Palicha est prudent avant de déclarer que son entreprise a connu le succès.

"Nous n'avons pas l'impression d'avoir déjà réussi. Ce n'est que lorsque nous serons une entreprise cotée en bourse et très rentable que je (…) dirai que nous avons réussi. Je pense que nous n'avons fait qu'effleurer la surface. En fait, penser que nous avons réussi est un peu dangereux, car nous pouvons faire tellement plus", dit-il.

"Vous pouvez vous sentir bien dans votre peau. Mon entreprise est évaluée à 900 millions de dollars - ce qui représente beaucoup d'argent - et j'ai 20 ans. Mais la réalité est que, comme le dit l'un de nos principaux investisseurs, une start-up valorisée à 1 milliard de dollars est à trois erreurs près de se retrouver à zéro. Donc, tant que vous n'avez pas terminé votre parcours (qui est de rendre l'entreprise rentable), vous pouvez vous retrouver à zéro à tout moment", ajoute-t-il.