Archéologie : des toilettes vieilles de 2 400 ans découvertes à Xi'an en Chine

il y a une heure

Serait-ce les plus anciennes toilettes à chasse d'eau du monde ?

Crédit photo, Chinese Academy of Social Sciences

Des archéologues chinois disent avoir découvert ce qu'ils pensent être les plus anciennes toilettes à chasse d'eau du monde.

On estime que les toilettes ont entre 2 200 et 2 400 ans et qu'elles datent de la période des États en guerre jusqu'au début de la dynastie Han.