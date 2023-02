Droit des femmes en Iran : la boxeuse qui a fui son pays pour retrouver la liberté de se battre

Par Chris Bockman

BBC News, Royan, France

il y a une heure

Légende image, Née en Iran, Sadaf Khadem dit que sa vie et sa maison sont maintenant en France.

Sadaf Khadem s'entraîne dans son club de boxe à Royan, sur la côte sud-ouest de la France, trois soirs par semaine. Cette boxeuse d'origine iranienne espère un jour passer professionnelle.

Plusieurs posters de la jeune femme de 28 ans en tenue de boxe sont épinglés sur les murs du club.

Mais Sadaf a payé un lourd tribut personnel à sa passion : elle vit en exil ici, en France, depuis trois ans.

A lire aussi sur BBC Afrique :

Elle s'est initiée à ce sport à Téhéran, pratiquant le shadow-boxing dans les parcs ou discrètement sur les rings de boxe, les femmes n'étant pas autorisées à boxer en Iran.

Désespérée de progresser dans ce sport et grâce à des contacts dans la diaspora iranienne en France, un combat a été mis en place dans la ville côtière de Royan en 2019.

Le président du club de boxe local Franck Weus, ancien boxeur et leader de la communauté locale, a relevé le défi. Environ 40 % des boxeurs de son club sont des femmes et il a même réuni les fonds nécessaires pour faire venir Sadaf en avion pour le combat, qui a attiré 1 500 spectateurs.

Légende image, Franck Weus, président du club de boxe de Royan où s'entraîne Sadaf, a réuni les fonds nécessaires pour payer son vol vers la France.

"J'ai tout de suite accepté ce travail car il y a la boxe et le sport bien sûr, mais aussi le facteur humain à prendre en compte", me dit-il. "Une femme iranienne qui veut boxer mais qui n'en a pas le droit chez elle. Nous connaissons tous les obstacles qu'elles rencontrent et surtout maintenant avec des centaines de morts simplement parce qu'elles veulent enlever leur voile."

Il fait référence aux manifestations de masse qui ont éclaté en Iran depuis la mort d'une femme de 22 ans, Mahsa Amini, en septembre dernier.

Elle est morte en détention après avoir été arrêtée par la police des mœurs, prétendument pour ne pas avoir porté correctement son hijab.

Sa mort a déclenché des manifestations dans tout le pays, qui ont fait des centaines de morts, principalement parmi les jeunes manifestants, et des dizaines de morts parmi les membres des services de sécurité, selon des groupes de défense des droits humains.

Lire aussi :

Des milliers de manifestants ont été arrêtés, bien que le guide suprême de l'Iran ait indiqué que nombre d'entre eux pourraient être graciés.

Quatre hommes accusés par les autorités iraniennes d'avoir participé à un soulèvement violent ont été exécutés lors de procès très rapides.

Sadaf Khadem a gagné son combat et, lorsqu'elle est retournée à l'aéroport pour rentrer chez elle, elle a appris qu'elle risquait d'être arrêtée à son arrivée pour avoir boxé et pratiqué un sport sans porter le voile ou le hijab. Elle a donc fait demi-tour et est restée en France depuis lors.

"Je connais la situation de l'Iran et, malheureusement, je ne suis pas avec le peuple iranien, mais ma vie et ma maison sont maintenant en France", dit-elle. "Je dis que nous n'avons pas d'accidents dans la vie. J'ai payé pour être Sadaf Khadem, la première boxeuse iranienne. Alors je ne dis pas pourquoi moi ? Toutes les choses qui me sont arrivées, je ne dis pas pourquoi moi ? ".

Légende image, Sadaf a été invitée à une réception par son agent local, qui espère lui procurer un passeport français.

La détresse de Sadaf a touché une corde sensible dans cette région du sud-ouest de la France. Elle a été invitée à une réception par son député local, Christophe Plassard, qui tente de tirer les ficelles pour lui obtenir un passeport français.

"Elle aimerait avoir la nationalité française, mais elle ne remplit pas toutes les conditions parce qu'elle n'est pas là depuis cinq ans", me dit-il : "Mais j'essaie car elle l'a mérité et son combat est extraordinaire".

Lors de la réception, Sadaf portait des vêtements qui auraient bien pu lui valoir des ennuis à Téhéran. Une chose qu'elle souligne souvent dans les photos qu'elle publie sur ses comptes de médias sociaux pour ses partisans de retour en Iran.

"Chaque jour, sur mon Instagram ou dans mes emails, je reçois trop de messages : 'À Sadaf, quand je vois les moyens de ta vie, nous sommes motivés à continuer pour nos vies.' Pour moi, c'est un plaisir, un honneur pour moi. Je suis très heureuse d'être une bonne motivation pour beaucoup de gens aussi."

Lorsqu'elle ne boxe pas, Sadaf obtient un diplôme en marketing et acquiert une expérience professionnelle.

Touchée par son histoire, Corrine Huet s'est portée volontaire pour être son coach et conseiller en affaires dans une école de formation à Royan. "Je suis mère de cinq enfants et, en tant qu'enseignante, je ne pouvais pas ignorer son appel à l'aide", dit-elle. "Elle le mérite - c'est une battante".

Légende image, Corrine Huet s'est portée volontaire pour être le coach et le conseiller en affaires de Sadaf Khadem.

Depuis le début de son exil volontaire, il y a trois ans, Sadaf rencontre son père et ses sœurs une fois par an en Turquie ou à Dubaï. En raison de son exil, elle n'a pas pu être aux côtés de sa mère lorsqu'elle est morte avec Covid en Iran.

Elle hésite à donner des conseils à ceux qui, à son âge, luttent pour la liberté dans leur pays, en raison des risques qu'ils encourent. "J'ai trouvé en France le courage que je n'ai jamais eu en Iran. Ce qui est important, c'est que j'ai trouvé de l'humanité ici. Malheureusement, à cause de ce gouvernement en Iran, les gens là-bas ont perdu leurs droits humains."