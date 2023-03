Amour interdit : une romance en ligne entre un Indien et une Pakistanaise se termine par la prison

il y a 53 minutes

La police dit qu'Iqra et Mulayam se sont rencontrés en ligne en 2020 pendant le confinement de Covid.

En janvier, un Indien a été arrêté pour avoir aidé une Pakistanaise à entrer illégalement dans le pays et à obtenir une fausse carte d'identité. La personne qu'il avait aidée était sa femme.

Mulayam Singh Yadav, 21 ans, originaire d'Inde, et Iqra Jeewani, 19 ans, du Pakistan, se sont rencontrés et sont tombés amoureux en ligne il y a trois ans, en jouant au jeu de société Ludo. Mais ils savaient qu'il leur serait difficile d'être ensemble.

L'Inde et le Pakistan entretiennent des relations tendues. Les deux pays se sont livrés trois guerres depuis 1947, date à laquelle l'Inde a été divisée à son indépendance et le Pakistan créé. Il peut donc être difficile d'obtenir des visas pour se rendre dans l'autre pays.

En septembre dernier, Mulayam et Iqra se sont donc rendus au Népal, où ils se sont mariés. Ils se sont ensuite rendus dans la ville indienne de Bangalore (Bengaluru) - la capitale de l'État du Karnataka - et ont vécu ensemble.

Mais leur vie heureuse a tourné au drame en janvier : Mme Jeewani a été arrêtée pour être entrée illégalement en Inde, tandis que M. Yadav a été arrêté et accusé de fraude, de falsification et d'avoir hébergé un ressortissant étranger sans les documents requis.

"Nous voulons qu'ils rentrent chez eux", déclare son frère Jeetlal. "Nous comprenons la situation entre l'Inde et le Pakistan. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'est tomber amoureux."Même la police semble être d'accord.

"Outre l'entrée illégale et la falsification, il semble que ce soit une histoire d'amour", a déclaré un haut responsable de la police de Bangalore sous couvert d'anonymat.

Sur la suggestion de M. Yadav, elle a quitté le Pakistan et s'est rendue au Népal via Dubaï pour le rencontrer. Selon la police, les deux jeunes gens se sont mariés lors d'une cérémonie hindoue dans un temple du pays et sont venus en Inde.