Résultats des élections au Nigeria en 2023 : Bola Tinubu remporte la présidentielle

il y a une heure

Son principal rival Atiku Abubakar a obtenu 29% et Peter Obi du Parti travailliste 25%. Leurs partis avaient auparavant rejeté le scrutin comme une imposture et exigé une reprise.

M. Tinubu est l'un des politiciens les plus riches du Nigeria et a basé sa campagne sur son bilan de reconstruction de la plus grande ville, Lagos, lorsqu'il était gouverneur.