Phillis Wheatley : La poètesse noire méconnue qui a façonné les États-Unis

Robin Catalano

BBC Travel

il y a 51 minutes

Crédit photo, Paul Matzner/Alamy

Lorsque le Dartmouth fendit les eaux glaciales du port de Boston le 28 novembre 1773, ce baleinier appartenant à des quakers transportait une cargaison comprenant 114 coffres de thé de la British East India Company. Dix-huit jours plus tard, ce thé, ainsi que 228 autres coffres provenant du Beaverand Eleanor, qui allait bientôt arriver, allait jouer un rôle de premier plan dans l'acte de résistance le plus emblématique des colonies américaines, qui a finalement conduit à la guerre d'Indépendance. Dans la cale du Dartmouth se trouvait une autre cargaison précieuse : des exemplaires fraîchement imprimés de Poems on Various Subjects, Religious and Moral, un recueil de Phillis Wheatley, la première personne asservie, la première femme afro-américaine et la troisième femme des colonies américaines à publier un recueil de poésie. Sa vie et son œuvre deviendront emblématiques de la lutte des États-Unis pour la liberté, une histoire dont la représentation la plus visible - la Boston Tea Party, lorsque des colons américains ont protesté contre la "taxation sans représentation" de la Grande-Bretagne en déversant du thé dans le port - célèbre cette année son 250e anniversaire.

Evan O'Brien, directeur créatif du Boston Tea Party & Ships Museum, a déclaré : "Notre mission, surtout cette année, est de parler non seulement des personnes qui étaient à bord des navires et qui détruisaient le thé, mais aussi de tous ceux qui vivaient à Boston en 1773, y compris Phillis Wheatley."

Crédit photo, SBS Eclectic Images/Alamy Légende image, Poems on Various Subjects, Religious and Moral (Poèmes sur divers sujets, religieux et moraux) est considéré comme le premier livre de poésie publié par une personne asservie aux États-Unis.

La comédienne Cathryn Philippe, qui interprète Wheatley au musée, a fait le lien avec les réalisations remarquables du poète. "On entend souvent parler de la tragédie de l'esclavage, qui est une partie de l'histoire qui doit être comprise. Mais on n'entend pas beaucoup parler de la joie ou des réussites des Africains asservis ou anciennement asservis."Wheatley est née dans ce qui est aujourd'hui le Sénégal ou la Gambie et a été enlevée en 1761 alors qu'elle n'avait que sept ou huit ans. Forcée, avec 94 autres Africains, de monter à bord du brigantin Phillis, elle a survécu au périlleux Passage du milieu, qui a coûté la vie à près de deux millions d'esclaves - dont un quart de la "cargaison" du Phillis - sur une période de 360 ans, et est arrivée sur les côtes de Boston cet été-là.

Fragile après huit semaines en mer, la jeune fille attire l'attention du riche marchand et tailleur John Wheatley. Il acheta l'enfant comme cadeau pour sa femme, Susanna, et la rebaptisa du nom du navire qui l'avait arrachée à son foyer.Phillis montre une aptitude naturelle pour le langage. David Waldstreicher, professeur d'histoire à la City University de New York et auteur de la biographie The Odyssey of Phillis Wheatley, à paraître, a déclaré : "Elle a acquis une aisance et une culture générale et a été capable d'écrire des poèmes en anglais si rapidement que nous ne devrions pas hésiter à la qualifier de génie."

Crédit photo, Robin Catalano Légende image, Malgré le lien entre Wheatley et le Boston Tea Party, son héritage reste largement inconnu.

Bien que les Wheatley ne soient pas des abolitionnistes (ils ont réduit plusieurs personnes en esclavage et en ont séparé Phillis), ils reconnaissent les talents de Phillis et l'encouragent à étudier le latin, le grec, l'histoire, la théologie et la poésie. Inspirée par des artistes comme Alexander Pope et Isaac Watts, elle reste debout la nuit, écrivant à la lueur des bougies des couplets héroïques et des élégies à des personnalités. Elle a publié ses premiers vers, dans le Newport Mercury, à l'âge de 13 ans.Bien que de nombreux habitants de la Nouvelle-Angleterre aient pris note des dons de la poétesse, aucun imprimeur américain ne voulait publier le livre d'un écrivain noir. Poems on Various Subjects a finalement été financé par Selina Hastings, comtesse de Huntingdon, et publié à Londres. En 1773, alors âgée de 19 ans, Phillis se rend à Londres, escortée par le fils des Wheatley. Elle a été une sensation instantanée. Sa célébrité, ainsi que les critiques de l'Angleterre à l'égard d'une nouvelle nation qui la subjuguait tout en comparant sa propre relation avec la Couronne à de l'esclavage, ont amené les Wheatley à la manumiter en 1774.

Fine observatrice, Phillis écrivait souvent sur les moments importants de la lutte pour l'indépendance de l'Amérique, en évitant soigneusement de se montrer ouvertement politique ou critique envers le gouvernement colonial en tant que femme noire. En 1768, alors âgée de 14 ans, elle fait l'éloge du roi George III dans le poème To the King's Most Excellent Majesty pour avoir abrogé la loi sur les timbres. Deux ans plus tard, dans On the Death of Mr. Snider Murder'd by Richardson, elle commémore le meurtre de Christopher Snider, âgé de 12 ans, par un loyaliste originaire du Massachusetts, lors d'une protestation contre l'importation de produits britanniques. Peu après, en 1770, une escarmouche entre colons et soldats britanniques a éclaté devant la Old State House, non loin de l'endroit où Phillis vivait sur King Street, et a abouti au massacre de Boston. Aujourd'hui, un cercle de pavés de granit, dont les lettres de bronze sont ternies par l'âge et des milliers de pas, marque l'endroit où le sang a coulé. À la suite de cet incident, Phillis a été inspirée pour écrire le poème On the Affray in King Street, on the Evening of the 5th of March, 1770.

Crédit photo, Ian Dagnall Computing/Alamy Légende image, Le Massacre de Boston a eu lieu près de la résidence de Phillis.

Les spécialistes estiment que Phillis a produit plus de 100 poèmes. Parce que son œuvre fait peu référence à sa propre condition et qu'elle est souvent formulée en termes de concepts chrétiens et d'exaltation des figures populaires de l'époque, elle a parfois été considérée comme une apologiste blanche. Ade Solanke, écrivain et boursière Fulbright dont la pièce Phillis in London sera jouée à Boston plus tard cette année, a déclaré : "Je pense que la plus grande idée fausse à son sujet est qu'elle n'était pas une abolitionniste. On pense à Frederick Douglass, Harriet Tubman, des gens qui condamnaient explicitement l'esclavage et partaient en guerre contre lui. Mais le fait d'écrire de la poésie en tant que femme noire à cette époque était assez radical."

Wendy Roberts, professeur à l'université d'Albany, qui a récemment découvert un poème perdu de Wheatley dans un livre de lieux communs quaker à Philadelphie, est d'accord. "Je ne pense pas qu'un lecteur profond de Wheatley en ressorte en pensant qu'elle est une apologiste. Elle s'affirmait elle-même, son agence, son désir de liberté, sa présence en tant que personne."La plupart des bâtiments de Boston ayant un lien direct avec la vie de Phillis Wheatley n'existent plus. Certains ont été rasés par une paire d'incendies aux 18e et 19e siècles, et d'autres ont été remplacés par la rénovation urbaine au milieu des années 1900. L'Old South Meeting House, une imposante église géorgienne en briques rouges construite en 1729 et nichée entre des gratte-ciel en verre et en béton sur Washington Street, est une exception. En plus d'être le lieu de culte de Phillis, elle a été le berceau de débats philosophiques et a servi de quartier général pour la Boston Tea Party. Il fonctionne aujourd'hui comme un musée, avec une statue du poète flanquée d'expositions sur d'autres personnalités révolutionnaires de l'ère pré et post-révolutionnaire.

Crédit photo, Ian Dagnall/Alamy Légende image, L'Old South Meeting House, où Phillis pratiquait son culte, est l'un des rares bâtiments de Boston à avoir conservé un lien avec sa vie.

L'écrivain s'est presque certainement promenée dans le Boston Common, le plus ancien parc public du pays (et le site de la statue récemment dévoilée, et controversée, en l'honneur des icônes des droits civiques Martin Luther King et Coretta Scott King). Phillis a peut-être fait les courses de la famille Wheatley à Faneuil Hall, qui était autrefois le principal marché d'articles ménagers de la ville et qui se trouvait à côté de l'endroit où les esclaves étaient autrefois vendus. C'est aujourd'hui un centre commercial, où les visiteurs peuvent acheter des souvenirs, goûter à une variété de produits alimentaires ou faire une visite guidée avec un guide vêtu d'une culotte, d'un gilet et d'un chapeau tricorne du XVIIIe siècle. Certains experts supposent que Phillis participait aux processions funéraires de Snider et des cinq victimes du massacre de Boston, au cours desquelles leurs cercueils défilaient de Faneuil Hall jusqu'au Granary Burying Ground - qui est aussi le lieu de repos final de révolutionnaires comme Samuel Adams, John Hancock et Paul Revere. Sombre et tranquille, le cimetière compte plus de 2 000 pierres tombales en ardoise, en pierre verte et en marbre, dont beaucoup sont sculptées de motifs puritains traditionnels tels que des têtes de mort aux yeux vides et des anges renfrognés.

Phillis, qui est morte dans la pauvreté après avoir contracté une pneumonie à l'âge de 31 ans, serait enterrée dans une tombe non marquée, avec son nouveau-né décédé, à Copp's Hill, dans le quartier North End de Boston. Une élégante statue d'elle, ainsi que des représentations d'Abigail Adams, défenseur des droits des femmes, et de l'abolitionniste Lucy Stone, trônent au-dessus du centre commercial de Commonwealth Avenue. Cette année, lorsqu'une réplique du Dartmouth naviguera dans le Boston Tea Party & Ships Museum sur Griffin's Wharf, celui-ci accueillera une exposition permanente sur le poète.

Crédit photo, Robin Catalano Légende image, En plus d'une statue de Wheatley au Boston Women's Memorial, une deuxième statue d'elle se trouve à l'intérieur de la Old South Meeting House.

L'héritage de Phillis est peut-être mieux vécu dans le travail des artistes contemporains. Dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire, Revolution 250, un consortium de 70 organisations qui se consacrent à l'exploration de l'histoire de la révolution, organisera une série de spectacles et d'expositions, dont une reconstitution grandeur nature de la Tea Party le 16 décembre. Plusieurs événements rendront hommage au poète, notamment une exposition de photographies de Valerie Anselme, qui recréera le frontispice de Phillis qui ornait la publication originale de Poems on Various Subjects.