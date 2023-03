Santé : Pourquoi nous perdons peu à peu notre odorat

Tim Smedley

BBC Future

il y a 28 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'odorat est un élément clé de nos interactions sociales.

Notre odorat est l'une des fenêtres les plus larges dont nous disposons pour découvrir la richesse du monde qui nous entoure.

Il joue un rôle essentiel dans tout ce que nous goûtons, dans nos interactions sociales et peut même nous aider à détecter des menaces potentielles.

Mais un risque invisible présent dans l'air que nous respirons pourrait éroder notre odorat.

De nombreuses personnes ont pu faire l'expérience de la perte de leur odorat lorsqu'elles ont été infectées par le virus covid-19.

La perte de l'odorat est connue sous le nom d'anosmie et peut avoir un effet considérable sur notre bien-être général et notre qualité de vie.

Mais si la perte de ce sens important due à une infection respiratoire soudaine est généralement temporaire, un autre facteur peut éroder progressivement notre odorat depuis des années : la pollution atmosphérique.

Pollution et odorat

Crédit photo, Frans Lemmens Légende image, Nous interagissons en permanence avec les polluants atmosphériques dans notre vie quotidienne.

L'exposition aux PM2,5 - le nom collectif utilisé pour décrire les petites particules de pollution atmosphérique émises par la combustion des voitures, des centrales électriques et de nos maisons - a déjà été liée au développement d'un "dysfonctionnement olfactif", mais généralement uniquement dans des environnements professionnels ou industriels.

Aujourd'hui, une nouvelle étude commence à montrer l'ampleur réelle de la pollution que nous respirons et les dommages qu'elle peut causer.

Et les résultats nous concernent tous.

Sous notre cerveau, juste au-dessus de nos cavités nasales, se trouve le bulbe olfactif. Ce morceau de tissu sensible est plein de terminaisons nerveuses et est essentiel pour l'image olfactive incroyablement variée que nous recevons de notre nez.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le bulbe olfactif possède des récepteurs qui communiquent directement avec le cerveau.

Il constitue également notre première ligne de défense contre les virus et les polluants susceptibles de pénétrer dans le cerveau. Cependant, avec une exposition répétée à des agents extérieurs, ces défenses s'usent ou se dégradent lentement.

"Nos données montrent que le risque de développer une anosmie est multiplié par 1,6 à 1,7 en raison d'une pollution particulaire soutenue", explique Murugappan Ramanathan Jr, rhinologue à la Johns Hopkins School of Medicine de Baltimore.

Le Dr Ramanathan est devenu l'un des rares experts dans ce domaine après avoir commencé à se demander s'il existait un lien entre le grand nombre de patients qu'il voyait souffrir d'anosmie et les conditions environnementales dans lesquelles ils vivaient.

La question simple à laquelle il voulait répondre était la suivante : un nombre disproportionné de patients anosmiques vivaient-ils dans des zones où la pollution par les PM2,5 était plus élevée ?

Découvrir le coupable

Jusqu'à récemment, les rares recherches scientifiques sur le sujet comprenaient une étude mexicaine de 2006, qui utilisait des odeurs fortes (café et orange) pour montrer que les habitants de la ville de Mexico - qui luttent constamment contre la pollution atmosphérique - avaient en moyenne un odorat plus faible que les personnes vivant dans les zones rurales du pays.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La ville de Mexico souffre constamment de la pollution atmosphérique.

Avec l'aide de ses collègues - dont l'épidémiologiste de l'environnement Zhenyu Zhang, qui a créé une carte des données historiques sur la pollution atmosphérique dans la région de Baltimore - Ramanathan a pu élaborer une étude cas-témoins de données avec un groupe de 2 690 patients qui avaient fréquenté l'hôpital Johns Hopkins sur une période de quatre ans.

Environ 20 % d'entre eux souffraient d'anosmie et la plupart ne fumaient pas, une habitude connue pour affecter l'odorat.

En effet, on a constaté que les niveaux de PM2,5 étaient "significativement plus élevés" dans les quartiers où vivaient les patients anosmiques par rapport aux participants témoins en bonne santé.

Même après ajustement en fonction de l'âge, du sexe, de la race ou de l'origine ethnique, de l'indice de masse corporelle, de la consommation d'alcool ou du tabagisme, les conclusions étaient les mêmes : "même de petites augmentations de l'exposition environnementale aux PM2,5 peuvent être associées à l'anosmie".

Plus surprenant encore, aucun des patients de l'étude Johns Hopkins ne vivait dans des zones où la pollution atmosphérique était excessivement élevée : beaucoup vivaient dans des zones verdoyantes du Maryland et aucun ne provenait de points chauds de la pollution.

Cela suggère que même de faibles niveaux de pollution atmosphérique pourraient causer des problèmes sur une période suffisamment longue.

Mais comment la pollution détruit-elle exactement notre capacité à sentir ?

Les particules métalliques

Crédit photo, Getty Images

Selon Ramanathan, il existe deux voies potentielles. La première est que certaines des particules de pollution traversent le bulbe olfactif et se retrouvent directement dans le cerveau, provoquant une inflammation.

"Les nerfs olfactifs sont dans le cerveau, mais ils ont de petits trous à la base du crâne où de petites fibres vont dans le nez, [ils ressemblent] presque à de petits morceaux de pâte de cheveux d'ange", explique Ramanathan. "Ils sont exposés".

En 2016, une équipe de chercheurs britanniques a trouvé dans le tissu cérébral humain de minuscules particules métalliques qui semblaient être passées par le bulbe olfactif.

Barbara Maher, professeur de sciences de l'environnement à l'université de Lancaster, au Royaume-Uni, qui a dirigé l'étude, a déclaré à l'époque que ces particules étaient "étonnamment similaires" à celles que l'on trouve dans la pollution atmosphérique à côté des routes fréquentées (elle a cité les foyers domestiques et les cuisinières à bois comme une autre source possible).

L'étude de Maher suggère que ces particules métalliques nanométriques pourraient, une fois dans le cerveau, devenir toxiques et contribuer aux lésions cérébrales oxydatives qui endommagent les voies neuronales. Toutefois, cela reste une théorie.

Une question d'usure

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'odorat est essentiel pour différencier les saveurs, et pour pouvoir distinguer les aliments frais de ceux qui ne le sont pas.

Selon M. Ramanathan, l'autre mécanisme potentiel ne nécessite peut-être même pas que les particules de pollution atteignent le cerveau.

En frappant le bulbe olfactif presque quotidiennement, elles provoquent une inflammation et des dommages directs aux nerfs, les usant lentement.

Cela ressemble à ce qui se passe avec l'érosion côtière, où les vagues de sable et de sel rongent le rivage - en remplaçant les vagues par de l'air pollué et le rivage par nos nerfs nasaux.

Les méthodes de combustion modernes peuvent créer des nanoparticules si fines qu'elles sont suffisamment petites pour pénétrer directement dans notre système sanguin et nos tissus cérébraux.

Comme on pouvait s'y attendre, l'anosmie touche de manière disproportionnée les personnes âgées, dont le nez est attaqué par la pollution atmosphérique depuis plus longtemps.

Le prix à payer pour ne pas sentir

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'odorat est intimement lié à la mémoire et nous aide à évoquer des souvenirs de manière plus vivante que n'importe quel autre sens.

On sait que la pollution atmosphérique est à l'origine d'un quart des décès dus aux maladies cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux, et de près de la moitié des décès dus aux maladies pulmonaires.

En comparaison, peut-être, notre odorat semble être au bas de la liste des préoccupations.

Mais M. Ramanathan et la chercheuse postdoctorale Ingrid Ekström, du Centre de recherche sur le vieillissement de l'Institut Karolinska à Stockholm, nous mettent en garde contre une sous-estimation de l'importance de l'odorat.

Ingrid Ekström a été déconcertée par les résultats obtenus au début des années 2000, qui montraient que plus de 5,8 % des adultes suédois étaient anosmiques et que 19,1 % présentaient une forme de dysfonctionnement olfactif.

Il souligne que l'anosmie peut être un signe d'alerte précoce pour la démence, qui est sa spécialité.

"Dans le cas de la démence et surtout de la maladie d'Alzheimer, nous partons du principe que la progression de la maladie commence en fait plusieurs décennies avant que nous puissions observer les premiers symptômes", explique M. Ekström.

L'anosmie est l'un de ces premiers symptômes. Lorsque la maladie d'Alzheimer est diagnostiquée, "près de 90 % des patients sont anosmiques", explique-t-il.

Malgré ces liens étroits, M. Ekström affirme que les chercheurs n'ont que récemment "ouvert les yeux sur l'odorat" et son rôle dans la maladie.

La qualité de vie

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des études montrent qu'il n'y a pas que la pollution dans les grandes zones urbaines, les effets de la pollution se font sentir partout.

Plusieurs études ont établi un lien entre la perte de l'odorat et l'augmentation des risques de dépression et d'anxiété, et l'on sait qu'elle joue un rôle dans l'obésité ou la perte de poids, la malnutrition et les cas d'intoxication alimentaire.

Les raisons sont, au mieux, évidentes : notre nez joue un rôle clé dans notre expérience du monde qui nous entoure, affecte notre capacité à goûter les aliments et nous aide à éviter les aliments avariés.

Un odorat altéré peut signifier que les patients sont susceptibles de rechercher des aliments au goût plus prononcé, souvent salés et gras.

À l'inverse, une perte totale de l'odorat peut faire perdre le plaisir de manger, ce qui finit par réduire le poids corporel, un problème particulier chez les personnes âgées.

M. Ramanathan dit avoir vu de nombreux patients qui "ne peuvent plus goûter la nourriture, ni sentir le vin, ces choses qui leur donnaient du plaisir dans la vie".

Prédicteur de la mort ?

L'anosmie pourrait également être un indicateur d'autres problèmes de santé plus généraux.

De nombreuses études, portant généralement sur des fumeurs - pour lesquels les troubles olfactifs persistent même 15 ans après l'arrêt du tabac - ont montré que le dysfonctionnement olfactif est significativement associé à une mortalité accrue chez les personnes âgées.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Étant donné l'importance de l'odeur dans l'alimentation, certaines personnes perdent l'appétit en cas d'anosmie.

Une étude en particulier a même émis l'hypothèse que l'anosmie pourrait être utilisée comme indicateur d'une probabilité accrue de mourir dans les cinq ans, toutes causes confondues, chez les personnes âgées.

Une étude portant sur 3 005 adultes américains âgés de 57 à 85 ans a révélé que les personnes souffrant d'anosmie étaient quatre fois plus susceptibles de mourir au cours des cinq années suivantes que leurs pairs.

Les chercheurs ont conclu que l'altération de l'odorat pouvait être un "indicateur" d'une accumulation de toxines environnementales ou d'un ralentissement de la régénération cellulaire.

Devons-nous donc nous soucier du fait que la pollution atmosphérique, à laquelle nous sommes tous exposés, altère notre odorat et provoque l'anosmie ?

De toute évidence, la réponse se situe quelque part entre "oui" et "oui, bien sûr".

Solutions

Crédit photo, Getty Images Légende image, La pollution due aux combustibles fossiles pourrait nous faire perdre l'expérience de sentir le monde.

Pour Ramanathan, la pollution du trafic et les incinérateurs de déchets sont les principaux problèmes de pollution locale à Baltimore.

"La qualité de l'air est importante", dit-il. "Je pense que nous avons besoin de réglementations et de contrôles stricts".

Ekström admet que la lutte contre la pollution atmosphérique n'est pas simple.

Les événements mondiaux peuvent également entraîner des changements de comportement inattendus : M. Ekström mentionne à titre anecdotique que le chauffage au bois en hiver est en hausse à Stockholm, les habitants inquiets délaissant le gaz russe.

Mais même la pollution atmosphérique de faible intensité à laquelle nous sommes exposés chaque jour "doit être prise plus au sérieux", affirme-t-il.