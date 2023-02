Longévité | Zones bleues : Les 10 pays où les gens vivent le plus longtemps

BBC News Mundo

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Alors que l'espérance de vie à Monaco est de 87 ans, elle n'est que de 53 ans en République du Tchad.

Lucile Randon était la personne la plus âgée du monde (pour qui il existe un dossier clair) lorsqu'elle est décédée en janvier à l'âge de 118 ans.

Connue sous le nom de sœur André, la religieuse française a été témoin de deux guerres mondiales, de l'atterrissage des humains sur la lune et de l'ère numérique.

Son histoire reste une exception, étant donné que l'espérance de vie moyenne dans le monde est de 73,4 ans.

Cependant, chaque jour qui passe, les gens vivent plus longtemps et la longévité moyenne devrait dépasser 77 ans d'ici le milieu de ce siècle, selon les projections des Nations Unies.

Tout comme l'espérance de vie augmente, le niveau des naissances diminue également, ce qui fait de nous une population de plus en plus âgée.

Le monde est déjà habité par plus de personnes de plus de 65 ans que de moins de cinq ans, même si la situation varie beaucoup d'un pays à l'autre.

Alors qu'à Monaco l'espérance de vie est de 87 ans, en République du Tchad, pays pauvre situé en Afrique centrale, elle est à peine de 53 ans.

Après Monaco, le classement de l'espérance de vie est suivi par les régions administratives spéciales chinoises Hong Kong et Macao, tandis que la quatrième place est occupée par le Japon, qui est le pays qui vit le plus longtemps parmi les puissances mondiales.

La liste est complétée par le Liechtenstein, la Suisse, Singapour, l'Italie, la Corée du Sud et l'Espagne, selon le rapport World Population Prospects de l'ONU.

Mis à part les pandémies et les guerres mondiales, l'espérance de vie a augmenté régulièrement dans le monde au cours des 200 dernières années avec le développement de vaccins et d'antibiotiques, de meilleurs médicaments, l'assainissement, la nourriture et les conditions de vie.

"Des décisions intelligentes"

Bien que la génétique soit l'un des facteurs les plus déterminants, une plus grande longévité est généralement également associée aux conditions de vie du lieu où une personne est née et à ses décisions en tant qu'individu.

Il ne s'agit pas seulement d'avoir accès à un meilleur système de santé et à une meilleure alimentation, mais aussi de ce que les experts appellent des "décisions intelligentes" en termes d'alimentation équilibrée, de sommeil suffisant, de contrôle du niveau de stress ou d'exercice.

Les pays qui font partie du classement avec l'espérance de vie la plus élevée ont quelque chose en commun : un niveau de revenu élevé. Mais il y a autre chose qui les unit : la taille.

Patrick Gerland, chef de la Section des estimations et projections démographiques des Nations Unies, prévient qu'il y a des pays sur la liste comme Monaco ou le Liechtenstein qui, étant si petits, ne représentent pas vraiment une population plus diversifiée que d'autres nations.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Monaco est en tête de liste des pays ayant la plus longue espérance de vie au monde : 87 ans.

"Ils ressemblent à des pays exceptionnels, mais en réalité ils sont une sorte de population artificielle. Ce n'est pas une combinaison aléatoire de personnes comme cela se produit dans d'autres parties du monde."

"Ce qu'ils partagent, c'est un niveau de vie élevé, l'accès à de bons services de santé et d'éducation, mais ce n'est pas une sélection aléatoire", explique Gerland dans un dialogue avec BBC Mundo.

Des différences peuvent être observées entre les pays et également au sein d'un même pays. Là où il y a plus d'inégalités, l'écart d'espérance de vie entre les groupes sociaux augmente.

"Beaucoup de pays scandinaves, par exemple, sont des sociétés plus égalitaires avec une espérance de vie plus longue", ajoute-t-il.

Les zones bleues ou "paradis de longévité"

Les zones bleues sont de très petites populations où les gens vivent beaucoup plus longtemps que les autres.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La Sardaigne, en Italie, a été la première zone bleue découverte au monde.

Il y a quelques décennies, le démographe Michel Poulain et le gérontologue Gianni Pes se sont consacrés à enquêter sur les endroits où vivaient les personnes âgées dans le monde.

Ils dessinaient des cercles sur une carte avec un marqueur bleu épais dans les villes où les gens atteignaient l'âge de 100 ans.

C'est ainsi qu'ils ont remarqué que l'une des parties de la carte teintes en bleu était la région de la Barbagia, sur l'île italienne de Sardaigne, et ils ont fini par l'appeler la "zone bleue". Depuis, le nom est associé à des lieux où les habitants jouissent d' une longévité extraordinaire dans de bonnes conditions de vie.

Sur la base de cette étude, le journaliste Dan Buettner a réuni une équipe d'experts pour rechercher d'autres communautés où le même phénomène s'est répété.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les habitants d'Okinawa, dans le sud du Japon, restent généralement actifs jusque dans les années 90.

En conséquence, ils ont découvert qu'en plus de la Sardaigne, il y avait quatre autres zones bleues : l'île d'Okinawa au Japon, la ville de Nicoya au Costa Rica ; l'île d'Icarie, en Grèce ; et la communauté adventiste de Loma Linda en Californie.

Il ne fait aucun doute que le privilège génétique est essentiel pour vivre plus longtemps tout en préservant la plupart des facultés physiques et mentales.

Mais le groupe de scientifiques (composé de médecins, anthropologues, démographes, nutritionnistes, épidémiologistes) s'est demandé quelles autres choses influençaient les zones bleues. Et ils sont allés voyager dans différentes parties du monde.

Quelques années plus tard, Buettner publie en 2008 son livre « The Blue Zones : Lessons for Living Longer from the People Who Have Lived the Longest » et dès lors il se consacre au développement de ce concept.

Cependant, tout le monde n'est pas d'accord avec les déclarations de l'auteur, car ils considèrent que nombre de ses déclarations sont basées sur des observations plutôt que sur des études scientifiques à long terme.

Quel est le point commun entre les zones bleues ?

Buettner et son équipe ont trouvé des modèles communs dans les communautés étudiées qui pourraient théoriquement expliquer pourquoi ces populations ont une plus grande longévité et une meilleure qualité de vie que le reste du monde. Parmi eux figurent les suivants :

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dans les zones bleues, les gens vivent plus longtemps dans de meilleures conditions de santé.

Ils ont un but dans la vie : un « ikigai », un mot japonais utilisé pour désigner les « raisons d'être » ou plus précisément, les raisons pour lesquelles nous nous levons chaque matin.

Ils cultivent les liens familiaux.

Ils réduisent le stress en interrompant le rythme normal de la routine pour faire place à d'autres activités qui font partie des habitudes sociales courantes. Par exemple, faire une sieste dans les sociétés méditerranéennes, prier dans le cas des adventistes, organiser la cérémonie du thé pour les femmes à Okinawa.

Ils mangent sans atteindre la satiété : seulement jusqu'à 80 % de notre capacité à un moment donné.

Ils ont une alimentation équilibrée qui comprend beaucoup de légumes, de légumineuses et de fruits.

Ils consomment modérément de l'alcool.

Ils pratiquent une activité physique régulière dans le cadre de leurs activités quotidiennes, comme la marche.

Ils ont un fort sens de la communauté et participent à des cercles sociaux qui favorisent des comportements sains.

Ils font partie de groupes qui cultivent la foi ou la religion

Tout cela dans un contexte qui inclut, entre autres, un climat convivial, une nature prolifique, une alimentation saine et savoureuse à portée de main, la vie communautaire, l'éloignement des grands centres urbains.

Bien que pour faire partie d'une zone bleue, il faille y être né et être un membre actif de cette communauté, il est possible que certains de ces schémas récurrents puissent être utiles à ceux qui souhaitent vivre mieux et plus longtemps.

Ne pas être seuls

Au-delà des restrictions économiques ou de votre empreinte génétique, certaines des clés qui ont reçu moins d'attention, selon les experts, sont la façon d'entrer en relation avec les autres et de trouver un but dans la vie.

Cela, qui peut sembler simple, est l'un des grands défis pour ceux qui sont intéressés à avoir une meilleure qualité de vie pendant longtemps.

Crédit photo, Getty Images

Des spécialistes tels que Luigi Ferrucci, directeur scientifique de l'Institut national du vieillissement, soutiennent que les personnes âgées en bonne santé ont tendance à rester physiquement actives, à passer du temps à l'extérieur et à entretenir des liens étroits avec leurs amis et leur famille.

Là où les experts n'ont pas pu s'entendre, c'est sur l'influence de la génétique et du mode de vie d'une personne sur la longévité.

Certaines recherches suggèrent que la génétique représente environ 25 % de la longévité, tandis que le reste est lié à des facteurs tels que l'endroit où vit une personne, ce qu'elle mange, la fréquence à laquelle elle fait de l'exercice et son système de soutien par le biais d'amis ou de famille.