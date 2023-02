Guerre Ukraine - Russie : Quel soutien la Chine apporte-t-elle à la Russie ?

Les présidents Poutine et Xi se sont rencontrés en février et ont discuté du renforcement des liens.

La Chine a démenti les allégations du secrétaire d'État américain Anthony Blinken selon lesquelles elle envisage de fournir des armes et des munitions à la Russie.

Cependant, la Chine fournit peut-être déjà des renseignements militaires aux troupes russes en Ukraine et elle est devenue un partenaire commercial de plus en plus important pour la Russie.