Sciences : comment fonctionne le cerveau des génies ?

José Carlos Cueto

BBC News Mundo

il y a 35 minutes

Crédit photo, Getty Images

Qu'y a-t-il derrière les esprits qui ont conçu la théorie de la relativité, écrit Hamlet et composé La flûte enchantée ?

Rien n'indique qu'à l'intérieur de la tête d'Albert Einstein, de William Shakespeare ou de Wolfgang Amadeus Mozart, il y avait plus que ce que vous et moi avons : une masse d'un peu plus d'un kilo composée principalement de graisses, d'eau, de protéines, de glucides et de sels.

Malgré tout, ces esprits nous ont laissé des œuvres et des contributions sans précédent.

Savoir ce qui se passe à l'intérieur d'un génie fascine les scientifiques et les curieux depuis des siècles et diverses théories sur le fonctionnement de leur cerveau ont été décrites sans parvenir à des conclusions définitives.

A lire aussi :

Une partie du problème est que ces enquêtes se heurtent à un obstacle fondamental. Et il est déjà un peu tard pour étudier l'esprit de génies célèbres décédés il y a des siècles comme Isaac Newton ou Ludwig van Beethoven.

Cependant, des études de ces dernières années ont trouvé un modus operandi commun dans l'esprit de personnes très créatives qui pourrait nous donner des indices sur, par exemple, ce qui se passait à l'intérieur du petit Amadeus lorsqu'il a composé sa première symphonie à l'âge de huit ans.

Crédit photo, Getty Images

Qu'est-ce qu'un génie ?

Avant d'essayer de naviguer dans l'esprit des prodiges les plus célèbres de l'histoire, mettons-nous d'abord d'accord sur ce qu'est exactement un génie.

"Une définition d'un génie est qu'il apporte des contributions originales et durables à la civilisation humaine, qu'il s'agisse de découvertes scientifiques ou de créativité artistique", explique à la BBC le doyen Keith Simonton, professeur émérite de psychologie à l'Université de Californie à l'Université de Californie, Mundo Davis.

"Une autre définition spécifie un QI élevé et une autre est utilisée pour désigner les enfants surdoués", ajoute Simonton.

Dans le même ordre d'idées, Craig Wright, Ph.D. de musicologie et professeur à l'Université de Yale, note qu'un génie est "celui qui a la capacité de penser avec perspicacité et de mettre en œuvre ces pensées dans le monde réel, ayant un impact sur la direction de la pensée et activité humaine".

"Le génie humain est lié à une grande créativité", a déclaré Wright à BBC Mundo. "C'est ce que semblent être Mozart, Shakespeare ou Einstein ; des individus dotés de grandes capacités créatives qui changent la direction de l'humanité pendant des siècles."

Les problèmes liés à l'étude de leur cerveau

Les essais pour comprendre le cerveau des génies atteint des limites insoupçonnées le 18 avril 1955.

Ce jour-là, Albert Einstein est mort. Son corps a été incinéré, mais pas le cerveau.

Thomas Harvey, le pathologiste américain qui a pratiqué l'autopsie, l'a retiré et l'a ramené chez lui. Il voulait l'analyser en profondeur pour découvrir la clé de l'esprit derrière la théorie de la relativité restreinte.

Ses investigations n'ont jamais abouti, mais Harvey a pris des photos du cerveau, l'a découpé en plus de 200 tranches et les a envoyées à divers neuropathologistes américains à l'époque.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Thomas Harvey tenant des morceaux du cerveau d'Einstein.

Et bien que les scientifiques aient trouvé des caractéristiques "uniques", elles n'ont conduit qu'à des conclusions incohérentes.

"Il y a beaucoup de spéculations sur ce que le cerveau d'Einstein nous dit à propos des génies, mais c'est tout simplement ridicule en tant que science. Les cerveaux varient tellement d'une personne à l'autre et l'idée que tous les cerveaux ressemblent à ce que nous les voyons dans les livres, à l'exception des génies, c'est absurde", dit Simonton.

"Personne n'a de cerveau 'typique' et pour que les études soient valides il faudrait un large échantillon de cerveaux de génies par rapport à un autre large échantillon de cerveaux normaux", se défend l'universitaire.

"Même si nous pouvions discerner leur cerveau avec une simple IRM ou effectuer des tests de récepteurs de neurotransmission, pourquoi ne pas utiliser cette capacité pour identifier les génies plus tôt ? Parce que nous ne pouvons pas."

Connexions cérébrales

Puisqu'il semble peu probable que le cerveau d'un génie soit différent de celui d'une personne d'intelligence normale, les neuroscientifiques se sont concentrés sur l'étude de la façon dont les différentes zones du cerveau sont activées lors de la génération d'idées.

Lorsque Craig Wright a commencé ses recherches, les notions sur la façon dont les génies pensaient étaient très différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui.

"Ensuite, nous nous sommes basés sur le niveau bilatéral du cerveau, sur la façon dont l'hémisphère gauche, plus analytique, et le droit, plus artistique et visuel, interagissaient. Mais cette ligne de pensée n'a pas duré longtemps", explique-t-il.

Wright associe le génie humain à une grande capacité créative. Et pour cette qualité qui unit certains des génies les plus révolutionnaires de l'histoire, il existe des études plus concluantes.

Roger Beaty, expert en neurosciences cognitives à l'Université de Harvard, a dirigé plusieurs de ces recherches.

Grâce à des examens IRM de personnes très créatives dans la population générale, Beaty et son équipe ont découvert des réseaux de neurones spécifiques qui sont activés dans la génération d'idées.

Plus précisément, la pensée créative se produit au sein de trois réseaux.

"Le premier serait le réseau de neurones par défaut , utilisé pour créer des idées. Le second serait le réseau de contrôle exécutif , chargé d'évaluer les idées générées, si elles sont bonnes ou non et si elles répondent aux exigences de ce que l'on essaie de faire." Le troisième réseau est chargé d'alterner entre les deux premiers", explique Beaty à BBC Mundo.

Son équipe a déterminé que les personnes très créatives avaient une meilleure communication entre ces réseaux.

"Ce qui est intéressant, c'est que souvent ces réseaux ne fonctionnent même pas ensemble chez une personne typique. Les personnes créatives sont capables de mieux relier ces réseaux, étant plus efficaces dans la génération et l'évaluation des idées", explique le chercheur.

Mais même l'utilisation de ces réseaux de neurones présente des limites lorsqu'il s'agit de différencier les génies.

"Les esprits ordinaires peuvent entrer dans ce mode neuronal sans produire une seule idée. Ce n'est pas quelque chose que les génies ont contrairement aux gens normaux", dit Simonton.

"Une partie du problème est qu'un génie, en fin de compte, ne peut être séparé d'avoir suffisamment d'expérience dans un domaine spécifique. Einstein connaissait les mathématiques et la physique, par exemple, et ces connaissances sont stockées dans des régions très spécifiques du cerveau", ajoute le spécialiste. .

Quand le moment "eurêka" se produit-il ?

Wright a été surpris d'apprendre comment les génies qu'il a étudiés ont trouvé les idées les plus perspicaces.

Leur "moment eurêka" ne s'est pas produit lorsqu'ils étaient plus concentrés ou plus déterminés à trouver des solutions.

Crédit photo, Getty Images

"En lisant des articles sur les génies à travers les siècles, j'ai compris qu'ils avaient leurs meilleures idées au moment où ils pensaient le moins à la solution, au moment où ils s'y attendaient le moins; en se promenant dans un parc, sur la côte ou en écrivant ce dont ils se souvenaient de leurs rêves le lendemain matin", dit Wright.

L'universitaire regrette que, encore une fois, nous disposions d'informations limitées sur la façon dont pensaient les autres grands génies de l'histoire.

"Shakespeare et Mozart ne nous l'ont jamais dit, mais nous en savons plus sur la façon dont Einstein voyait le monde. Dans son autobiographie, il a expliqué comment il pensait, comment il jouait avec des images mentales encore et encore jusqu'à ce qu'il propose ses théories", a-t-il déclaré.

Crédit photo, Getty Images

Confrontation entre génie et QI

La logique nous dit qu'un génie a un QI supérieur à la moyenne.

On estime que Mozart, par exemple, avait un QI entre 150 et 155 points. Un niveau qui lui confère sans aucun doute la distinction de génie.

Mais il ne s'agit pas seulement de cela, du moins selon la vision de Simonton.

"Tous les génies n'ont pas un QI exceptionnel, et toutes les personnes ayant un QI élevé n'obtiennent pas des réalisations qui les qualifient de génies", dit-il.

Simonton se souvient d'une étude classique sur des enfants au QI élevé qui ont été testés pour voir s'ils avaient déjà obtenu un prix Nobel à l'âge adulte. Aucun ne l'a fait.

"Cependant, deux enfants qui ont été rejetés pour avoir obtenu un score bas dans l'échantillon ont obtenu le prix Nobel lorsqu'ils ont grandi", explique Simonton.

Ces contradictions peuvent nous amener à nous demander si un génie est né génie ou le devient.

Et en cela, il ne semble pas non plus y avoir de véritables réponses.

Crédit photo, Getty Images

"Je pense que l'éducation et la génétique influencent l'intelligence et la créativité d'une personne. Il est prouvé que vous êtes né avec, mais vous pouvez aussi les former", déclare Beaty.

Dans ce cas, mieux vaut le plus tôt possible et avec la plus grande liberté possible.