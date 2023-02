Guerre Ukraine - Russie : combien les États-Unis ont-ils donné à Kiev ?

il y a 32 minutes

Cette somme s'ajoute aux milliards que les États-Unis ont déjà dépensés dans le conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie. Le Congrès a alloué plus de 112 milliards de dollars pour la seule année 2022.

Les États-Unis sont le plus grand contributeur à l'Ukraine en termes d'argent dépensé.

Mais un an après l'invasion de la Russie, certains Américains se demandent où va l'argent et si l'aide vaut le coût.

Combien les États-Unis ont-ils donné à l'Ukraine ?

Les États-Unis consacrent 46,6 milliards de dollars à l'aide militaire, soit bien plus que tout autre pays. Le Royaume-Uni arrive en deuxième position avec 5,1 milliards de dollars d'aide militaire, suivi par l'UE avec 10,12 milliards de dollars.

Où va l'argent ?

L'aide militaire permet de financer des drones, des chars, des missiles et d'autres systèmes de munitions, ainsi qu'un soutien en matière de formation, de logistique et de renseignement. L'aide humanitaire et l'aide financière sont en sus.