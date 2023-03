Maternité : Pourquoi les femmes ne devraient pas attendre 3 mois pour annoncer leur grossesse, selon les experts

Crédit photo, Getty Images

Il existe un vieux dicton au Chili, qui date de l'époque où il n'y avait aucun moyen de diagnostiquer une grossesse. "Moins de trois mois, c'est un retard, plus de trois mois, c'est une grossesse".

Et bien que cette phrase soit ancienne, elle fait référence à un principe tacite suivi par de nombreuses femmes dans le monde entier : le meilleur moment pour annoncer une grossesse est après le premier trimestre, afin d'éviter les problèmes si quelque chose "tourne mal" et que la grossesse n'a pas lieu.

Il ne s'agit pas seulement d'une tradition que de nombreuses femmes adoptent sans trop y réfléchir, mais aussi d'une recommandation que certains médecins font pour soi-disant protéger les parents de l'obligation de faire face publiquement à de mauvaises nouvelles.

Selon la National Library of Medicine des États-Unis, une grossesse connue sur quatre se termine par une fausse couche.

Le pourcentage réel serait encore plus élevé, car la grande majorité des fausses couches (qui surviennent principalement en raison d'une anomalie chromosomique) se produisent dans les premières semaines, parfois même avant que la femme ne découvre sa grossesse.

Cependant, pour de nombreux spécialistes du deuil gestationnel ou périnatal - qui traite de la perte de l'embryon à tout âge jusqu'à la mort après la naissance - ce secret autour des premières semaines de grossesse peut être contre-productif.

Ne pas parler d'une fausse couche si elle se produit, disent les experts et les femmes qui en ont fait l'expérience, invalide et rend invisible un deuil qui, pour beaucoup, est une période extrêmement douloureuse.

Personne ne pouvait l'aimer

Crédit photo, Getty Images Légende image, Femme enceinte avec des nausées matinales

Les études sur le deuil périnatal montrent qu'en fait, "lorsqu'il y a eu une fausse couche à la 8e ou 9e semaine, pour donner un exemple, la douleur de cette mère qui a perdu son enfant est mélangée à la douleur de perdre un enfant qui n'a jamais existé et qui n'a jamais réussi à parler de lui à personne."

C'est ainsi qu'Andrea Von Hovelin, gynécologue qui a fait partie de l'équipe consultative de la loi Dominga, promulguée au Chili en 2021, qui établit un protocole universel dans les hôpitaux et les cliniques sur la perte périnatale, explique à BBC News Mundo (service espagnol de la BBC).

Mais lorsque la nouvelle est partagée, le contraire peut se produire, explique l'expert. "Parfois, il y a un élément de consolation en sachant que les grands-parents ont appris à vous aimer, ou il y a un élément d'adieu comme les petites chaussures que votre oncle vous a données."

"Le sentiment que si on cache l'existence de la grossesse, si elle est perdue, ça fera moins mal, est très partial, très masculin", dit Von Hovelin.

"Il y a des moments où les pères sont plus soulagés de ne pas avoir à le dire, mais l'expérience que vous obtenez des histoires des femmes est le contraire. Elles vous disent : personne n'a jamais voulu de lui, il n'a jamais existé. J'ai eu cet enfant, je veux le mettre dans ma biographie et personne ne l'a su.Si personne ne l'a su, comment puis-je justifier mon chagrin ?"

D'autre part, les avortements à ce stade précoce ont tendance à susciter peu d'empathie, estime l'expert.

"Quand quelqu'un veut faire une sorte de veillée ou de rite d'adieu pour cet enfant, souvent ce que vous trouvez dans l'environnement est une débauche de franchise ou d'évasion ou d'incompréhension.

"On vous dit des choses comme : vous devez penser à votre autre enfant, ou au moins savoir que vous êtes une personne fertile. Des choses qui, même avec les meilleures intentions, vous empêchent d'exprimer et invalident complètement l'existence de cet enfant, comme si vous alliez avoir un deuil pathologique, alors qu'il a été démontré que les deuils qui sont fermés ont un meilleur pronostic du point de vue de la santé mentale", commente-t-elle.

"On m'a dit des phrases comme 'mais il n'était même pas encore formé, la nature est sage et tue les mauvais œufs'. Je comprends cela rationnellement, mais pour moi, ce n'était pas un mauvais œuf, c'était mon enfant", explique Von Hovelin, qui a subi une fausse couche au cours du premier trimestre de sa grossesse.

"Oui, la nature est sage, mais terriblement cruelle. Et à ce moment-là, pour moi, elle était plus cruelle que sage", se souvient-elle.

Ce ne sont pas les semaines, c'est votre projection

Évaluer l'impact psychologique d'une perte gestationnelle au cours du premier trimestre est une chose complexe.

Bien que nous ayons tendance à penser que plus la grossesse est avancée, plus la douleur est grande, il ne s'agit pas d'une relation mathématique. Une fausse couche dans les premières semaines peut également avoir un impact profond sur certaines femmes ou certains couples.

"Cela varie beaucoup d'une personne à l'autre, en fonction de leur propre profil psychologique, de leur histoire de perte, du soutien dont elles bénéficient autour d'elles et même de ce qu'elles ressentent par rapport à leur corps, car malheureusement, nous entendons beaucoup de femmes qui, dans ces cas-là, disent avoir l'impression que leur corps a échoué et se blâment pour quelque chose qui est hors de leur contrôle", explique Jessica Zucker à BBC News World. Elle est docteur en psychologie à Los Angeles et auteur du livre "J'ai fait une fausse couche".

Crédit photo, Cavan Images Légende image, Jeune femme hospitalisée dans un lit. Geste de douleur dans son ventre.

Uxia*, mère d'une fille de 11 ans et d'une autre de sept ans, a subi deux fausses couches vers la septième semaine de grossesse, après la naissance de la première et avant celle de la deuxième fille. Elle raconte que l'expérience a été dévastatrice.

"J'étais allée chez le médecin pour un autre problème et quand je leur ai dit que j'étais enceinte, ils ont fait une échographie. Quand ils n'ont trouvé aucun battement de cœur, cela a été un choc émotionnel pour moi. Je n'avais pas eu de problèmes, je n'avais aucune indication que quelque chose n'allait pas", dit-elle.

"Même si ce n'était que sept semaines, émotionnellement, c'est brutal. Je me souviens avoir essayé de me convaincre en me disant : ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un petit groupe de cellules, un embryon."

"Mais même si vous savez que c'est juste un petit groupe de cellules qui s'est mal développé, vous vous êtes déjà projetée pendant un an avec ce bébé, vous vous êtes déjà imaginée en tant que mère, vous avez déjà commencé à faire des projets. Donc émotionnellement, le chagrin que vous éprouvez est bien plus grand que la description scientifique de ce que vous perdez."

"De plus, votre corps est toujours "enceinte" (si vous faites le test après une fausse couche, il est toujours positif). Vous avez une révolution hormonale qui dure bien plus longtemps que la fausse couche elle-même. Je me suis regardée dans le miroir et j'avais toujours un ventre, des seins gonflés, j'avais toujours un rhume", se souvient Uxía.

Une autre chose qu'elle n'oublie pas, c'est le sentiment de culpabilité.

"'Comment quelque chose a pu mal tourner et que je n'ai rien remarqué ?', me demandais-je."

"Et en regardant ce qui s'est passé, je me demandais si je n'aurais pas dû me reposer davantage ou faire quelque chose de différent."

Uxía a cherché une aide psychologique, un groupe pour partager son expérience (en Espagne, son pays d'origine, et au Royaume-Uni, où elle vit actuellement) et, à l'époque, n'a rien trouvé qui convienne à cette situation particulière.

#Ihadamiscarriage

Crédit photo, JESSICA ZUCKER Légende image, Zucker a lancé une campagne visant à rendre visible le deuil périnatal

C'est précisément le manque d'informations et l'envie de comprendre pourquoi les femmes n'en parlent pas, pourquoi elles culpabilisent et se considèrent comme des ratées pour ne pas avoir pu concevoir un enfant en bonne santé, qui ont motivé, à l'autre bout du monde, Jessica Zucker. Elle s'est spécialisée sur le sujet après avoir perdu son bébé au deuxième trimestre et a lancé une campagne pour mieux faire connaître les fausses couches.

En utilisant le hashtag #Ihadamiscarriage (j'ai fait une fausse couche), elle a entrepris de susciter "une conversation mondiale sur cette question".

"Je ne dis pas que nous devons tous crier haut et fort notre perte, ni que nous devons tous devenir des défenseurs de cet espace, mais si vous ne partagez pas (votre perte) parce que vous êtes gêné ou parce que vous pensez que quelque chose ne va pas chez vous, ou parce que c'est quelque chose que vous ne devriez pas faire, demandez-vous pourquoi", dit Zucker.

"Nous devons changer cela une fois pour toutes, car cela ne fait de bien à personne".

La règle des 12 semaines est "incroyablement dommageable pour les femmes et leurs familles. Nous avons tous besoin de soutien, que la grossesse se poursuive ou non", ajoute-t-il.

Et quand les nouvelles sont bonnes...

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une femme enceinte heureuse étend du linge sur une corde à linge dans un jardin.

Même si tout va bien et que la grossesse se déroule sans heurts, le fait de garder la grossesse cachée pendant les premières semaines peut également avoir un impact direct sur la femme enceinte, car il s'agit généralement de la période la plus épuisante et la plus mobilisatrice, tant sur le plan émotionnel que physique.

Zucker note que c'est le stade où l'on peut avoir des nausées ou "être très inquiète parce que l'on a des pertes et que l'on pense faire une fausse couche, donc on peut avoir besoin d'un soutien précoce."

Avec le recul, Uxía pense que si elle avait annoncé la nouvelle, sa qualité de vie à ce moment-là se serait améliorée.

"Après avoir traversé deux grossesses complètes, j'ai réalisé que lorsque je me sentais le plus vulnérable et que j'avais le moins d'énergie, c'était dans les trois premiers mois", dit-elle.

"Les changements dans votre corps sont énormes, tout est nouveau, et si c'est votre première grossesse, vous êtes pleine d'angoisses et d'illusions toutes ensemble."

"D'après mon expérience, j'aurais eu besoin de beaucoup plus d'aide, de compréhension ou de flexibilité dans les trois premiers mois que dans les trois derniers, parce que je n'avais pas la moitié de l'énergie à ce moment-là que dans les quatrième, cinquième ou sixième mois."

"Il est ironique de constater qu'au moment où j'avais le plus besoin de flexibilité au travail ou simplement d'un peu de compréhension de la part de mes collègues pour la situation que je vivais, je ne l'avais pas. Mais au bout du compte, ce sont ces règles sociétales qui sont imposées et qui, d'une manière ou d'une autre, limitent les femmes", explique Mme Uxía.

Bien entendu, il ne s'agit pas de forcer une femme à partager ou à révéler des informations qu'elle considère comme privées et qu'elle ne souhaite pas rendre publiques.

Il s'agit d'une décision très individuelle, conviennent les experts entendus par BBC News Mundo.

L'important est justement de se laisser guider par son intuition, par son propre besoin et non par les règles sociales, qu'elles soient explicites ou non.