Nalanda : L'université qui a changé le monde

Crédit photo, Image credit: Tahir Ansari/Alamy) Légende image, L'université de Nalanda

Un brouillard épais enveloppe cette matinée d'hiver. Notre voiture passait devant des calèches, un mode de transport encore populaire dans les zones rurales de l'État du Bihar, dans l'est de l'Inde. Les chevaux au trot et les cochers enturbannés ressemblaient à des apparitions fantomatiques dans le brouillard blanc nacré. Après avoir passé une nuit dans la ville de Bodhgaya, l'ancienne colonie où le Seigneur Bouddha aurait atteint l'illumination, je suis parti ce matin-là pour Nalanda, dont les ruines de briques rouges sont tout ce qui reste de l'un des plus grands centres d'apprentissage du monde antique.

Fondée en 427 de notre ère, Nalanda est considérée comme la première université résidentielle du monde, une sorte d'institution médiévale de la Ivy League abritant neuf millions de livres et attirant 10 000 étudiants venus de toute l'Asie centrale et orientale.

Ils se réunissaient ici pour apprendre la médecine, la logique, les mathématiques et, surtout, les principes bouddhistes auprès de certains des érudits les plus vénérés de l'époque. Comme l'a déclaré un jour le Dalaï Lama : "La source de toutes les connaissances [bouddhistes] que nous avons, vient de Nalanda."

Crédit photo, Credit: imageBROKER/Alamy Légende image, Dix mille étudiants de toute l'Asie sont venus à Nalanda pour apprendre les principes bouddhistes auprès de certains des érudits les plus vénérés de l'époque.

Pendant les plus de sept siècles où Nalanda a prospéré, il n'y avait rien de tel dans le monde. Cette université monastique précède de plus de 500 ans l'université d'Oxford et la plus ancienne université d'Europe, Bologne. De plus, l'approche éclairée de Nalanda en matière de philosophie et de religion a contribué à façonner la culture de l'Asie longtemps après la disparition de l'université. Il est intéressant de noter que les monarques de l'empire Gupta qui ont fondé l'université monastique bouddhiste étaient de fervents hindous, mais qu'ils étaient compréhensifs et acceptaient le bouddhisme ainsi que la ferveur intellectuelle et les écrits philosophiques bouddhistes croissants de l'époque. Les traditions culturelles et religieuses libérales qui ont évolué sous leur règne formeront le noyau du programme académique multidisciplinaire de Nalanda, qui mêlait le bouddhisme intellectuel à une connaissance supérieure dans différents domaines.

L'ancien système médical indien de l'Ayurveda, qui est enraciné dans des méthodes de guérison basées sur la nature, était largement enseigné à Nalanda et a ensuite migré vers d'autres régions de l'Inde par l'intermédiaire d'anciens élèves. D'autres institutions bouddhistes se sont inspirées de la conception du campus, composé de cours ouvertes entourées de salles de prière et de salles de conférence. Le stuc produit ici a influencé l'art ecclésiastique en Thaïlande, et l'art métallique a migré d'ici vers le Tibet et la péninsule malaise.

Mais l'héritage le plus profond et le plus durable de Nalanda réside peut-être dans ses réalisations en mathématiques et en astronomie. On pense qu'Aryabhata, considéré comme le père des mathématiques indiennes, a dirigé l'université au VIe siècle de notre ère. "Nous pensons qu'Aryabhata a été le premier à assigner le zéro comme chiffre, un concept révolutionnaire qui a simplifié les calculs mathématiques et a contribué à l'évolution d'avenues plus complexes telles que l'algèbre et le calcul", a déclaré Anuradha Mitra, professeur de mathématiques à Kolkata.

"Sans le zéro, nous n'aurions pas d'ordinateurs", a-t-elle ajouté. "Il a également réalisé des travaux pionniers dans l'extraction des racines carrées et cubiques, et des applications des fonctions trigonométriques à la géométrie sphérique. Il a également été le premier à attribuer l'éclat de la lune à la lumière solaire réfléchie." Ces travaux allaient profondément influencer le développement des mathématiques et de l'astronomie dans le sud de l'Inde et dans toute la péninsule arabique.

L'université envoyait régulièrement certains de ses meilleurs érudits et professeurs dans des endroits comme la Chine, la Corée, le Japon, l'Indonésie et le Sri Lanka pour propager les enseignements et la philosophie bouddhistes. Cet ancien programme d'échanges culturels a contribué à diffuser et à façonner le bouddhisme dans toute l'Asie.

Crédit photo, Dinodia Photos/Alamy Légende image, Le site fouillé par l'Unesco s'étend sur 23 hectares, mais ne représente probablement qu'une fraction du campus d'origine.

Les vestiges archéologiques de Nalanda sont désormais inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco. Dans les années 1190, l'université a été détruite par une troupe d'envahisseurs en maraude dirigée par le général militaire turco-afghan Bakhtiyar Khilji, qui cherchait à éteindre le centre de savoir bouddhiste pendant sa conquête du nord et de l'est de l'Inde.

Le campus était si vaste que l'incendie allumé par les assaillants aurait brûlé pendant trois mois. Aujourd'hui, le site fouillé de 23 hectares ne représente sans doute qu'une fraction du campus d'origine, mais se promener à travers sa multitude de monastères et de temples évoque un sentiment de ce que devait être l'apprentissage dans ce lieu légendaire.

Je me suis promenée sous les porches et les portiques des monastères et dans les chambres à sanctuaire des temples. Après m'être glissée dans un couloir aux hauts murs de briques rouges, je suis arrivée dans la cour intérieure d'un monastère. L'espace rectangulaire et caverneux était dominé par une plate-forme de pierre surélevée.

"C'était une salle de conférence qui pouvait accueillir 300 étudiants. Et la plate-forme était l'estrade du professeur", a déclaré Kamla Singh, mon guide local, qui m'a fait visiter les ruines. Je suis entré dans l'une des petites pièces qui bordaient la cour où vivaient des étudiants venus d'aussi loin que l'Afghanistan. Deux alcôves se faisant face étaient destinées à contenir des lampes à huile et des effets personnels, et Kamla Singh m'a expliqué que le petit creux de forme carrée situé près de l'entrée de la cellule servait de boîte aux lettres personnelle à chaque étudiant.

Comme dans les universités d'élite d'aujourd'hui, l'admission était difficile. Les aspirants étudiants devaient passer un entretien oral rigoureux avec les meilleurs professeurs de Nalanda. Ceux qui avaient de la chance étaient encadrés par un groupe éclectique de professeurs venus des quatre coins de l'Inde et travaillaient collectivement sous la direction des maîtres bouddhistes les plus vénérés de l'époque, tels que Dharmapala et Silabhadra.

Les neuf millions de manuscrits manuscrits sur feuilles de palmier de la bibliothèque constituaient le plus riche dépôt de sagesse bouddhiste au monde, et l'un de ses trois bâtiments était décrit par l'érudit bouddhiste tibétain Taranatha comme un bâtiment de neuf étages "s'élevant dans les nuages". Seule une poignée de ces volumes en feuilles de palmier et de ces folios en bois peint ont survécu à l'incendie, emportés par les moines en fuite. On peut désormais les admirer au Los Angeles County Museum of Art aux États-Unis et au Yarlung Museum au Tibet.

Crédit photo, Credit: REY Pictures/Alamy Légende image, Le Dalai Lama a dit un jour : "La source de toutes les connaissances [bouddhistes] que nous avons, vient de Nalanda."

Xuanzang, moine bouddhiste et voyageur chinois réputé, a étudié et enseigné à Nalanda. Lorsqu'il est rentré en Chine en 645 de notre ère, il a rapporté de Nalanda un wagon chargé de 657 textes bouddhiques. Xuanzang deviendra par la suite l'un des érudits bouddhistes les plus influents du monde et il traduira une partie de ces volumes en chinois pour créer le traité de sa vie, dont l'idée centrale est que le monde entier n'est qu'une représentation de l'esprit. Son disciple japonais, Dosho, introduira plus tard cette doctrine au Japon, et elle se répandra ensuite dans le monde sino-japonais, où elle restera une religion majeure depuis lors. C'est pourquoi Xuanzang est considéré comme "le moine qui a apporté le bouddhisme en Orient". Dans sa description de Nalanda, Xuanzang avait mentionné le Grand Stupa - un immense monument construit à la mémoire de l'un des principaux disciples du Seigneur Bouddha. Je me suis tenu devant les ruines de l'imposante structure, en forme de pyramide octogonale. Des escaliers en briques ouvertes serpentent jusqu'au sommet de l'édifice, également connu sous le nom de Grand Monument. De nombreux petits sanctuaires et stupas votifs parsèment la terrasse pavée qui entoure le temple de 30 m de haut, orné de belles images en stuc dans les niches des murs extérieurs.

"Le Grand Stupa est en fait antérieur à l'université et a été construit au IIIe siècle de notre ère par l'empereur Ashoka. La structure a été reconstruite et remodelée plusieurs fois au cours de huit siècles", a déclaré Anjali Nair, un professeur d'histoire de Mumbai, que j'avais rencontré sur le site. "Ces stupas votifs contiennent les cendres des moines bouddhistes qui ont vécu et sont morts ici, consacrant leur vie entière à l'université", a-t-elle ajouté. Plus de huit siècles après sa disparition, certains chercheurs contestent la théorie largement répandue selon laquelle Nalanda a été détruite parce que Khilji et ses troupes estimaient que ses enseignements entraient en concurrence avec l'islam. Si le déracinement du bouddhisme a pu être l'un des moteurs de l'attaque, l'un des premiers archéologues indiens, HD Sankaliya, a écrit dans son livre de 1934, The University of Nalanda, que l'aspect de forteresse du campus et les récits de sa richesse étaient des raisons suffisantes pour que les envahisseurs considèrent l'université comme un endroit lucratif pour une attaque.

Crédit photo, Sugato Mukherjee Légende image, Le musée sur place abrite plus de 13 000 antiquités récupérées lors des fouilles du site.

"Oui, il est difficile d'attribuer une raison définitive à l'invasion", a déclaré Shankar Sharma, le directeur du musée sur place, qui présente 350 artefacts sur les plus de 13 000 antiquités qu'il abrite, qui ont été récupérés lors des fouilles de Nalanda, comme des sculptures en stuc, des statuettes en bronze du Bouddha et des pièces en ivoire et en os."Ce n'était pas la première attaque contre Nalanda, cependant", a déclaré Sharma, alors que nous nous promenions dans les ruines. "Elle a été attaquée par les Huns sous Mihirkula au 5e siècle, et a de nouveau subi de graves dommages lors d'une invasion du roi Gauda du Bengale, au 8e siècle."Si les Huns sont venus pour piller, il est difficile de conclure si la seconde attaque du roi du Bengale était le résultat d'un antagonisme croissant entre leur secte hindoue shaivite et les bouddhistes de l'époque. Dans les deux cas, les bâtiments ont été restaurés et les installations ont été agrandies après les attaques grâce au mécénat impérial des souverains.

"Au moment où le Khilji a envahi ce temple sacré du savoir, le bouddhisme était dans un état général de déclin en Inde", a déclaré M. Sharma. "Avec sa dégénérescence interne, couplée au déclin de la dynastie bouddhiste Pala qui soutenait l'université depuis le 8e siècle de notre ère, la troisième invasion a été le coup de grâce."

Crédit photo, Crédit photo : Sugato Mukherjee Légende image, Les ruines de Nalanda restent un important lieu de pèlerinage et de réflexion pour les bouddhistes