"Mes images ont été volées et utilisées pour escroquer plusieurs milliers de dollars à des hommes "

il y a 31 minutes

Depuis plus de dix ans, des images volées sur Internet d'une ancienne star du divertissement pour adultes sont utilisées pour escroquer des milliers de dollars à des personnes. Qu'est-ce que cela fait d'être le visage involontaire de tant d'escroqueries romantiques ? Voici son histoire.

Ils sont en colère, confus et certains veulent récupérer leur argent, qu'ils prétendent lui avoir envoyé pour payer des dépenses quotidiennes, des factures d'hôpital ou pour aider leur famille.

Au contraire, ses photos et ses vidéos, tirées de sa vie passée dans le monde du divertissement pour adultes, ont servi d'appât dans des arnaques à la romance sur Internet remontant au milieu des années 2000.

Le flot de messages, contenant des histoires d'argent perdu et de vies ruinées, a fait des ravages.

"J'ai commencé à déprimer et à me blâmer. Peut-être que si mes photos n'étaient pas là, ces hommes ne se feraient pas arnaquer", explique Vanessa, dont nous taisons le nom de famille pour protéger son identité complète.

Pendant environ huit ans, Vanessa a travaillé comme "camgirl", diffusant en direct sur internet des contenus explicites via une webcam.

Elle a choisi le nom de famille Brazil non seulement parce que c'est là où elle est née, mais aussi parce que c'est l'un des termes de recherche les plus populaires sur Internet.

Pendant un certain temps, tout allait bien. Vanessa appréciait la relation avec ses fans, qui payaient jusqu'à 20 dollars par minute pour la regarder et interagir avec elle.

"Je voulais leur faire plaisir. Je voulais m'amuser avec eux. Et ils sont devenus accros", dit-elle.

Au sommet de sa carrière, elle dit qu'elle gagnait environ 1 million de dollars par an.

Janessa avait son propre site web, une marque à succès et une présence en ligne dynamique. Mais en 2016, son profil virtuel s'est assombri.

"Je ne veux plus leur donner le pouvoir d'utiliser quoi que ce soit de moi", dit-elle.

L'homme a insisté sur le fait qu'il était son mari et qu'elle lui avait promis d'arrêter de faire des vidéos en ligne.

Les commentaires incessants, les e-mails et l'atmosphère tendue ont commencé à affecter son activité.

"C'était un cauchemar", raconte Vanessa. "Mais je me sentais mal pour ces hommes - qu'est-ce que j'étais censée faire ?".

Il a informé les victimes de l'arnaque que Vanessa et lui n'étaient pas responsables de l'argent qu'elles avaient perdu.

Une fausse Janessa

Après trois mois d'échanges de photos et de messages affectueux, elle a commencé à lui demander de l'argent.

Au début, c'était pour des petites choses, comme un téléphone cassé, mais bientôt elle avait besoin de plus.

Il a ensuite découvert des milliers de photos et de vidéos d'Hannah en ligne, sauf qu'il s'agissait de la star du divertissement pour adultes Janessa Brazil, et que beaucoup étaient plus explicites que celles qu'Hannah lui avait envoyées.