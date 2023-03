Covid : l'origine du virus est probablement due à un incident de laboratoire en Chine selon le chef du FBI

Cependant, l'enquête de l'OMS a été vivement critiquée et son directeur général a depuis demandé une nouvelle enquête, déclarant : "Toutes les hypothèses restent ouvertes et nécessitent une étude plus approfondie."

La première session du House Select Committee on Strategic Competition between the United States and the Chinese Communist Party s'est concentrée sur des questions telles que les droits de l'homme et la dépendance de l'économie américaine vis-à-vis de la fabrication chinoise.