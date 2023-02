Grossesse psychologique : "Je vis en deuil pour un bébé qui n'a jamais existé"

Crédit photo, Getty Images

Fin 2019, la maquilleuse de 21 ans Gisele Ramos de Siqueira a fait face à ce qu'elle pensait être l'une des périodes les plus difficiles de sa vie : ses parents se séparaient et elle était dans une relation abusive.

Elle dit qu'elle s'est séparée et a déménagé pour vivre seule. Cependant, les mois suivants n'ont pas été faciles et il a repris contact avec son ex-partenaire.

La dernière fois qu'elle l'a vu, la maquilleuse assure qu'elle était sur le point de se faire agresser et, à partir de ce moment, elle a définitivement rompu la relation.

Cependant, après quelques semaines, avec ses règles en retard, Gisèle a commencé à soupçonner qu'elle pourrait être enceinte.

"J'étais traumatisée par tout ce à quoi je faisais face et quand mes règles ont cessé, j'étais encore plus perdue parce que je ne voulais pas être enceinte de ce garçon. Notre relation n'était pas saine", dit-elle.

Crédit photo, Archive personelle

Dans cette situation, Gisèle rapporte qu'elle a commencé à avoir des crises d'anxiété et de panique, avec lesquelles elle avait peur de quitter la maison.

Pendant les jours où elle était enfermée, des signes plus intenses d'une éventuelle grossesse ont commencé à apparaître, comme une augmentation de la taille de son ventre et des douleurs dans ses seins.

"J'ai fait deux tests de grossesse à la pharmacie et les deux étaient positifs. Mes seins étaient gonflés, je sentais le 'bébé' bouger. J'étais sûre d' être enceinte ", détaille-t-elle.

Après quelques semaines, Gisèle dit qu'elle a commencé à accepter la grossesse. Elle a acheté des couches, des chaussures et avait déjà choisi un prénom pour le bébé : Bernardo ou Zoé.

La maquilleuse a alors programmé une échographie. Selon ses calculs, elle serait enceinte de cinq ou six mois.

"Quand le médecin a dit qu'il n'y avait pas de bébé et que je n'étais pas enceinte, mon monde s'est effondré. C'était comme si un trou s'était ouvert et je n'ai rien entendu de plus que ce qu'il a dit pendant la consultation", se souvient-elle.

Crédit photo, Getty Images

Face à la douleur

N'acceptant pas qu'elle n'était pas enceinte, Gisèle est rentrée chez elle croyant que le médecin avait fait une erreur lors de l'échographie et a commencé à enquêter sur cette possibilité.

"Sur Internet, j'ai trouvé des cas où le médecin s'était trompé. Dans ceux-ci, malgré le fait que l'échographie ne montrait pas le bébé, le fœtus était là. Je voulais croire que cela s'était produit dans mon cas", dit-elle.

Ce furent des jours de recherche, jusqu'à ce que, avec l'aide d'une amie, Gisèle commence à accepter qu'elle avait eu une grossesse psychologique et commence à pleurer d'avoir perdu un bébé qui n'a jamais vraiment existé.

"C'est vraiment du deuil, le sentiment d'avoir avorté et de perdre un bébé. À ce jour, parfois je me regarde dans le miroir et j'ai envie de pleurer. Parfois, je commence accidentellement à me frotter le ventre, mais quand je réalise que je le fais, Je me mets à pleurer", dit-elle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Certaines grossesses psychologiques peuvent même être testées positives.

Avec une aide médicale et psychologique, Gisèle dit qu'elle essaie de surmonter la situation et de continuer sa vie.

"Je suis toujours en vie et j'essaie de me remettre de cette 'perte' jour après jour parce que je n'ai pas d'autre choix", dit-elle.

Pseudocyesis ou grossesses psychologiques

Les données de l'OMS (Organisation mondiale de la santé) indiquent que sur 22 000 grossesses, au moins une est une pseudocyèse, communément appelée grossesse psychologique.

Cela fait partie d'une série de troubles appelés somatoformes, une condition physique qui survient sans raison biologique.

Les experts consultés par BBC Brésil expliquent que ce type de maladie survient en raison d'une souffrance psychologique qui se manifeste par des symptômes ; dans ce cas, une grossesse sans bébé.

De plus, selon les experts, il est possible que les tests de pharmacie indiquent un résultat de grossesse positif dans le cas d'une grossesse psychologique, car des changements psychologiques peuvent entraîner des perturbations hormonales.

"Ces patientes ressentent tous les symptômes d'une grossesse, tels que nausées, retard menstruel, distension abdominale et, puisque notre esprit contrôle toute la production d'hormones, elles commencent également à ressentir ces changements, ce qui leur fait croire fidèlement à une grossesse", explique le gynécologue et obstétricien Carlos Moraes, qui travaille dans les hôpitaux Albert Einstein, São Luiz et Pro Matre au Brésil.

"Tous ces symptômes peuvent survenir en raison de changements hormonaux résultant de certains troubles mentaux", ajoute Danielle H. Admoni, psychiatre en résidence à l'Université fédérale de São Paulo (Unifesp/EPM).

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une thérapie globale est recommandée pour les femmes qui traversent cette situation.

La pseudocyèse survient généralement chez les patientes émotionnellement vulnérables et peut survenir chez les femmes qui ont peur de devenir enceintes ainsi que chez celles qui le souhaitent vivement.

Dans la plupart des situations de grossesse psychologique, même avec des tests médicaux montrant que la femme n'est pas enceinte, elle est certaine qu'elle l'est.

"Il leur est très difficile de croire qu'elles ne sont pas enceintes. Quand on présente les tests qui montrent que cette grossesse n'existe pas, la patiente n'y croit pas et croit que les tests sont faux", ajoute Moraes.

S'agissant d'un trouble psychologique, le traitement de ce type de grossesse doit se faire avec une équipe pluridisciplinaire -gynécologue, psychologue et psychiatre- afin que la femme puisse assimiler ce qui s'est passé, soulageant au maximum la souffrance générée par la pseudocyèse.

"En plus de s'occuper de la partie physique avec le gynécologue, le psychiatre enquêtera sur la cause du syndrome et veillera à ce qu'il soit guéri par la psychothérapie et un soutien psychiatrique fera partie du traitement", explique Antônio Geraldo da Silva, président de l'Association Brésilienne de Psychiatrie.