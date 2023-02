Guerre Ukraine - Russie | Anniversaire : Comment le conflit crée des déchirures familiales en Russie

BBC Eye Investigations

World Service

il y a une heure

Crédit photo, Anastasia Popova Légende image, Uliana discute de la guerre en Ukraine avec son père Boris.

Uliana pleure alors que le cercueil de son frère est mis en terre.

L'actrice de 37 ans assiste aux funérailles de Vanya, un soldat russe tué sur la ligne de front en Ukraine. "Ils ont dit qu'il était mort en héros", dit Uliana au sujet de Vanya, 23 ans. "J'ai pensé : "Qu'est-ce que ça veut dire, comme un héros ?". C'est absurde. Je ne veux pas d'un héros mort pour frère."

Mais son père Boris, bien que lui aussi frappé par le chagrin, est fier que son fils Vanya soit mort en combattant pour son pays.

Selon lui, le conflit est une bataille contre "un gouvernement qui prêche le fascisme". Cette affirmation fait écho aux propos du président russe Vladimir Poutine, qui affirme qu'il contribue à dé-nazifier l'Ukraine et que son gouvernement a perpétré un génocide - une affirmation pour laquelle il n'existe aucune preuve.

"Avant que cela n'arrive avec Vanya, nous ne parlions pas de la guerre", dit Uliana en décrivant sa relation avec son père. "Mais après sa mort, nous avons eu d'horribles disputes à ce sujet".

A lire aussi :

Crédit photo, Anastasia Popova Légende image, Uliana à l'enterrement de son frère Vanya.

Dans un nouveau film pour BBC Storyville, un père et sa fille débattent de la guerre - une conversation qui a lieu dans de nombreuses familles en Russie aujourd'hui.

Il est difficile de se faire une idée précise de ce que pensent les habitants du pays de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, compte tenu de la législation qui interdit tout commentaire visant à discréditer l'armée ou à qualifier l'action militaire de guerre plutôt que d'"opération militaire spéciale".

Mais une enquête menée en 2022 par un groupe de recherche russe indépendant suggère que l'invasion divise les générations : 75 % des personnes interrogées âgées de 40 ans et plus ont déclaré soutenir la guerre, contre 62 % des 18-24 ans.

La réalisatrice russe Anastasia Popova affirme que cela correspond à sa propre perception lorsqu'elle a voyagé dans le pays pour tourner son documentaire.

"J'ai observé beaucoup de ruptures différentes entre les familles. Leurs enfants étaient pour la plupart contre la guerre, et leurs parents - la génération élevée pendant l'Union soviétique, qui regardait la télévision [d'État] jour et nuit - soutenaient la guerre. J'ai la même rupture au sein de ma famille", ajoute-t-elle, précisant que son père soutient l'action militaire.

Se fier à la télévision d'État pour les informations signifie absorber jour après jour le récit officiel du gouvernement russe. Uliana, et d'autres personnes de son groupe d'âge, sont plus susceptibles d'obtenir leurs informations par d'autres moyens, comme YouTube et les réseaux sociaux.

Le mot "désolé" est loin d'exprimer le chagrin que je ressens à l'intérieur", dit Uliana.

Selon elle, la guerre a changé les gens.

"J'observe les gens dans le métro [à Moscou]. Ils lisent les journaux, puis détournent le regard. Ils ont cessé de se regarder dans les yeux".

Popova souligne qu'en dehors des grandes villes, le soutien à la guerre est plus important, quelle que soit la démographie. Elle dit que cela est devenu évident lorsqu'elle a filmé les funérailles de Vanya dans leur village natal d'Arkhangelskoe, à 100 km de Moscou.

Uliana parle également de ce moment de reconnaissance.

"Quand je regardais ces gens, j'ai compris qu'ils croyaient vraiment à ce qu'ils disaient, dit-elle, que Vanya était mort comme un héros, un vrai patriote qui avait défendu sa patrie.

"Je sais que quelque chose ne va pas. Qui sommes-nous censés sauver là-bas ? Pourquoi nos garçons meurent-ils ? Je n'ai jamais imaginé de ma vie qu'on m'apporterait mon frère dans un cercueil en zinc."

Vanya était le plus jeune de quatre frères et sœurs, et le seul fils.

"C'était un garçon en or", dit Uliana.

"Il a eu une bonne éducation", explique Boris. "École d'art, école de musique, sport... J'ai mis en lui tout ce dont je rêvais."

Après avoir quitté la maison, Vanya a rejoint un institut littéraire à Moscou pour étudier l'écriture créative et a également joué dans des productions expérimentales, notamment au théâtre Bolchoï.

Boris dit que cela a conduit à un chagrin d'amour pour Vanya, qui est tombé amoureux d'une fille qui ne voulait pas se marier.

"C'est le monde du théâtre. Avec sa propre vision de la vie. Ses propres critères éthiques et moraux. À la place des valeurs familiales, ils ont des relations ouvertes entre hommes et femmes", dit Boris.

Crédit photo, Ivan Légende image, Vanya était très impliqué dans la scène artistique de Moscou avant de rejoindre l'armée.

Uliana dit que Vanya semblait extrêmement heureux au théâtre, mais son père suggère que cela a provoqué une sorte de crise chez son fils.

"Il n'était pas satisfait de leur vision du monde, du fait qu'ils sont toujours négatifs à propos de la Russie ; que les Russes ne sont personne pour eux ; que leurs ancêtres, toute l'histoire de la Russie est pleine de bêtises. Il comprend qu'il n'est pas comme ça. Nous en avons parlé. Que devrait-il faire ?"

Boris et Vanya se sont donc mis d'accord pour qu'il s'engage dans l'armée.

"Pour une vie dans les arts créatifs... il faut une expérience de la vie", dit Boris. "Où peut-on la trouver ? Nous avons décidé qu'il devait suivre les traces des grands écrivains. C'est l'armée."

Vanya s'engage dans l'armée en tant que conscrit - puis, voulant des défis plus intéressants, prend un contrat militaire. Il était un marine basé dans la ville de Sébastopol, en Crimée occupée par la Russie, lorsque celle-ci a lancé son grand assaut sur les villes d'Ukraine en février de l'année dernière. On lui a dit d'appeler sa famille pour lui dire au revoir avant de l'envoyer dans la ville portuaire ukrainienne de Marioupol.

"Nous avons parlé pendant un long moment, plus d'une heure", raconte Uliana. "Il avait les larmes aux yeux. J'ai dit : 'Vanya, montre-moi ce que tu as là'. Il m'a montré une mitrailleuse. Comme il me montrait ses jouets quand il était petit."

Boris montre un extrait du message vidéo que Vanya lui a adressé. "Notre cause est juste", dit Vanya. "Bonjour à tous. J'écrirai quand je serai là-bas. Câlins et bisous."

"Ce furent ses derniers mots", dit Boris.

Il a été tué près de l'aciérie Azovstal à Mariupol le 15 mars.

Sa mort a mis en évidence les points de vue différents d'Uliana et de Boris sur la guerre.

Boris dit à Uliana qu'elle est trop jeune pour se souvenir de ce qu'il appelle la "fraternité" des républiques de l'Union soviétique. Il affirme que la chute de l'empire soviétique "a brisé le psychisme de nombreuses générations à venir, en leur inculquant que les Russes étaient leurs ennemis".

Son langage n'est pas sans rappeler celui du président Poutine, qui a qualifié la chute de l'empire soviétique de "plus grande catastrophe géopolitique du [XXe] siècle".

L'Ukraine a déclaré son indépendance peu avant l'effondrement de l'Union soviétique en 1991.

Le président russe impute également la responsabilité de la guerre à l'OTAN et à l'Occident, qui, selon lui, tentent d'affaiblir et finalement de détruire la Russie. Boris suit également ce raisonnement.

"Dans le contexte actuel, 'Non à la guerre' ne signifie qu'une chose", déclare Boris à Uliana. Cela signifie "Mort aux Russes". C'est une lutte pour le monde russe, pour l'âme russe, pour notre culture."

Uliana n'est manifestement pas de cet avis, même si elle hésite de temps en temps.

Popova saisit un moment où Uliana est en vacances en Géorgie - l'un des rares pays que les Russes peuvent encore visiter en raison des sanctions - et où elle discute de la guerre avec ses amis au cours du dîner. Uliana commence à remettre en question les faits.

"Je veux croire que mon frère n'est pas mort en vain. Vous voulez justifier cette perte. C'est si douloureux. Tu as besoin de te raccrocher à quelque chose", explique Uliana.

Un petit sanctuaire a été érigé à la mémoire de Vanya dans la maison familiale. Il comprend de la terre recueillie à Mariupol, où il est mort. Parfois, le père et la fille se sont tenus devant le sanctuaire ensemble.

Uliana dit que malgré toutes leurs différences, elle veut maintenir une relation avec son père.