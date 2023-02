Manque d'hygiène : il peut provoquer un cancer du pénis et d'autres affections de cet organe

Crédit photo, Getty Images Légende image, Au Brésil, le cancer du pénis est souvent diagnostiqué chez les jeunes dont l'âge est compris entre 28 et 35 ans.

En 2022, le Brésil a enregistré 1 933 cas de cancer du pénis et 459 amputations. Ces chiffres alarmants ont été publiés début février par la Société brésilienne d'urologie et le ministère de la Santé - et attirent l'attention sur la santé des hommes, souvent négligée.

"C'est l'un des seuls cancers que l'on peut prévenir. Les hommes doivent nettoyer le gland deux fois par jour avec de l'eau et du savon et utiliser des préservatifs", souligne José de Ribamar Rodrigues Calixto, le responsable de la prise en charge médicale du cancer du pénis au département d'uro-oncologie de la Société brésilienne d'urologie (SBU).

Considéré comme une tumeur rare, ce type de cancer pourrait être facilement combattu par des mesures d'hygiène et des politiques publiques efficaces. Selon les spécialistes interrogés par la BBC au Brésil, le plus frappant est que la maladie touche de plus en plus de jeunes hommes.

"L'âge d'apparition de ces lésions dans notre pays est chez les hommes jeunes, avec 28 à 35 ans, principalement dans le Nord et le Nord-Est. Dans les années 80, il s'agissait d'hommes âgés de 60 ans ou plus", signale l'agent de la SBU.

Et il n'y a pas que le cancer. D'autres maladies inflammatoires et infectieuses peuvent affecter le pénis et méritent beaucoup d'attention. Beaucoup d'entre elles peuvent être évitées grâce à l'utilisation fréquente de préservatifs et aux visites et examens de routine chez un médecin spécialiste. Nous expliquons ci-dessous chacune d'entre elles.

Le cancer du pénis

Cette maladie survient, principalement, en raison du manque d'hygiène et de la contamination par le virus HPV. Selon les données du ministère de la Santé, au Brésil, le cancer du pénis est plus fréquent dans les régions du Nord et du Nord-Est. Il représente 2 % de tous les types de cancer touchant les hommes.

Les hommes qui n'ont pas subi de circoncision, une opération consistant à retirer le prépuce qui recouvre le gland du pénis, ont plus de chances de développer cette maladie, car la sécrétion appelée smegma, semblable à une cire blanche, n'est pas éliminée correctement, ce qui augmente le risque de contamination.

La tumeur peut apparaître à travers des plaies ou des nodules et s'accompagne d'une inflammation persistante, qui peut s'accompagner ou non d'une nécrose des tissus, avec du pus, des saignements et une odeur nauséabonde. La maladie commence par une simple rougeur ou une petite blessure, semblable à une tête d'épingle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pour éviter le cancer du pénis, il faut avoir une bonne hygiène du pénis.

Un diagnostic précoce permet de lutter contre le cancer du pénis et offre de meilleures chances de guérison. En outre, il permet d'éviter l'amputation partielle ou totale de l'organe génital, car à un stade avancé, la maladie compromet l'ensemble du pénis et peut même évoluer vers des métastases.

Au début de la maladie, lorsqu'il y a de petites lésions, il est possible d'effectuer l'ablation par cautérisation, laser et crèmes sans compromettre le membre. Ce type de cancer peut également générer des ganglions lymphatiques et fournir des ganglions dans l'aine, qui s'apparentent à des bosses. Dans ce cas, il est nécessaire d'enlever un tiers ou la totalité du pénis.

Lorsque l'affection devient plus grave et que l'organe génital est déjà contaminé, les spécialistes optent pour une amputation totale du membre. Après l'intervention, le patient n'aura pas une vie sexuelle et urinaire normale. Pour uriner, les médecins créent une ouverture de l'urètre dans le périnée et l'homme commence à uriner assis.

Selon Calixto, le grand problème qui empêche la prévention de cette maladie est le manque d'accès à l'éducation. "La santé publique est insuffisante. Vous ne pouvez avoir une consultation que dans un an et le gouvernement encourage très peu la vaccination contre le VPH. De plus, les centres de référence pour les IST (infections sexuellement transmissibles) se comptent sur les doigts de la main…" explique Calixto.

Pour prévenir la maladie, l'idéal est d'avoir une bonne hygiène du pénis et de faire vacciner les enfants contre le VPH.

La balanite

La balanite est une inflammation de la peau du prépuce. Elle est généralement causée par le champignon candida albicans, qui est le même champignon que celui responsable de la candidose chez les femmes.

Les hommes qui n'ont pas subi d'intervention chirurgicale pour enlever le phimosis peuvent souffrir davantage du problème, car cette partie du pénis finit par devenir plus humide et chaude, favorisant l'apparition de champignons.

Pour éviter la maladie, l'idéal est que la région intime reste très sèche et toujours fraîche. "Nous recommandons même l'utilisation d'un sèche-cheveux. On enlève l'excédent avec la serviette de bain et on utilise de l'air froid", explique Fernando Meyer, urologue et professeur de l'école de médecine et des sciences de la vie de la Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).

Elle peut également être causée par un processus d'irritation de la région par le latex du préservatif ou d'autres composants. Il est recommandé aux hommes d'utiliser des préservatifs hypoallergéniques.

Le traitement comprend l'utilisation de pommades, de crèmes antifongiques et le maintien de la région propre et sèche. Il est également recommandé d'éviter les vêtements serrés et la consommation excessive de sucreries, car le sucre peut être éliminé dans l'urine, facilitant encore plus l'apparition de champignons.

Crédit photo, Getty Images

La maladie de la Peyronie

La maladie de la Peyronie, qui peut apparaître à partir de 50 ans, se présente sous la forme d'une calcification du pénis. Elle provoque une courbure du pénis lors de l'érection.

"Il s'agit d'une plaque de fibrose qui se produit dans le corps caverneux (tissu spongieux interne) du pénis responsable de l'érection, ce qui peut provoquer des douleurs et rendre la pénétration difficile", explique Meyer, qui est également membre de l'American Urological Association (AUA),

La maladie de la Peyronie, également connue sous le nom de courbure du pénis, n'a pas de cause apparente et peut laisser le pénis avec des microtraumatismes. Dans certains cas, l'organe peut même présenter une courbure allant jusqu'à 90 degrés.

En général, les médecins attendent douze à dix-huit mois pour que la courbure disparaisse d'elle-même et, lorsque cela ne se produit pas, ils optent pour une intervention chirurgicale, voire une prothèse pénienne.

Le phimosis

Il se caractérise par l'excès de peau qui recouvre le pénis, ce qui fait que la tête, également appelée gland, n'est pas exposée.

Lorsqu'il apparaît pendant l'enfance, le pédiatre commence à observer cette affection et à indiquer des traitements. Il peut s'agir de pommades à base de corticoïdes, qui facilitent le glissement de la peau sur le gland. Des exercices de rétraction peuvent également être indiqués pour les garçons de plus de cinq ans.

Lorsque ces mesures ne fonctionnent pas, les spécialistes peuvent recommander une postectomie, qui est une intervention chirurgicale visant à retirer le prépuce.

Bien qu'elle soit fréquente chez les bébés, cette affection peut également se développer à l'âge adulte, à la suite d'une infection ou d'un traumatisme dans la région.

Le paraphimosis

Il s'agit d'une maladie inflammatoire qui se produit lorsque l'homme tire la peau du pénis vers le bas et qu'elle ne peut pas revenir à sa place. Lorsque cela se produit, la région a tendance à gonfler excessivement, générant un risque de nécrose.

C'est une affection douloureuse. Dans certains cas, il est possible, par des mouvements manuels, de remettre la peau à sa place. "Il faut le faire un peu de force… Avec le pouce qui pousse vers l'extérieur", explique Mark Neumaier, urologue de l'hôpital Marcelino Champagnat, à Curitiba.

Cependant, lorsqu'il n'est pas possible de faire l'inversion avec les mains, il est nécessaire d'effectuer une chirurgie d'urgence.

Le priapisme

Il s'agit d'une érection prolongée, qui peut durer plus de quatre heures. Dans les cas extrêmes, elle peut atteindre trente-six heures. Le problème engendre des douleurs et une gêne...

La cause peut être multifactorielle. Le priapisme peut survenir en raison de l'utilisation de certains médicaments tels que les antidépresseurs et les stimulants sexuels comme le Viagra. Il peut être lié à un traumatisme dans la région pelvienne ou à certains types de cancer, comme la leucémie, et des altérations hématologiques, comme celles provoquées par la drépanocytose.

La drépanocytose est une mutation génétique qui entraîne une altération des globules rouges, lesquels, au lieu d'avoir un format normal, prennent une forme de faucille (d'où le nom de "drépanocytaire"). Cela augmente la coagulation du sang, peut provoquer des accidents thromboemboliques et le priapisme.

Les patients qui souffrent d'un dysfonctionnement érectile et ne répondent pas bien aux médicaments oraux, tels que le Viagra et autres, doivent souvent être traités par des injections dans le pénis même (appelées intracaverneuses) de médicaments vasodilatateurs. Ceux-ci servent à dilater les corps caverneux en facilitant l'entrée du sang et, par conséquent, l'érection.

Des erreurs de dosage ou d'administration peuvent provoquer un priapisme au point de nécessiter un drainage chirurgical du pénis. L'opération consiste à réaliser une "connexion" entre les corps caverneux du pénis et le corps spongieux pour drainer ce sang.

"Ces injections et les mauvaises doses peuvent provoquer des traumatismes", souligne l'urologue de la PUCPR.

Dans les cas moins graves, le traitement du priapisme consiste à injecter des substances comme l'adrénaline dans le pénis et à placer de la glace sur le site.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un homme souffrant d'une infection sexuellement transmissible

Le HPV

Cette IST est causée par le virus du papillome humain (VPH). Le VPH provoque des verrues dans les zones génitales, orales et anales. La principale voie d'infection est le sexe, qui peut être un contact oral-génital, génital-génital ou même manuel-génital.

Pour éviter la contamination, il faut utiliser des préservatifs et aussi la vaccination contre le VPH, disponible dans le système de santé unifié (SUS) pour les filles et les garçons jusqu'à 14 ans.

L'herpès

Il s'agit d'une infection sexuellement transmissible causée par un virus qui existe en types 1 et 2.

Dans le premier cas, l'apparition de "cloques" est plus fréquente dans la zone buccale. Dans le type 2, les symptômes peuvent apparaître dans la zone génitale.

Le traitement consiste à utiliser des pommades, des pilules et à ne pas partager des objets.

La syphilis

Cette infection est causée par la bactérie Treponema pallidum, qui peut compromettre les organes génitaux, la gorge et la bouche. Elle peut être transmise aussi bien par les rapports sexuels oraux que par la pénétration. Elle n'est pas exclusive au pénis, mais elle peut se manifester dans l'organe génital et apparaître dans la bouche. Cette IST se présente principalement sous forme primaire, secondaire et tertiaire.

Par contact sexuel, il est possible de provoquer des lésions au niveau du pénis, que l'on appelle "chancre dur". Comme il est indolore, le patient peut ne pas le traiter, laissant l'agent bactérien en incubation et la maladie peut évoluer vers une forme plus grave, qui est la syphilis secondaire. Celle-ci se caractérise par des symptômes plus systémiques et survient quelques semaines après la contamination du premier type. L'individu peut présenter des taches cutanées et une prostration.

Après quelques années, elle peut également évoluer vers la forme tertiaire, qui provoque des altérations neurologiques et cardiaques.