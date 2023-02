Droits civiques : La famille de Malcolm X va poursuivre les autorités américaines pour sa mort

Une des filles du militant des droits civiques Malcolm X a déclaré qu'elle poursuivait le département de police de la ville de New York et d'autres organismes pour le meurtre de son père en 1965.

La police de New York a déclaré à la BBC qu'elle ne ferait aucun commentaire sur les litiges en cours. Le FBI et la CIA n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les familles des hommes condamnés à tort ont intenté un procès et obtenu 26 millions de dollars de la ville de New York et 10 millions de dollars de l'État de New York.