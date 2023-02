Intelligence artificielle : les robots effectueront 39 % des tâches domestiques d'ici 2033, selon les experts

D'ici une décennie, environ 39 % du temps consacré aux tâches ménagères et aux soins aux proches pourrait être automatisé, selon les experts.

Des chercheurs du Royaume-Uni et du Japon ont demandé à 65 experts en intelligence artificielle (IA) de prédire le degré d'automatisation des tâches ménagères courantes dans dix ans.

Les experts ont prédit que les courses à l'épicerie seraient probablement les plus automatisées, tandis que les soins aux jeunes ou aux personnes âgées seraient les moins susceptibles d'être touchés par l'IA.

Cette étude est publiée dans la revue PLOS ONE.

Des chercheurs de l'Université d'Oxford et de l'Université Ochanomizu du Japon ont voulu savoir quel impact les robots pourraient avoir sur le travail domestique non rémunéré : "Si les robots prennent nos emplois, vont-ils au moins aussi sortir les poubelles à notre place ?", ont-ils demandé.

Les robots "destinés aux tâches ménagères", tels que les aspirateurs robots, "sont devenus les robots les plus produits et les plus vendus dans le monde", ont observé les chercheurs.

L'équipe a demandé à 29 experts en IA du Royaume-Uni et à 36 experts en IA du Japon leurs prévisions concernant les robots à la maison.

Les chercheurs ont constaté que les experts britanniques de sexe masculin avaient tendance à être plus optimistes en matière d'automatisation domestique que leurs homologues féminins, une situation inversée au Japon.

Mais les tâches que les experts pensent que l'automatisation pourrait accomplir varient : "Seuls 28 % des travaux de soins, y compris des activités telles que l'enseignement à votre enfant, l'accompagnement de votre enfant ou la prise en charge d'un membre âgé de la famille, devraient être automatisés", déclare le Dr Lulu Shi, chercheur postdoctoral à l'Oxford Internet Institute.

D'autre part, la technologie devrait permettre de réduire de 60 % le temps que nous passons à faire les courses, selon les experts.

Mais les prédictions selon lesquelles "dans les dix prochaines années", les robots nous libéreront des tâches domestiques ont une longue histoire et un certain scepticisme peut être justifié. En 1966, l'émission télévisée Tomorrow's World a présenté un robot ménager capable de préparer le dîner, de promener le chien, de s'occuper du bébé, de faire les courses, de préparer un cocktail et bien d'autres tâches.

Si ses créateurs recevaient seulement 1 million de livres sterling, l'appareil pourrait être opérationnel en 1976, selon le reportage...

Ekaterina Hertog, professeur associé en IA et société à l'Université d'Oxford et l'un des auteurs de l'étude, établit un parallèle avec l'optimisme qui entoure depuis longtemps les voitures à conduite autonome : "La promesse de voitures autonomes, dans les rues, remplaçant les taxis, est là, je pense, depuis des décennies maintenant - et pourtant, nous n'avons pas tout à fait été capables de faire fonctionner les robots correctement, ou ces voitures autonomes naviguer dans l'environnement imprévisible de nos rues. Les maisons sont similaires en ce sens".

Le Dr Kate Devlin, lectrice en IA et société au King's College de Londres - qui n'a pas participé à l'étude - suggère que la technologie est plus susceptible d'aider les humains, plutôt que de les remplacer : "Il est difficile et coûteux de fabriquer un robot capable d'accomplir des tâches multiples ou générales. En revanche, il est plus facile et plus utile de créer des technologies d'assistance qui nous aident plutôt que de nous remplacer", a-t-elle déclaré.

Les recherches suggèrent que l'automatisation des tâches domestiques pourrait libérer beaucoup de temps consacré au travail domestique non rémunéré.

Au Royaume-Uni, les hommes en âge de travailler effectuent environ la moitié de ce travail non rémunéré par rapport aux femmes en âge de travailler, alors qu'au Japon, les hommes en font moins d'un cinquième. Selon le professeur Hertog, la charge disproportionnée des tâches ménagères qui pèse sur les femmes a un effet négatif sur leurs revenus, leur épargne et leurs retraites. L'automatisation croissante pourrait donc se traduire par une plus grande égalité entre les sexes, affirment les chercheurs.

Toutefois, la technologie peut être coûteuse. Si les systèmes d'aide aux tâches ménagères ne sont abordables que pour une partie de la société, "cela va conduire à une augmentation de l'inégalité du temps libre", a déclaré le professeur Hertog.

Elle a ajouté que la société devait être consciente des problèmes soulevés par les maisons équipées d'automatismes intelligents, "où un équivalent d'Alexa est capable d'écouter et d'enregistrer ce que nous faisons et d'en rendre compte".

"Je ne pense pas qu'en tant que société, nous soyons prêts à gérer cette attaque en règle contre la vie privée".