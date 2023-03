Guerre Ukraine - Russie : Qu'est-il arrivé au convoi militaire de 56 km envoyé à Kiev au début du conflit ?

Claire Press et Svitlana Libet

BBC News, Kiev

il y a 58 minutes

Crédit photo, BBC / Claire Jude Press Légende image, Les civils volontaires ont constitué le premier front de résistance contre le convoi avec lequel la Russie avait l'intention d'atteindre la capitale Kiev.

Trois jours après l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a un an, un énorme convoi de véhicules blindés mesurant 15,5 km de long a été détecté par satellite.

Ce même matin à Bucha, au nord de Kiev, Volodymyr Scherbynyn, un Ukrainien de 67 ans, se tenait devant son supermarché local lorsque plus d'une centaine de véhicules militaires russes ont fait irruption dans la ville.

Volodymyr et le satellite ont été témoins du début du projet du président Vladimir Poutine visant à s'emparer de la capitale ukrainienne et à renverser le gouvernement.

A lire aussi :

48 heures plus tard, le 28 février 2022, le convoi avait atteint une longueur colossale de 56 km. Mais au lieu de remporter une victoire rapide, il a été bloqué pendant des semaines. Puis il a semblé disparaître du jour au lendemain.

Ce qui s'est passé ? Pourquoi une force aussi massive n'a-t-elle pas réussi à atteindre Kiev ?

Une équipe de la BBC s'est entretenue avec des dizaines de témoins, dont des militaires, des services de renseignement nationaux et internationaux, des civils, des vétérans et des défenseurs de la patrie, tous sont entrés en contact avec le convoi.

L'équipe a également eu accès à des cartes et des documents russes qui éclairent les plans du convoi et expliquent pourquoi il a échoué de manière si spectaculaire.

Crédit photo, Maxar Technologies Légende image, Le convoi est passé de 15,5 km à 56 km en l'espace de deux jours.

L'histoire commence à la frontière nord de l'Ukraine avec la Biélorussie.

Quand il est sorti fumer une cigarette ce jour-là, Vladyslav, un conscrit de 23 ans de la 80e de la brigade ukrainienne d'assaut aérien, a vu une rafale de lumières brillantes dans le ciel nocturne.

"Je me souviens avoir vu les lumières émerger de la forêt. Au début, j'ai pensé que c'était les phares des voitures. Mais ensuite j'ai réalisé que c'était des Grads [systèmes de fusées à lancement multiple]. Ils nous tiraient dessus."

Campée au plus profond de la forêt de la zone d'exclusion de Tchernobyl, l'unité de Vladyslav était en patrouille lorsque les premiers véhicules russes sont entrés en Ukraine.

"La terre entière tremblait. Avez-vous déjà été dans un tank ? Rien ne sonne pareil. C'est un truc puissant."

Comme ils l'avaient prévu en cas d'attaque, Vladyslav et le reste de la 80e, la brigade a fait sauter le pont reliant Tchernobyl à la prochaine grande ville, Ivankiv.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les membres de la défense civile ont fait sauter les ponts au nord de Kiev avant l'arrivée du convoi.

Les Russes seraient ainsi contraints de perdre du temps à construire un pont flottant de remplacement, laissant à Vladyslav et à son unité le temps de se retirer à Kiev.

"J'ai d'abord été surpris. Pourquoi ne pas les arrêter là à Tchernobyl ? Mais nous avions besoin de connaître notre ennemi. Alors nous l'avons fait".

Si près de la frontière biélorusse, les Ukrainiens ne pouvaient pas se permettre d'ouvrir le feu et risquer de déclencher un autre conflit. La priorité était de comprendre le plan de bataille de la Russie avant d'envoyer ses troupes dans la ligne de mire.

Le plan de bataille de Poutine

Contrairement à de nombreux articles dans les médias à l'époque, la colonne de 56 km comprenait en fait dix unités distinctes de bataillons tactiques russes, selon les forces armées ukrainiennes.

Un document russe, consulté par la BBC, montre le calendrier de l'attaque. Après que le 1er bataillon soit entré en Ukraine à 04h00 le 24 février, leurs ordres étaient d'avancer directement vers Kiev pour y arriver à 14h55.

Crédit photo, BBC / Claire Jude Press Légende image, Une retraitée de Demydiv (à droite) pointe sur la carte où elle a vu le convoi tourner après la destruction du pont, ralentissant la progression.

L'assaut dépendait fortement de deux éléments : le secret et la rapidité.

Selon le Royal United Services Institute (RUSI), un groupe de réflexion britannique sur la défense et la sécurité, garder secrets les plans d'attaque de la capitale permettrait aux soldats russes de dépasser en nombre les forces ukrainiennes dans un rapport de 12 contre 1 dans le nord de Kiev.

Cependant, le secret de Poutine a eu un prix. Sa tromperie a été un tel succès que la plupart de ses commandants n'ont reçu leurs ordres que 24 heures avant l'invasion.

Cela les a rendus vulnérables sur le plan tactique. Ils avaient besoin de nourriture, de carburant et de cartes. Ils n'avaient pas non plus les outils de communication appropriés. Ils n'avaient pas assez de munitions. Ils étaient même mal préparés à l'hiver.

Montés avec le mauvais type de pneus et entourés de neige, les Russes se sont retrouvés dans un bain de boue. Des civils près d'Ivankik décrivent des soldats russes demandant aux agriculteurs ukrainiens de les aider à sortir leurs chars de la boue.

Les véhicules russes avaient besoin de routes goudronnées pour rouler, évitant le sol meuble, forçant des milliers d'entre eux à former une seule file.

Mais avec une communication limitée entre les bataillons, ils ont presque immédiatement commencé à converger dans un énorme embouteillage.

C'est ainsi qu'un expert militaire sur le terrain a commenté : "Vous n'entrez jamais en territoire hostile avec un convoi en longue file. Jamais".

Sur la base des témoignages du renseignement de l'armée ukrainienne, nous avons pu cartographier le terrain parcouru par le convoi entre le 24 février et la fin mars. Pour éviter d'avoir à traverser des champs ouverts, il a fini par rouler sur la plupart des routes principales au nord de Kiev".

Au moment où la colonne a atteint 56 km, elle comprenait jusqu'à 1 000 chars, 2 400 véhicules d'infanterie mécanisés et 10 000 hommes, ainsi que des dizaines de camions de ravitaillement en nourriture, carburant, huile et munitions.

Une résistance solidaire

Bloqués au nord de Kiev et à court de vivres et de carburant, les Russes avaient également sous-estimé leurs adversaires.

Depuis trois jours, Volodymyr Scherbynyn et ses camarades volontaires, pour la plupart à la retraite, préparent l'arrivée du convoi dans leur ville natale de Bucha.

Avec une seule mitrailleuse pour douze combattants, les résidents locaux ont supprimé tous les panneaux de signalisation, construit des points de contrôle et fabriqué des centaines de cocktails Molotov.

Jusqu'à ce que finalement, un dimanche matin, les chars russes pénètrent dans la ville.

Crédit photo, BBC / Claire Jude Press Légende image, Maksym (à gauche) Volodymyr (au centre) et "le colonel" (à droite) devant les ruines bombardées de leur bureau des volontaires.

Pendant près de trente minutes, Volodymyr et son unité de base ont attaqué les chars avec le peu dont ils disposaient.

"Nous avons incendié deux des véhicules et ralenti tout le convoi", raconte Volodymyr.

Mais vinrent ensuite les représailles.

"Quand ils nous ont vus lancer des bouteilles, ils ont ouvert le feu", raconte Maksym Shkoropar, 30 ans. "J'étais barman. Je n'avais aucune formation militaire."

À la fin de cette demi-heure, tous les membres du groupe de Volodymyr avaient été abattus et évacués vers l'hôpital.

Mais même depuis l'infirmerie, Vlolodymyr a continué à se battre. Il a reçu et comparé les observations du convoi par des civils dans toute la province de l'oblast de Kiev et a transmis l'information par téléphone aux autorités ukrainiennes.

À l'autre bout de la communication se trouvait le vice-gouverneur d'Irpin, Roman Pohorilyl, âgé de 23 ans.

Crédit photo, BBC / Claire Jude Press Légende image, Roman Pohorilyl, avocat et conseiller municipal le jour, recherche des messages russes sur les réseaux sociaux la nuit.

"Nous n'avons pas dormi pendant trois jours. Mes collègues et moi étions en charge de la hotline au bureau du conseil."

"Recevoir des appels de la colonne, ainsi que des saboteurs, des gens qui ont peint des pancartes au sol pour que le convoi suive."

Le conseiller municipal Roman est également un expert du renseignement open source. Co-fondateur du site Web respecté DeepState, il assemble et coordonne les rapports sur le renseignement et les médias sociaux. Il fixe une position géographique et les republie sur votre site internet.

"Sur le chemin de Kiev, les Russes publiaient des vidéos sur les réseaux sociaux. Nous avons republié ces vidéos pour faire connaître leurs mouvements. Ils se vantaient juste, mais ce faisant, ils se sont trahis."

Mais le plus important lors de l'assaut contre Kiev, dit Roman, était le sentiment d'une Ukraine unie.

Crédit photo, BBC / Claire Jude Press Légende image, Des volontaires ukrainiens distribuant de la nourriture.

"Tout le monde faisait quelque chose. J'avoue que c'était très mouvementé à cette époque. Mais il y avait des vétérans qui aidaient les civils. Tout le monde voulait défendre sa ville."

Des centaines d'attaques contre le convoi ont été menées dans des villes et des villages de toute la région de Kiev. Des civils armés d'armes artisanales à l'infanterie et à l'artillerie mécanisées.

Des tactiques obsolètes

Contrairement aux Ukrainiens, les forces russes ont à plusieurs reprises exposé leur incapacité à prendre des décisions dynamiques sur le terrain.

"Tous les Russes portaient de grosses boîtes métalliques marquées 'secret'", raconte Vladyslav de la 80e. Brigade. "Nous en avons capturé un lors d'une embuscade. Nous avons trouvé des cartes qui marquaient tout l'itinéraire. Après cela, nous connaissions toute leur stratégie."

Le secret de Poutine signifiait que les commandants russes sur le terrain n'avaient aucune idée claire du plan de bataille plus large.

Ses outils de navigation étaient également obsolètes.

Au cours de cette année de l'invasion, la BBC a continué à trouver des cartes laissées par les troupes russes datant des années 1960 et 1970. Aujourd'hui, il y a des villes entières qui n'étaient pas sur les cartes qu'elles utilisaient pour naviguer.

Nous avons également trouvé des drapeaux de signalisation de sémaphore, un moyen presque obsolète de communiquer entre les unités.

Une tactique de résistance ukrainienne réussie consistait à faire sauter les ponts et les barrages devant le convoi, forçant les Russes à se dérouter. S'appuyant sur des cartes obsolètes et des communications limitées avec leur haut commandement, les Russes étaient souvent paralysés par l'indécision.

Plusieurs images satellites montrent des véhicules russes se déplaçant littéralement en cercles encore et encore.

Crédit photo, Maxar Technologies 2022 Légende image, Les traces de véhicules en plein champ montrent des signes de confusion dans le convoi russe.

Profession

Sous la pression des frappes aériennes et de l'artillerie ukrainiennes, le convoi russe s'est finalement arrêté juste à l'extérieur du périmètre de la ville. Pour les milliers de civils qui vivaient à proximité des troupes bloquées, l'expérience a été déchirante.

"Ils ont tout volé partout", dit Vladyslav. "Ils ont également utilisé des civils comme boucliers humains."

Les événements survenus dans de nombreuses villes et villages au nord et à l'ouest de Kiev continuent de faire l'objet d'enquêtes de la part de diverses autorités, dont la Cour pénale internationale, à la recherche de preuves de crimes de guerre.

"Quand j'étais à un poste de contrôle, derrière leurs rangs [les forces russes] ont commencé à nous tirer dessus. Des civils ont été pris au milieu de la bataille. C'était horrible", raconte Vladyslav.

Après quatre longues semaines, les Russes ont finalement commencé à se retirer.

Deux des principaux bataillons restants ont été mis en déroute près de l'aéroport de Hostomel. 370 autres camions militaires bâchés, apparemment abandonnés dans le village de Zdvizhivka, ont été détruits.

L'armée ukrainienne a continué à repousser le convoi jusqu'au 19 mars, après quoi les Russes se sont complètement retirés de la région de l'oblast de Kiev.

Crédit photo, BBC / Claire Jude Press Légende image, Un cimetière de véhicules russes laissés par le convoi, rangés à Hostomel.

Malgré les spéculations selon lesquelles il y a maintenant une nouvelle attaque contre Kiev, la plupart des experts conviennent que cela est peu probable, car aucun mouvement à grande échelle de troupes russes n'a été observé à la frontière biélorusse.

La Russie continue de forcer l'avancée dans la zone industrielle orientale du Donbass, avec des attaques au sud, en direction des régions de Kherson, Melitopol et Zaporizhzhya.

Mais dans le nord, il y a encore des conscrits ukrainiens qui veillent avec des drones de reconnaissance près de la frontière.

"Je me souviendrai toujours de cette nuit à Tchernobyl", déclare Vladyslav. "Nous sommes sortis fumer avec mon ami. Au moment où j'ai fini ma cigarette, la guerre avait déjà commencé."

"Mon ami et moi avons ce rêve : que nous serons de service, comme nous l'étions ce jour-là, et qu'en fumant une autre cigarette, nous entendrons que la guerre est finie. Et que nous avons gagné."