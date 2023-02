Tremblement de terre en Turquie et en Syrie : quelle est la vérité sur les allégations liant une installation de recherche américaine à la catastrophe ?

Petra Zivic

BBC World Service

il y a une heure

Crédit photo, Reuters Légende image, Plus de 44 000 personnes ont perdu la vie dans le tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie.

Depuis le tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février, tuant plus de 44 000 personnes, des millions de messages sont apparus sur le réseau social Twitter, fournissant des informations, des photos et des vidéos sur la catastrophe.

Cependant, la BBC a constaté que certaines publications attribuaient à tort le tremblement de terre au centre de recherche du projet "RUB", un projet impliquant de puissants émetteurs basés en Alaska, aux États-Unis.

HAARP (HAARP) signifie High Frequency Active Aurora Research Program, lancé par l'armée américaine en 1990 et dirigé par l'Université d'Alaska Fairbanks depuis 2014.

Les instruments du projet sont utilisés pour étudier l'ionosphère, la région où l'atmosphère terrestre rencontre l'espace.

Désinformation sur le "Haarp"

Au lendemain du tremblement de terre, il y a eu un pic du nombre de comptes uniques mentionnant Harp sur le réseau social Twitter, les recherches de la BBC révèlent qu'il a été mentionné plus de 550 000 fois.

Dans l'un des messages, l'auteur demande : "Que s'est-il réellement passé en Turquie ? Ont-ils utilisé la modification du temps dans un programme de géo-ingénierie Harp ?"Un autre utilisateur a partagé une vidéo des oiseaux, disant que les animaux "se comportaient étrangement" avant le tremblement de terre, puis a demandé si la Turquie avait été "attaquée par un Haarp?"

Crédit photo, Twitter Légende image, Des messages contenant des informations erronées sur le tremblement de terre ont été partagés sur Twitter.

Les gens publient également des photos de nuages, affirmant à tort qu'ils sont apparus en Turquie avant le tremblement de terre et qu'ils ont été fabriqués par Harp.

Jessica Matthews, directrice du programme HARP, déclare à la BBC : "L'équipement de recherche sur le site HARP ne peut pas provoquer ou amplifier des catastrophes naturelles."

Aaron Ridley, professeur de sciences du climat et de l'espace à l'Université du Michigan, est d'accord : "Il n'y a aucune preuve scientifique que HARP puisse contrôler le temps."

On rapporte que ce n'est pas la première fois que Haarp est accusé à tort d'avoir causé des catastrophes naturelles.

Shayan Sardarizadeh, journaliste de contre-désinformation de la BBC, déclare : "Haarp fait l'objet de théories du complot depuis des années et est régulièrement cité comme la cause profonde de nombreuses catastrophes naturelles, malgré le fait que de telles affirmations aient été démenties par des universitaires et des experts. "

Que fait le programme HAARP ? Le programme HAARP a été créé à l'origine pour étudier l'effet de l'ionosphère sur les systèmes de communication et de navigation militaires et civils.Les perturbations naturelles dans l'ionosphère peuvent perturber les signaux radio envoyés depuis la Terre, qui sont essentiels à de nombreuses formes de technologie moderne, notamment les satellites GPS, les systèmes Wi-Fi, les engins spatiaux et les communications sans fil.

Le professeur Ridley déclare: "L'ionosphère subit des perturbations qui peuvent absorber les ondes radio, de sorte que la communication n'est pas possible, et les signaux radio sont perdus dans l'ionosphère."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Image générée par ordinateur d'antennes "embalées".

Ces perturbations sont difficiles à prévoir, c'est pourquoi les scientifiques de HAARP utilisent des émetteurs radio à haute fréquence pour chauffer de petites portions de l'ionosphère et créer des conditions similaires à celles qui se produisent dans la nature afin qu'elles puissent être étudiées.

Ce processus ne provoque pas de perturbations atmosphériques, explique Jessica Matthews, car "les ondes radio ne sont pas absorbées dans les bandes de fréquences transmises par le programme de la haarp dans les deux niveaux de l'atmosphère qui produisent le temps de la Terre".

David Hessel, professeur de sciences de la Terre et de l'espace à l'Université Cornell, convient que HAARP ne peut avoir aucun effet sur la météo.

"Ces choses n'appartiennent pas à la même catégorie, et il n'y a aucune relation entre elles", a-t-il dit.

Autres complots sur la toile

"Les théories du complot circulent sur les réseaux sociaux à la suite de chaque catastrophe", explique Shayan Sardarizadeh.

En 2022, lorsque des inondations ont frappé la ville bulgare de Karlovo, les réseaux sociaux prétendent à tort que de fortes pluies ont été causées par Haarp.

Haarp a également été accusée à tort d'inondations meurtrières en Chine et d'incendies de forêt massifs en Turquie en 2021.

Crédit photo, Reuters Légende image, Harp a été blâmée à tort pour les inondations dévastatrices en Chine en 2021.

Et après que l'ouragan Ian a frappé les Caraïbes et le sud-est des États-Unis en 2022, d'autres fausses déclarations concernant l'emballement ont inondé les réseaux sociaux.

Le tremblement de terre en Turquie et en Syrie a été la dernière raison de la répétition de ces fausses affirmations, mais ce n'est peut-être pas la dernière.