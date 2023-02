Guerre Ukraine Russie : quel impact ont réellement eu les sanctions occidentales sur l'économie russe un an après le début de l'invasion ?

Rédaction

BBC News Mundo

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pétrolier dans le port russe de Novorossiysk.

Depuis que la Russie a envahi l'Ukraine il y a près d'un an, de nombreux pays se sont engagés à mettre fin ou à restreindre leurs importations de pétrole et de gaz afin de réduire les revenus de Moscou et d'affaiblir son effort de guerre.

Les nations de l'Union européenne, qui comptaient parmi les principaux importateurs d'énergie russe, ont mis fin à leurs achats de pétrole acheminé par voie maritime.

Et le 5 février, une interdiction des produits dérivés du brut russe est entrée en vigueur.

Les États-Unis ont pour leur part déclaré en mars dernier qu'ils cesseraient d'importer du pétrole russe, et une interdiction du pétrole brut et des produits raffinés russes est entrée en vigueur au Royaume-Uni le 5 décembre.

Les alliés occidentaux ont également approuvé un plafond des prix du pétrole en décembre visant à empêcher la Russie d'obtenir plus de 60 dollars le baril de brut.

Crédit photo, Getty Images Légende image, En janvier, au moins 5,1 millions de tonnes de brut de l'Oural ont été transportées vers l'Asie.

Le secteur gazier russe a également été visé par des sanctions. L'UE a signalé en mars qu'elle réduirait les importations de gaz russe des deux tiers d'ici un an.

Le Royaume-Uni, qui n'importait que de petites quantités de gaz russe, a maintenant arrêté ces importations.

Mais il y a eu plus.

Pour neutraliser les fonds du président Poutine, l'Occident a gelé quelque 324 milliards de dollars des réserves de change de la Banque centrale russe.

Il a également privé Moscou des connaissances et des produits occidentaux, bloquant presque tous les transferts de technologie et les ventes de biens et services de haute qualité.

Jamais auparavant des sanctions aussi complexes n'avaient été utilisées contre un acteur aussi important que la Russie, une puissance nucléaire siégeant au Conseil de sécurité de l'ONU.

Mais ces sanctions ont-elles été efficaces pour réduire les revenus de Moscou ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une interdiction des produits pétroliers russes est entrée en vigueur le 5 février.

L'impact

La Russie est l'un des trois premiers producteurs mondiaux de pétrole et de gaz, avec l'Arabie saoudite et les États-Unis.

En 2020, la Russie a fourni environ 25 % du pétrole et plus de 40 % de tout le gaz consommé par l'UE, selon Eurostat, l'agence européenne des statistiques.

Au moment où Poutine a envahi l'Ukraine en février 2022, il était impossible pour l'UE de rompre instantanément tous les liens économiques avec la Russie.

Le bloc a continué à fournir des revenus à Moscou avec l'achat de carburant.

Selon le Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur (CREA), depuis le premier jour de l'invasion de l'Ukraine, l'UE a payé à Moscou plus de 146 milliards de dollars pour son pétrole et son gaz.

Comme l'explique Alexey Kalmykov du service russe de la BBC, les sanctions ont été progressives, à de grandes exceptions près, car l'Occident a tenté de naviguer sur un territoire inexploré.

Mais Poutine se préparait depuis longtemps à la possibilité d'une confrontation économique avec l'Occident.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Poutine s'était préparé depuis longtemps aux sanctions occidentales.

"Le président Poutine se prépare à cette guerre économique depuis que des sanctions lui ont été imposées en 2014, après sa première attaque contre l'Ukraine et l'annexion de la Crimée", note Kalmykov.

"Son équipe économique très appréciée a même valu au pays le surnom de" forteresse russe ", une économie prête à affronter n'importe quelle tempête."

Au cours des huit dernières années, la Russie a accumulé d'énormes réserves de change. Il a vendu plus de combustibles fossiles que jamais auparavant et a utilisé les bénéfices pour construire encore plus de pipelines.

Il a également investi dans la technologie occidentale, les actifs et les infrastructures critiques telles que les installations de stockage de gaz et les raffineries de pétrole dans l'UE.

"Comme il n'y avait pas d'embargo total, alors que les prix montaient en flèche et que le pétrole continuait d'affluer, la Russie continuait de gagner des milliards en vendant des combustibles fossiles à l'Europe", souligne le journaliste de la BBC.

"Le Kremlin a également militarisé le gaz en réduisant de 80% les livraisons vers l'Europe."

"Mais aussi rentables que soient les tactiques de Poutine à court terme, la plupart des économistes s'accordent à dire qu'elles ne sont guère viables en tant que stratégie à long terme", a déclaré Kalmykov.

Le plafond du prix du pétrole entré en vigueur le 5 décembre, ainsi que l'embargo européen, n'ont pas encore été utilisés, le pétrole russe de l'Oural étant depuis lors moins cher.

L'Oural, dont la valeur a chuté depuis que l'UE a interdit les importations de pétrole russe par voie maritime, est actuellement exporté à environ 50 dollars le baril.

Selon une étude du CREA, Moscou perd environ 175 millions de dollars par jour en exportations de combustibles fossiles en raison des sanctions.

Mais la Russie a trouvé de nouveaux clients pour ses carburants.

Nouveaux acheteurs

L'année dernière, Moscou a pu rediriger ses importantes exportations de pétrole vers l'Asie.

Ses nouveaux clients sont principalement la Chine, l'Inde et la Turquie, qui achètent du brut russe à des prix très avantageux , à un prix nettement inférieur à celui du Brent de référence mondial.

Comme l'explique l'équipe Reality Check de la BBC, depuis le début de l'invasion russe, l'Inde, la Chine et la Turquie ont augmenté leurs achats de pétrole russe en 2022, et ensemble, ils représentent désormais 70 % de tous les flux de brut maritime russe.

Au début de 2022, la Russie fournissait moins de 2 % des importations de pétrole de l'Inde, mais est maintenant en passe de devenir le plus grand fournisseur de l'Inde.

Les importations chinoises de pétrole russe fluctuent, mais ont également augmenté au cours de l'année écoulée.

Crédit photo, Getty Images

La plateforme d'analyse financière Refinitiv Eikon indique qu'en janvier au moins 5,1 millions de tonnes de brut de l'Oural ont été transportées des ports de Primorsk, Ust-Luga et Novorossiysk vers l'Asie.

Ainsi, un an après le début de la guerre, la Russie a réussi à maintenir son flux de pétrole.

Selon les données du gouvernement russe et de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), en 2022, le pays a réussi à augmenter sa production de pétrole de 2 % et ses recettes d'exportation de 20 % , à 218 millions de dollars.

"Jusqu'à présent, les exportations de pétrole russe se sont avérées résistantes aux sanctions, aux embargos sur les importations et au boycott des acheteurs", a déclaré l'AIE dans un rapport de novembre 2022.

« En octobre, les exportations totales de pétrole étaient de 7,7 mbj (millions de barils par jour), à peine 400 kbj (milliers de barils par jour) en dessous des niveaux d'avant-guerre.

"Les exportations russes de pétrole brut en octobre étaient pratiquement inchangées par rapport aux niveaux d'avant-guerre, à 4,97 mbj", note l'AIE.

Crédit photo, Getty Images

Impact à long terme

Avec des prix du pétrole et du gaz élevés après l'invasion russe et la réorientation de ses exportations, la chute des ventes de carburant russe en Europe en 2022 n'a pas ébranlé les revenus du Kremlin.

Les experts disent que le plein impact des sanctions contre la Russie ne sera visible qu'à long terme.

Cependant, le dernier rapport du FMI sur les perspectives de l'économie mondiale, publié fin janvier, montre que l'économie russe semble être plus forte qu'on ne le pensait auparavant.

Les prévisions de l'agence sont que la Russie connaîtra une croissance de 0,3 % cette année, ce qui représente une amélioration par rapport à la contraction de -2,2 % en 2022.

Ce chiffre est bien supérieur à la contraction de -2,3% pour 2023 que le FMI avait prévue pour la Russie en octobre dernier.

"Avec le plafond actuel des prix du pétrole du G7, le volume des exportations de pétrole brut russe ne devrait pas être affecté de manière significative, la Russie redirigeant son commerce des pays qui sanctionnent vers les pays qui ne sanctionnent pas", a déclaré un porte-parole du FMI.

Les lourdes dépenses gouvernementales pour maintenir l'armée et l'invasion de l'Ukraine auraient également contribué à soutenir l'activité économique de la Russie au milieu des turbulences.

"La Russie reste une force formidable sur le marché mondial de l'énergie ", a déclaré au New York Times Sergey Vakulenko, expert en énergie au Carnegie Endowment for International Peace, un groupe de réflexion de Washington.

"S'opposer à un joueur aussi important n'est pas facile et cela ne se fera pas en un jour."

En effet, le FMI avertit que l'impact des sanctions occidentales contre Moscou ne s'est pas encore matérialisé.

"L'économie russe est assez dépendante des biens d'équipement en provenance des pays occidentaux. Au fil du temps, nous nous attendions à ce que l'impact de ces sanctions soit plus important ", a déclaré à Euronews Petya Koeva Brooks, directrice adjointe du département de recherche du FMI.